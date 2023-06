Robuuste instroom van kapitaal ondersteunt de AEX

De AEX-index is voor de vierde keer afgeketst op de horde van 769,14 punten (gevormd op 12 april). Zoals de technische kaarten nu geschud worden, neemt de Nederlandse beurs een nieuwe aanloop.

De beurs laat nog steeds hogere bodems zien. Daarnaast is er extreem veel vers kapitaal de markt in gestroomd, getuige de hoge stand van de moneyflow-indicator.

Op het fundamentele front is er van alles aan het verbeteren: er is een oplossing rond het schuldenplafond in de VS, steeds meer economische indicatoren zijn positief, en zelfs China begint op te krabbelen.

Er zit wel wat onzekerheid in de markt, nu centrale banken hun vizier scherpstellen op de ogenschijnlijke economische opleving. Komende week, Super central bank week, beleggen zowel de Fed (dinsdag) als de ECB (woensdag) hun rentevergaderingen.

Sterke stijging moneyflow

De instroom van kapitaal, die we kunnen afleiden uit de sterke stijging van de moneyflow, is een beetje aan het afvlakken, na de sterke run van de afgelopen weken. Die rally wijst op actieve kopers. Verderop in deze column leg ik de moneyflow-indicator uit.

Om weer een aanval te doen op het topje van begin april rond 769,14 punten lijkt de Nederlandse beurs thans een nieuw aanloopje te nemen.

Positieve ondertoon op wat langere termijn

Wellicht ten overvloede: de positieve ondertoon op de langere termijn is volledig intact, getuige de serie hogere bodems. Na het low op 611,74 punten van medio oktober is er begin november een hogere dip gevormd rond 654,83 punten, gevolgd door de bodems op 688,24 (eind december), 710,89 (medio maart) en 745,26 punten (begin mei).

De AEX-index volgt thans het volgende scenario:

De huidige terugval vanaf de horde rond 769,14 punten illustreert slechts een tijdelijke adempauze

Deze dip geeft de markt kans krachten op te doen voor een nieuwe poging om over deze horde te springen

Met de onderliggende trend van hogere bodems ligt de beurs prima op koers voor een nieuwe rally

Het volume-profiel oogt, afgezien van de recente hapering, bijzonder krachtig. Dit ondersteunt de markt in de nieuwe aanloop

Vandaag bekijk ik hoe de AEX in de recente dip een nieuwe aanloop neemt, en daarnaast de krachtige moneyflow-indicator.

De AEX-index neemt een nieuwe aanloop

Het redelijke technische plaatje van de AEX-index is door het huidige dipje niet in gevaar gebracht. Binnen de neutrale trend lijkt de AEX, zoals gezegd, een nieuwe aanloop te nemen.

Er komt een nieuwe poging aan om de weerstand van 769,14 punten (gevormd op 12 april) te overwinnen. Er ligt aan de onderkant een mooi vangnet rond 745,26 punten. Dat is de pullback-bodem boven het topje van 22 maart.

Indien de beurs boven de weerstand weet te breken mogen we een verdere koersstijging verwachten.







Technisch ligt de Nederlandse beurs er niet slecht bij.

Nog veel vers kapitaal stroomt in aandelen

De opmars van de moneyflow-indicator is ongebroken; wel zien we op de korte termijn wat hapering. Om en nabij de hoogste stand sinds 2020 kunnen we concluderen dat de instroom van nieuw kapitaal richting de Nederlandse aandelenbeurs hoog blijft.

Er dus geen kapitaal aan de Nederlandse beurs onttrokken.

Duiding moneyflow

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is een indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) ervan afgetrokken.