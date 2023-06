Gezellig voorbeurs, dat was het schuldenplafond en nu er is weer kwartje

Ja, Arend Jan, mag het nog, zoals je schreef hierboven ?

Ik volg ook ( en enkel ) de Amsterdamse beurs, erg intensief, sinds begin jaren '80 (en kom uit Vlaanderen )

Erg kras en verbazend om te zien hoe zo vele aandelen in de mid cap of small cap index er zo beroerd bij liggen.

Verbazend. Gewoon geen interesse ervoor. Vele ervan nochthans erg mooie en interessante bedrijven. Niks verkeerds mee.

Maar er is gewoon geen interesse voor. ( Neem nu ook eens als vb. Lucas Bols - geen interesse meer ervoor. zal binnen x aantal maanden / jaren aldus ook van de beurs verdwijnen, Heijmans, en zovelen )

En dan, ..... Dan heb je die hedge fonds, merendeel Angelsaksisch, die dit ook zien, en dan die fondsen gaan bewerken met short te gaan. Particulieren kopen ze toch niet meer, en aldus zij zien het alsof ze vrij spel hebben. Een gewonnen game. Zij sturen de koersen naar daar, waar zij ze willen. En dat is naar omlaag) Zij winnen haast altijd. Met hun algoritmes / algobots zijn ze oppermachtig. Particulieren kunnen er gewoon niet tegen op. En gooien dan maar de handdoek in de ring.

Kopen ze niet meer. En hebben er geen interesse meer voor.

Spijtig. Bijzonder jammer dit allemaal.

Kun je hierover wat uitwijden in podcast aub ? - Thema houdt velen bezig. Ben ik ervan overtuigt.

Met dank. Lancia