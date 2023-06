Slotcall 6 juni 2023: AEX sluit nipt lager

De AEX-en Midkap-index leken zich op te maken voor een donkerrode beursdag, maar dankzij een eindsprint bleven de verliezen beperkt tot 0,1%. Dat het stilte voor de storm is, is duidelijk te merken. Er waren weinig grote uitschieters naar boven of naar beneden.

Volgende week is het Super central bank week, als de Fed (dinsdag) en de ECB (woensdag) hun rentevergaderingen beleggen. De kans dat de Fed op de pauzeknop gaat drukken wordt volgens FedWatch-tool van CME Group inmiddels ingeschat op bijna 80%. Maar verrassingen zijn nooit uit te sluiten. Zo verhoogde de Reserve Bank of Australia vandaag onverwacht het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 4,10%, terwijl ook hier economen hadden gerekend op een pas op de plaats. Beleggers lijken nu even de kat uit de boom te kijken.

De AEX-index stond onder druk door met name de chipfondsen, nadat chipproducent TSMC had aangekondigd het zuiniger aan te doen met investeringen. Besi - dat vandaag een Beleggersdag organiseerde - bleef aanvankelijk aardig overeind, maar moest aan het eind van de rit toch 1,9% prijsgeven. ASML leverde 0,9% in en ASMI 1%. Er is nog geen nieuws over de beleggersdag van Besi bekend gemaakt.

NN Group gaat met 4,4% (€1,51) onderuit, maar dit aandeel gaat €1,79 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat het aandeel keurig in de plus, net als de andere verzekeraars (Aegon en ASR Nederland).

Veel nieuws was er niet. De Duitse fabrieksorders daalden tegen de verwachting in en verder verwerkten beleggers de presentatie van Apple, waarover later meer.

Crypto-exchanges op de korrel

Het lijkt Domino-Day voor crypto-exchanges. Het ene na het andere platform staat onder verdenking de regels te overtreden. Maandag lag er bij Binance en topman Changpeng Zhao een aanklacht van de SEC op de deurmat wegens misleiding van beleggers en toezichthouders.

Vandaag ligt Coinbase op de gril. Dit platform zou broker-, handels- en clearing-diensten aanbieden zonder het vereiste papiertje. De koers van Coinbase is met 14% gekelderd. Binance staat nagenoeg onveranderd.

Cryptomunten blijven beter liggen dan je op basis van dit nieuws zou verwachten. Alleen binance (de munt van het gelijknamige platform) verliest ruim 4%. De koers staat op zevendaagse basis 10% in de min.

Bitcoin (goed voor een marktkapitalisatie van $503 miljard) -2,5%

Ethereum (marktkapitalisatie van $220 miljard) -1,0%

Theter (market cap van $83 miljard): pas op de plaats

Binance coin: -4,3%

USD Coin: pas op de plaats

Spanning loopt op voor certificaathouders Triodos Bank

Het waren drie, frustrerende lange jaren voor certificaathouders van Triodos Bank. Ze konden niet bij hun geld komen omdat de handel in de stukken werd stilgelegd. Maar er lijkt nu licht aan het einde van de tunnel te komen: eind maart wordt de handel hervat.

Maar een feestje zal het waarschijnlijk niet worden. Een snelle rekensom van Martin Crum van de IEX Beleggersdesk leert dat de laatste koers van de certificaten van €84 waarschijnlijk compleet uit beeld zal zijn. Certificaathouders doen er bovendien verstandig aan eerst grondig de spelregels van het multilateraal handelsplatform door te nemen. Daar zitten volgens Crum namelijk de nodige haken en ogen aan.

Booking.com heeft corona-ellende van zich afgeschud

Ook Booking.com heeft lastige jaren achter de rug. De coronapandemie raakte het reisplatform midscheeps en het bedrijf raakte in opspraak door het opstrijken van staatssteun - dat het concern later toch maar terugstortte.

Maar inmiddels heeft het van oorsprong Nederlandse bedrijf met een notering aan de Nasdaq de corona-ellende van zich afgeschud en dat vertaalt zich in een stevige omzetgroei. De winstgevendheid is nog niet op pre-coronaniveau, maar het reisplatform zet hierin wel goede stappen. Deze ontwikkelingen zijn aan beleggers niet voorbij gegaan: de koers is YTD met maar liefst 35% omhoog geschoten. Of het aandeel koopwaardig is, of dat u simpelweg te laat bent, kunt u lezen in deze analyse.

Philips en DSM-Firmenich op favorietenlijstje particuliere beleggers

Philips en DSM-Firmenich staan bovenaan de kooplijstjes van de 1.149 particuliere beleggers die deelnamen aan de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Voor ASML, Besi, Aegon, NN Group en ING zien de deelnemers het somber in.

Een andere opvallende uitkomst van de peiling is dat de Sentimentsindicator, een optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 53,5 naar 54,3. Beleggers zijn dus bullish, alle berichten over een naderende recessie ten spijt.

De keuzes van de particuliere beleggers verschillen trouwens enorm van die van de beursexperts die deelnamen aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano (voorheen Actiam). Bij de beleggingsprofessionals gooien ASML, Aegon en ING juist wél hoge ogen, terwijl ze van Philips niets moeten hebben. Alleen over de keuze van Besi als flopper en KPN als topper zijn beide partijen het met elkaar eens.

Deze bekende IEX-ers komt u tegen op de Beleggersdag

Op de IEX Beleggersdag op 30 juni maken veel CEO's en beleggingsstrategen hun opwachting. Maar u kunt daar ook diverse bekende IEX-gezichten ontmoeten. We kunnen met trots de volgende sessies aan u presenteren:

Succesvol beleggen in beursgenoteerde holdings - fundamenteel analist Niels Koerts

IEX BeleggersPodcast Live! - beurwatcher Arend Jan Kamp en Niels Koerts

De beste beleggingskansen voor de tweede helft van 2023 - technisch analisten Royce Tostrams en Wouter Slot

AI: scenario's, kansen, valkuilen én kanshebbers - Arend Jan Kamp

Hier vindt u een korte toelichting op de bovenstaande presentaties. En hier vindt u het programma van de IEX Beleggersdag.

Heeft u interesse? Wees er dan snel bij. De kaartverkoop gaat momenteel erg hard.

Wall Street staat er wisselend voor

De Dow staat licht in de min, maar de S&P500 en de Nasdaq zijn met winst uit de startblokken gegaan.

Veel aandacht gaat vandaag uiteraard uit naar de jaarlijkse Worldwide Developer's Conference van Apple, waar de techgigant nieuwe producten toonde, waaronder een virtual reality-headset, de Vision Pro, die u voor bijna $3.500 in uw bezit kunt hebben. Apple kreeg beleggers niet bepaald op de banken: de koers staat 0,6% lager.

Voor de hoogste rendementen moet u sowieso sinds jaar en dag op Wall Street zijn. 2023 is geen uitzondering. Amerikaanse aandelen leveren een gemiddeld rendement op van 9,8%, met dank aan de hype rond AI. Europa (+9%) is duidelijk bezig met een inhaalslag, afgezet tegen het tienjaarsgemiddelde.

(Bron: Visual Capitalist)

Rentes doen weinig

Over de lange rentes kunnen we kort zijn: nauwelijks een rimpeling in de vijver.

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% hoger. Daarmee moeten we de Bel20 (+0,6%), CAC40 (+0,1%) en de DAX (+0,4%) voor ons laten. Dat is nu eenmaal de prijs van een techzware index.

Nog steeds een oase van rust als we kijken naar de paniekbarometer. De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met een half puntje naar 14,24 punten, nog ver verwijderd van de grens van 20 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,2%, Dow 30 -0,1% en de Nasdaq +0,4%.

De euro daalt met 0,2% en noteert nu 1,0692 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs stijgt fractioneel. Een troy ounce kost nu $1.963,02: 0,04% meer dan gisteren.

Het besluit van Saoedi-Arabië om de olieproductie te verminderen maakt de Day After niet veel indruk op de oliemarkt. De prijs van een vat WTI daalt met 0,2% en die voor Brent met 0,3%.

We zien wel rode koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 1,7% in de min en noteert $26.230,38.

Verder op het Damrak

Just Eat Takeaway gaat onderuit zonder duidelijk aanwijsbare reden. NN Group zit in het lijstje dalers omdat het aandeel ex-dividend gaat. Galapagos heeft de wind in de zeilen.

Een koersdoelverlaging van UBS lijkt van het aandeel Aegon af te glijden als water van een eend: de koers stijgt met de sector mee +1,8%.

af te glijden als water van een eend: de koers stijgt met de sector mee +1,8%. Galapagos (+1,3%) lijkt beloond te worden voor bemoedigende eerste onderzoeksresultaten van een Fase I/II-studie naar GLGP5201-data voor patiënten met chronische lymfatische leukemie.

(+1,3%) lijkt beloond te worden voor bemoedigende eerste onderzoeksresultaten van een Fase I/II-studie naar GLGP5201-data voor patiënten met chronische lymfatische leukemie. Just Eat Takeaway , dat gisteren nog in de lift zat, daalde vandaag met 4,5% zonder duidelijk aanwijsbare reden.

, dat gisteren nog in de lift zat, daalde vandaag met 4,5% zonder duidelijk aanwijsbare reden. Shell (-0,4%) verkoopt deel retailactiviteiten. Het aandeel lijkt vooral te reageren op de daling van de olieprijzen.

Adviezen

Een pijnlijke koersdoelverlaging voor Randstad en een kleintje voor Aegon.

Randstad: naar € 40 van € 50 en verkopen - ABN Amro Oddo

Aegon: € 5,75 van € 6,10 en kopen - UBS

Agenda woensdag 7 juni:

Morgen komen de aandeelhouders van Air France-KLM in Parijs bijeen voor de jaarvergadering. De Nederlandse Staat is de tweede aandeelhouder met een belang van circa 9%. Minister Kaag laat zich vertegenwoordigen door een afvaardiging van ambtenaren.

Of hier net zoveel chaos komt als bij de AVA van Shell in Londen, enkele weken geleden, moeten we afwachten. Aanhangers van Milieudefensie hebben aangekondigd voor de poorten van het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen te staan, maar of er veel invloedrijke KLM-ers zullen zijn, is de vraag.

De laatste tijd is er wat gedoe rond de luchtvaartmaatschappij. Vorige week stelde de staatsagent dat KLM de voorwaarden voor staatssteun tijdens de coronapandemie had geschonden, al valt hierop volgens KLM wel een en ander af te dingen. Topman Ben Smith staat onder druk om een deel van zijn bonus in te leveren, maar hij wil daar niets van weten. En binnenkort komt KLM met een alternatief voor de krimp van Schiphol, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken.

Verder staat er een hele waslijst aan macrodata op de rol, waaronder de Chinese en Amerikaanse handelsbalans, de consumptie van Nederlandse huishoudens en de Duitse industriële productie.