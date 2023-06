Kopieerhandelen in een bearmarkt

Veel mensen kunnen tips geven om een bearmarkt te overleven, maar eToro-Popular Investor Jorden Boer navigeerde met succes door een moeilijke markt in 2022. In dat jaar steeg zijn portfolio 38%, toen veel beleggers hun portfolio zagen kelderen.

Jorden Boer zal een lezing geven tijdens de IEX Beleggersdag en u kunt hem ontmoeten bij de eToro-stand.

Sinds hij twee jaar geleden begon te beleggen op het eToro-platform is zijn portfolio met 66% gestegen. Dat succes heeft hem naar meer dan 16.000 kopieerders, 50.000 volgers en een kopieerwaarde van meer dan $5 miljoen op het eToro-platform gebracht.

Maar 2023 zal niet hetzelfde zijn als 2022 en daarom hebben we contact opgenomen met Jorden om te bespreken wat we in 2023 van de markten kunnen verwachten.

Marktvooruitzichten 2023

Jorden geeft toe dat hij zijn strategie heeft aangepast voor de verwachte opleving in 2023 door long te gaan. Dat alleen al leverde hem in januari een winst van 11% op zonder risicovolle beleggingen te doen.

Een goede belegger weet echter dat de goede tijden niet eeuwig duren. “Nadat tal van aandelen waren hersteld, begon ik in februari een aantal van mijn longposities te verkopen en opende ik zelfs een aantal shortposities. De afgelopen 4 maanden heb ik actief gehandeld in de marktschommelingen op korte termijn, aangezien een buy-and-hold-strategie dit jaar (net zoals vorig jaar) niet zal werken. De verwachting is dat de markten dit jaar zijwaarts zullen bewegen, dus voldoende extra geld is essentieel om kansen te grijpen die zich kunnen voordoen.”

Hoewel Jorden zich geen zorgen maakt over de huidige geopolitieke gebeurtenissen die zijn portfolio beïnvloeden, ziet hij wel veel mogelijkheden om Amerikaanse aandelen te kopen "die historisch gezien het beste presteren op de lange termijn en waarvan ik verwacht dat ze dit jaar zullen herstellen na een moeilijk 2022." Dat gezegd hebbende, zegt Jorden dat zijn "portfolio gepositioneerd en voorbereid is op een neergang van de markten tijdens een milde recessie."

Nieuwe beleggers moeten zichzelf informeren

Terugkijkend op 20 jaar beleggingservaring heeft eToro-Popular Investor Jorden Boer veel wijsheden te delen. Hij heeft een aantal jaar op de Amsterdam Stock Exchange gewerkt voor handelsbedrijven als IMC, RDT en EDU en begon in 2021 met beleggen op eToro.

In het kader van zijn Popular Investor-schap op eToro informeert Jorden zijn kopieerders en volgers voornamelijk over veranderingen in zijn portfolio of hoe hij de markten zich ziet ontwikkelen. Wel heeft hij enkele tips voor nieuwe beleggers.

“Het belangrijkste voor nieuwe beleggers is om veel te lezen, onderzoek te doen, jezelf te informeren. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Bovendien moet u langzaam beginnen om ervaring op te doen en vertrouwd te raken met marktschommelingen. Minimaliseer uw risico door geen hefboom te gebruiken of risicovolle producten te verhandelen. Diversifieer uw portfolio met verschillende aandelen (en andere producten zoals grondstoffen en ETF's) en heb geduld.”

Tijden veranderen

Jorden geeft toe dat 2022 hem heeft doen nadenken over delen van zijn beleggingsstrategie. Bijvoorbeeld: “De buy-and-hold-strategie die de afgelopen 10 jaar zo goed heeft gewerkt, is niet langer van toepassing. Met stijgende rentetarieven, problemen met de toeleveringsketen, de oorlog in Oekraïne en inflatie, in combinatie met een tech-uitverkoop, was het duidelijk dat het tijd was om short te gaan en te profiteren van de situatie.”

3 tips om een bearmarkt te overleven

Door een bearmarkt gaan is voor niemand gemakkelijk. Velen zagen hun zuurverdiende geld verdampen tijdens de bearmarkt van 2022, iets wat voor ernstige emotionele spanning kan zorgen. Jorden geeft drie tips om een bearmarkt door te komen.

Koop defensieve aandelen in plaats van agressieve groeiaandelen om verliezen te minimaliseren. Verminder het gedeelte aandelen in uw portfolio door obligaties toe te voegen of uw beschikbare fondsen te vergroten. Ga short op overgewaardeerde/overgekochte (tech-)aandelen, maar alleen als u vertrouwd bent met deze handelsstrategie.

Onontgonnen terrein ligt voor ons

Hoewel de portfolio van Jorden per begin mei met 20% is gestegen in 2023, weet hij dat de weg die voor ons ligt niet gemakkelijk zal zijn. "Hoewel ik het leuk vind om te beleggen en door de markten te navigeren, zal ik dit jaar een sterke hand nodig hebben om mijn portfolio door de woelige maanden die voor ons liggen te leiden."





