Getipte aandelen voor juni

Hoewel de AEX-index de junimaand goed is begonnen, blijven beleggingsexperts aanhoudend somber. Dat valt te concluderen uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano (tot voor kort bekend als Actiam). ASML springt er opnieuw uit in de kooplijstjes, maar over branchegenoot Besi zijn de experts een stuk minder positief.

Bij de peiling van vorige maand was het al somberheid troef. Terecht, zo blijkt achteraf, want de AEX-index daalde met 1,3%. Vrijwel elk aandeel eindigde in het rood, maar dat sombere beeld werd wat gecamoufleerd door de chippers, die als een raket omhoog schoten. Besi steeg in mei met maar liefst 27%. ASMI volgde op korte afstand met een plus van 24% en ook ASML eindigde dik in de dubbele cijfers, met een koerswinst van 17%.

Akkoord schuldenplafond was goed voorspeld

In de laatste dagen van mei sijpelde er hoopgevend nieuws de markten binnen. Het Witte Huis liet vorig weekend weten dat er een akkoord over ophoging van het schuldenplafond in de maak was. Deze week kwam er dan eindelijk witte rook, toen eerst het Huis van Afgevaardigden en vannacht ook de Senaat hun goedkeuringsstempeltje op een pakket maatregelen drukten. Daarmee is een default in de VS afgewend.

Dat hadden de deelnemers aan de vorige enquête goed gezien: maar liefst twee derde van hen verwachtte dat de politici op Capitol Hill er na het gebruikelijke gesteggel gewoon weer uit zouden komen.

Experts zien juni somber in: 36% voorziet een daling van de AEX

Ondanks dit positieve nieuws, blijven de 62 deelnemende beleggingsexperts somber voor de komende beursmaand. Ze wijzen op te hoge waarderingen, de nog altijd hoge inflatie en een naderende recessie. Maar liefst 36% van de experts verwacht dat de AEX gaat dalen; een lichte verbetering ten opzichte van vorige maand. 26% gaat uit van een stijging.

De stemming voor juni is als volgt:

25,8% is optimistisch (dat was vorige maand nog 20,0%)

38,7% is neutraal (tegen 40,0% vorige maand)

35,5% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 40,0%)

Saldo: -9,7% (was -20,0%)

Beeld voor de komende zes maanden is vergelijkbaar

Het beeld voor de komende zes maanden is vergelijkbaar: 37% is pessimistisch en bijna 26% ziet het zonnig in. Dat was bij de vorige peiling ook zo; in dat opzicht is er dus vrijwel niets veranderd.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

25,8% is optimistisch (dat was vorige maand 23,6%)

37,1% is neutraal (tegen 43,6% vorige maand)

37,1% is pessimistisch (dat was 32,7%)

Saldo: -11,3% (was -9,1%)

Aandelenkeuzes afgelopen maand: ASML redt de meubelen

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

ASML heeft de spreekwoordelijke meubelen gered. Een fictief long/short-fonds zou een rendement hebben behaald van +1,7% en daarmee de AEX-index hebben overtroffen. Dat is volledig te danken aan ASML, dat er - met een beetje hulp van ING - voor zorgde dat het kooplijstje in de plus eindigde.

Bij de floppers was Besi een behoorlijke dissonant, maar deden ArcelorMittal, Randstad en Philips wél wat ze moesten doen: dalen.





Toppers mei

Rendement Floppers mei Rendement ING +2,8% Philips -3,4% ASML +17,1% ArcelorMittal -9,6% NN Group -0,1% Besi +26,7% Aegon -0,2% Randstad -6,8% Ahold Delhaize -5,0%



Keuzes voor juni: ASML torenhoog favoriet, hoogtevrees bij Besi

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in juni beter uit de weg gaan?

Enkele experts worden bevangen door hoogtevrees bij het aandeel Besi, na de duizelingwekkende koerssprong van 26,7%. Geen enkele beleggingsprofessional tipte dit aandeel, terwijl negen deelnemers Besi als flopper hebben aangewezen. De overige floppers volgen op gepast afstand. Bij Heineken zal er volgens Corné van Zeijl nog een na-ijleffect zijn door de enorme plaatsing van aandelen.

ASML voert vol overtuiging het boodschappenlijstje aan. Daarnaast vinden we hier vooral financials, die nogal zijn achtergebleven. Van Zeijl wijst erop dat KPN vaak een negatieve bèta laat zien, en dus geregeld stijgt als het bloed door de straten loopt.





Toppers juni

Saldo* Floppers juni Saldo* ASML 11 Besi -9 ING 5 ArcelorMittal -6 Aegon 3 Philips -4 KPN 2 RELX -4 ABN Amro 2 Prosus -3 Adyen 2 Heineken -3



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.