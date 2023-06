Er is weinig beweging voorbeurs, maar wel stoeiwerk in olieprijzen

Het beeld tijdens de ochtendkoffie is weer zoals zo vaak dit jaar: zoek de beweging.

Die zit nu wel in de vastrentende, maar niet in de aandelenmarkt. De AEX indicatie is -0,1% en elders is het beeld niet anders

Europese futures laten allemaal een plusje hier en een minnetje daar zien

De Amerikaanse idem dito

In Azië stijgen bijna alle markten 0,5% à 1,0% en Japan springt er weer uit met Nikkei 225 +1,9%

Alibaba -0,1%

Tencent +0,3%

TSMC -1,3%

Samsung -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -6,7% op 14,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -3,0% op 121,0

De dollar trekt 0,1% aan 1,07 rond

Goud levert eentiende in, olie stijgt een procent en crypto moet rond 1,5% terug. Bitcoin doet het nu op $26.820

Waar komen al die basispunten nou weer vandaan? De rentes bewegen nog het meest op het uur en dit is niet meteen te duiden waarom. Behalve dat de Fed de rente volgende week niet verhoogt, aldus de huidige marktverwachtingen, is er ook niets op de networks te vinden (en dat wisten we eind vorige week ook al).



Eerst dit plaatje, de volatiliteit staat op de laagste stand sinds... begin 2020. Als u er over nadenkt, het waren inderdaad ruim drie rumoerige jaren met zelfs waanzin - de meme en crypto frenzy's - die aan de dotcom bubble deden denken. Dit jaar is inderdaad minder uitbundiger.



Het is schrapen, maar dit is hét nieuws van gisteren en misschien wel dit weekend:

Saudi Arabia will cut its output by 1 million barrels of oil a day as part of a deal between OPEC and its allies to limit supply into 2024 as the group seeks to boost flagging oil prices https://t.co/juTjjSto5B pic.twitter.com/cHNedSSE9Z — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2023



Het kwam toch nog vrij onverwacht? Het levert gisteren en vandaag enig stoeiwerk in WTI (oranje) en Brent op:



Op papier is er niet veel te doen vandaag, maar dat wil niet zeggen dat de koersen ook amper bewegen. U weet het nooit. Dit is het enige agendapunt vandaag, de inkoopmanagersindices dienstensector mei. Het verschil met die over de industrie - er zijn de nodige recessiestanden - is beduidend.



We zien vandaag ook of Deutsche Telekom en andere telecoms kunnen herstellen van die beuk van vrijdag, omdat Amazon via Prima een gratis telefoon wil aanbieden via de bekende providers. Doet dit niet een beetje denken aan Ahold Delhaize en de rest, toen Amazon alweer zes jaar geleden Whole Foods overname?

Het is nog steeds te zien in zelfs deze lange grafiek. Het was alleen met de wijsheid achteraf eerder een koop- dan verkoopmoment.



Er is maar één nieuwtje op het Damrak: de stoelendans bij B&S Group:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 Duitse export toch weer gestegen

08:04 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

07:36 B&S Group wijzigt samenstelling bestuur

07:29 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen

07:10 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:04 Groeiversnelling voor Chinese dienstensector

06:57 Japanse dienstensector groeit nog iets harder

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 jun 'Saoedi-Arabië verlaagt olieproductieniveau verder'

04 jun 'Moeilijke gesprekken OPEC+ over productieverlaging'

04 jun Inkopers en export op de weekagenda

04 jun Valuta: Britse pond verrast de markt

04 jun Biden ondertekent wet schuldenplafond

04 jun Saoedi-Arabië en andere OPEC-leden steggelen over productiequota

08:17 Duitse export toch weer gestegen

08:04 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

07:36 B&S Group wijzigt samenstelling bestuur

07:29 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen

07:10 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:04 Groeiversnelling voor Chinese dienstensector

06:57 Japanse dienstensector groeit nog iets harder

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 jun 'Saoedi-Arabië verlaagt olieproductieniveau verder'

04 jun 'Moeilijke gesprekken OPEC+ over productieverlaging'

04 jun Inkopers en export op de weekagenda

04 jun Valuta: Britse pond verrast de markt

04 jun Biden ondertekent wet schuldenplafond

04 jun Saoedi-Arabië en andere OPEC-leden steggelen over productiequota

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent vandaag eigenlijk alleen die PMI's:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Mei (Chi)

08:00 Handelsbalans - April (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - April (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Mei (VS)

16:00 Fabrieksorders - April (VS)

En dan nog even dit

Hoe zat het ook alweer?

WATCH: The S&P 500 rose more than one percent after a labor market report showed strong hiring and signaled inflation may be ebbing. Investors also cheered a vote in the US Senate advancing a bill forestalling a potentially catastrophic debt default https://t.co/kG4SaZmg2O pic.twitter.com/n3iqc0gpG2 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2023



De agenda is dun deze week:

WATCH: From how a few big names are driving a US stocks rally to why a sinking yen has currency traders on alert, these are the business and finance stories to look out for in the days ahead pic.twitter.com/g1vIWuiaVy — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2023



Klopt wel:



Dit is er wel vandaag, Apple houdt haar developpers day, of hoe het ook maar heet:

A new era begins. Join us for #WWDC23 on 5 June at 10:30 PM IST.



Tap the ?? and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/dUtVyJxkR5 — Apple (@Apple) May 31, 2023



Als belegger leest u niets nieuws, maar bij deze:

‘De wereld schiet er niets mee op als het bedrijf nu stopt met het leveren van olie en gas’ https://t.co/ERlx3yfoAy — de Volkskrant (@volkskrant) June 3, 2023



Mooi portret van inderdaad een familie die de publiciteit mijdt. Het rendement vindt u bij de reacties.

Interssant stuk in de Volkskrant over de gesloten familie Van der Vorm, mecenas in Rotterdam.



Wel gemiste kans: het rendement van de aandelen HAL is fenomenaal, geen woord hierover.https://t.co/VbWjHUcCpm — Maarten Mosselman (@020trader) June 4, 2023



Meer buffers, want oh ja, er was ook nog een sluipveenbrandbankencrisis, of geef er een mooie term aan:

US banks could face 20% boost to capital requirements - WSJ https://t.co/rRln4r2xnq pic.twitter.com/7ArBHz1YHg — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2023



Tesla is toch wel een trendsetter:

Volkswagen is the latest carmaker to invest in securing its own supplies for building EV batteries—and capturing more profits https://t.co/faqProvQy8 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 5, 2023



China doet de hele mix, want ze bouwt ook per strekkende meter kolencentrales:

China has announced a slew of proposals to underpin its massive renewable energy push and prevent blackouts that have crippled the economy https://t.co/yFISEPgAwR — Bloomberg Markets (@markets) June 5, 2023



Is ook nog een scenario, we zijn tenslotte ook amper naar beneden gegaan.

Persistent strength in the economy has wrong-footed bets that the Fed will make large rate cuts this year, potentially undermining a key element of support for the 2023 stock rally https://t.co/mP0sMfOSWF — The Wall Street Journal (@WSJ) June 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.