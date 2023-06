Weer minnen en het is voorbeurs bakkeleien met tech en rente

De AEX-indicatie is -0,4% na een slap dagje Wall Street waar technologie een tik kreeg. U weet dus waar u op moet letten vandaag aan het ook tech-zware Damrak.

Tech is natuurlijk hard gestegen, dan is even een terugtocht niet zo raar, maar er is ook weer verhoogde (Fed-)rentekoorts. Dat is doorgaans niet best voor het hooggewaardeerde tech. Verder doen we het vandaag met een lege agenda en er is weinig tot geen nieuws, maar u vindt genoeg leuke dingen in deze morning call.

Europese futures openen -0,1% à -0,3%

De Amerikaanse doen het met rond -0,1%, maar de Nasdaq 100 minifuture staat -0,4%

In Azië staat China +0,7% (Hongkong +0,2%), Japan -0,8%, Korea -0,4% en Taiwan -1,1%

Alibaba -1,4%

Tencent -0,8%

TSMC -1,6%

Samsung -0,8%

Alibaba -1,4% Tencent -0,8% TSMC -1,6% Samsung -0,8% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,1% op 13,9 en de BofA Move-index (obligaties) doet +5,3% op 120,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,071

Goud stijgt 0,2%, olie daalt 0,1% en crypto houdt stand. Bitcoin doet het een paar tienden hoger op $26.395,70.

U ziet die Move-index al, de rentes zijn toch weer aan het stijgen en onrust stoken. De stijgende dollar hapert dus ook iets.



Want er wordt toch weer wat getwijfeld over dat Fed-kwartje van aanstaande woensdag. Dat er niet zou komen, maar nu misschien toch.



Na het optrekken van de Besi-rook gisteren: zijn ASMI en Besi nou zo duur, valt ASML nog mee en is NXP nou zo goedkoop? Dit zijn de actuele verwachte koerswinstverhoudingen (Nasdaq 100 doet 26,2) en het komt zelden voor dat ASMI en Besi duurder of net zo duur zijn als het veel minder cyclische ASML.

NXP blijft achter, is niet onaardig gewaardeerd, maar is geen typische AI-tech. Het zit vooral in automotive.

ASML 32,7

ASMI 30,0

Besi 33,0

NXP 13,5



Opvallend is ook dat ondanks die rally en nieuwe toppen de Nasdaq 100 niet echt duurder wordt. De analisten rekenen toch op herstel. Ik maak hier zelf een maandelijkse belegging van, dit weekend zoek ik een tracker uit. Want AI, simpel. Geen idee welke bedrijven de AI-strijd winnen, maar ze zitten/komen hierin.



Dan was er nog spektakel gisteren aan de Big Board bij GameStop, het boegbeeld van de meme-aandelenhype in januari 2021. Zeg maar de Amerikaanse Tulpenbolmanie. Wat een plot is dit! Verzin het maar.

Ryan Cohen, the billionaire investor whose bet on GameStop made him popular with meme stock traders, took over as executive chairman after the video game retailer ousted its CEO and reported a wider-than-expected quarterly loss. More here: https://t.co/g9ou7NXK2R pic.twitter.com/kRqTF46c8u — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2023



Kan gebeuren, GameStop deed nabeurs -19,2% op cijfers en was net aan zo'n leuk ritje bezig. Hoeveel noodgedwongen buy & hold-beleggers zouden hier nog in zitten?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 AEX start handelsdag met verlies

07:56 RBC zet koopadviezen op Aegon en NN

07:38 Pershing Square start nieuwe aandeleninkoop

07:37 Wolters Kluwer doet AI-overname

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:03 Japanse economie groeit harder dan gedacht

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

07 jun Wall Street lager gesloten

07 jun Consumentenkrediet VS iets harder gestegen

07 jun Olieprijs hoger gesloten

07 jun Wall Street koerst af op lager slot

07 jun Europese beurzen lager gesloten

07 jun Bank of Canada verhoogt rente

De AFM meldt deze shorts:



Tsss, al net zo volatiel als de koers:



De agenda:

00:00 Cabka - Jaarvergadering

00:00 Fastned - Jaarvergadering



00:50 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Jap)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Technologie-selloff dus (Nasdaq 100 -1,8%), maar de S&P 500 daalde slechts 0,4%.

WATCH: The S&P 500 and Nasdaq closed in negative territory as traders cashed in on latest megacap rally https://t.co/WC0TdVO8mp pic.twitter.com/JGuBD52tcY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2023



Het is momenteel inderdaad vrij hijgerig en er is een hoog FOMO-gehalte:

WATCH: Tech equity funds are seeing money pour in at a record rate — and it’s largely down to AI. Meanwhile, the EU wants AI-generated content labeled as such, to combat fake news. Here are the top stories from the world of AI this week pic.twitter.com/1kowMKofQY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2023



De legende! Ach, zeker vergeten AI veelvuldig in het persbericht te zetten?

Campbell Soup shares dropped as much as 9% after the company disappointed investors by maintaining its full-year forecasts for sales and profit despite beating quarterly earnings. More here: https://t.co/s9SaLB0FDQ pic.twitter.com/U6e6DSladr — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2023



Dat valt tegen; zulke aandelen willen in the long run nog wel eens whopping zijn. Helaas geeft Refinitiv de S&P 500 niet zo lang herbelegd terug en vandaar deze noodoplossing.



Inderdaad legt de Amerikaanse overheid deze maand een enorm beslag op de obligatiemarkt. En verder moet u er maar niet te veel over nadenken en ach, de hele menselijke geschiedenis staat stijf van de schulden.

With the debt ceiling suspended, the government is back to doing what they do best: borrowing money to spend more. The $358 billion increase in debt on June 5 was the largest daily increase on record. We'll soon see $32 trillion in US National Debt, up from $23 trillion in 2019. pic.twitter.com/zw6Ynoznob — Charlie Bilello (@charliebilello) June 7, 2023



Er komt nog meer aan:

NEW: Wall Street is headed for a fresh regulatory battle over how clients pay for investment research when a hard-fought reprieve from Europe’s tough MiFID II rules expires next month https://t.co/SLxTY6j8L8 — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Hoest, kuch:

Well, this is unusual.



Yesterday, someone opened new $COIN $50 weekly puts for $107,000. They were 19% OTM and expired in four days!!!



Today, the SEC sued Coinbase, $COIN.



Those positions are up big, nearly 2572%.



They turned $100K to millions.



Someone always knows. pic.twitter.com/keRzszieZn — unusual_whales (@unusual_whales) June 6, 2023



Ga maar kijken:

What's the best advice for a new trader? — TradingView (@tradingview) June 7, 2023



Meer ouders die hiermee worstelen? Tja, kinderen leren inderdaad wel gokken, maar de beurs en beleggen krijgen ze niet mee. Want dat is casino en gokken. Zo is ook de turbohandel gesloopt door de toezichthouder.

De stad hangt vol met reclame voor gokken.



Zelfs jongste zoontje informeerde of ik wel eens heb gegokt (hij kan net lezen). Het sprak hem kennelijk wel aan.



(“Nooit, gokken is voor zielige losers”) pic.twitter.com/cKXjnGFd5A — Maarten Mosselman (@020trader) June 7, 2023



Veel plezier en succes vandaag.