Dat tech een pak rammel krijgt is gewoon zeker als men de koerswinst verhouding erbij pakken. Super overgewaardeerd! Beter gezegd alles is overgewaardeerd! Daar zit nu de kneep!! Ze willen met alle geweld omhoog maar de weg komt uit in een diep dal. Voorbeeld: Met een interest op hypotheken in VS en Zuidamerika tot zelfs 12% mag je op een briefje schrijven dat de kredietcrisis niet ver weg is. Dus er gaan gewoon klappen vallen. Als je droomt van een kwartje pfff, als het er geen 3 worden!! Dat noemen ze nu de rekenwonders van deze eeuw gewoon sufferds. Ja tot alles in elkaar klapt als een kaartenhuisje. Ze komen er vanzelf wel achter de mafkezen. De huizenmarkt zal ineenstorten zoals we eerder gezien hebben. En de techbubbel zal spatten tot aan de sterren. Kan nog net geen zonsverduistering teweeg brengen. Een recessie zoals de jaren dertig is niet ver weg hoor. Bedrijven zullen moeten bezuinigen om de kop boven water te houden en dat zullen ze ook doen gooien gewoon het personeel op straat om te beginnen. Velen zijn al begonnen om personeel drastisch te verlagen om kosten te drukken. Dus echt geen weelde hoor. En er zal nog veel meer gekort worden daar kan je vergif op innemen. Dus??? bepaalt geen rozegeur en maneschijn staat ons te wachten maar drastische veranderingen met een enorme financieele dreun die niet te overzien is.