Nu nog kopen? Big Tech-dominantie in beeld

In Amsterdam is het Adyen, ASML, ASMI en Besi tegen de rest. In New York zijn dat Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla.

Gewoon, omdat het koersdoel is bereikt. Verder is er volgens de Belgen niks mis met ASMI...



... maar het is erg hard gegaan, vandaar. Dit is op basis van de slotstanden van vrijdag. DSM(-Firmenich) staat -9,2%.



ASMI

ASMI begint inderdaad een tikje duur te worden, ondanks de fraai aantrekkende omzet- en winstverwachtingen. De huidige waarderingen treft u alleen de laatste jaren aan. Dat kan alsnog goedkoop blijken, als inderdaad de chipsector door AI en andere ontwikkelingen een grote groeier blijkt te zijn en ASMI profiteert.



ASML

ASMI is veel cyclischer dan ASML, maar is niet eens zo veel goedkoper (meer).



Besi

Wat te denken van Besi? De lat ligt hier hoog, erg hoog.



Helaas ververst Euronext deze data maar eens per kwartaal, maar onze chippers zijn met de semiconductorrally nu zeker goed voor 20% van het indexgewicht. Dat u weet waar de fraaie 11% van de AEX dit jaar vooral vandaan komt. Zeker als u ook Adyen als tech meeneemt. Prosus is de enige underperformer.





Tot zover dit lange intro, want zie hoe in de VS (met die AI-revolutie) vooral Big Tech de markt draagt. 'Big Tech is de markt' gaat nog net even te ver, maar dit is bizar. Niet uniek - zo gaat het al decennia en misschien wel eeuwen.



Nvidia versus overige tech

Nvidia versus de rest van de technologie sinds Covid... Tech was hét toverwoord in de laatste drie jaar, maar zie die Nasdaq Internet Index: dat is grofweg VS tech minus chippers en Big Tech. Per saldo schoot u 5% op. Zo gaat het vaker op de beurs: de meeste fantasie en de mooiste verhalen leveren in de long run vaak het minste (kasstroom) op!



Pardon! Foutje, er was een fonds dat het over de afgelopen jaar nog beter deed dan Nvidia. Dat kent u ook wel.



De 7 zusjes

En nu allemaal. Zelfs Meta en Amazon hebben de brede markt weer ingehaald. Ja, u ziet het goed, Apple en Microsoft verdubbelden ook eventjes tussen neus en lippen door, en Alphabet bijna.



De waarderingen dan, en dat moet voor de leesbaarheid van de plaatjes echt in etappes. Alle Zeven Zusjes zijn duurder dan de S&P 500 en alleen Alphabet en Meta zijn nog goedkoper dan de Nasdaq 100.



Nvidia en Amazon doen beide 58 keer de verwachte winst en Tesla 42. Nogmaals, dat is heel hoog, maar het kan als de bedrijven de verwachtingen waarmaken of zelfs overtreffen. Zo niet, dan zijn ze kwetsbaar bij tegenvallers en eventuele issues in de brede markt. Ach, u kent ze. Bij iedere dip gaat het hard.

Krijg vooral geen haast omdat u bang bent de AI-trein te missen. Die rijdt nog wel even en u krijgt nog zat kansen om op een dip, daling of misschien wel krach in te stappen, of te starten. U moet wel bij de les blijven, want de korting staat doorgaans maar een beperkte tijd op het bord. Een dag is soms al lang.