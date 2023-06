Gezellig voorbeurs, dat was het schuldenplafond en nu er is weer het kwartje

De AEX indicatie is +0,5%

Nou, dit hebben we ook weer gehad mensen.

The Senate passes the debt-ceiling deal, sending it to Joe Biden’s desk https://t.co/amodZozFBk — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Dit is echter de beurs en dús meteen over naar het volgende issue: verhoogt de Fed over krap twee weken de rente met een kwartje, of niet? De Fed zelf en de markt zijn daarover verdeeld. Zo meer. Dit is EUR/USD gisteren en vannacht. Dollar iets lager, uiteindelijk had het niet zo heel veel meer om het lijf.



Het overzicht:

Europese futures openen een halfje hoger

De Amerikaanse plussen 0,2%

In Azië staan de grote markten minimaal een procent hoger, de Hang Seng doet +3,8% en de Hang Seng Tech Index zelf +4,8%! Dit zal Prosus fijn vinden

Alibaba 4,3%

Baidu +6,3%

JD.com +5,5%

Tencent +5,1%

TSMC +2,0%

Samsung +1,4%

Houd u vast! De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -12,8% op 15,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -8,4% op 124,6

De dollar zakt 0,1% naar 1,0771

Goud loopt 0,1% op, olie stijgt 0,9% en crypto

De rentes hebben nog niet zoveel haast op dit uur. Had u trouwens al eens opgemerkt dat de Britten een hogere rente lappen dan de Grieken en Italianen? En meer dan één basispunt.





De VIX, laagste stand in lange tijd en dit is wellicht niet waar Flow Traders op zit te wachten:



Hier draait het allemaal om vandaag, de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers over mei, ofwel het Payroll Report.



Bla bla, we zien het cijfer wel om 14:30 uur:

US job growth likely slowed in May, with wages coming off the boil, potentially allowing the Federal Reserve to skip an interest rate hike this month for the first time since embarking on its aggressive policy tightening campaign more than a year ago https://t.co/CvAMcF3Wvg pic.twitter.com/Xb43qt7b7s — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2023



Verhoogt de Fed over een kleine twee weken de rente wel met een kwartje, of niet? Zie hieronder, daar is de markt deze week compleet anders over gaan denken. Niet dus is op dit moment nog net de consensus. Tenzij dat Payroll Report wellicht zwáár meevalt... Het kan dus spannend worden vanmiddag.

Valt het rapport dusdanig mee dat de markt denkt dat de Fed toch gaat verhogen, dan is dat in principe slecht voor aandelen goed voor rentes en dollar. Als de beurs wordt bevestigd dat er geen kwartje bij komt, dan kan het ook weer een non-event worden. We gaan het zien, want niets is ooit zeker op het koersenbord.

Behalve dan hoe meer risico, hoe meer rendement. En zonder risico geen rendement. Dit zijn de enige twee ijzeren beurswetten. De rest is onze lieve heer zegene de greep.





Tot slot, de AEX doet 14,8 op het einde van het cijfer- en dividendseizoen. De verwachte winst en de omzet- en winstverwachtingen lopen wellicht ietsie op de stijgende dollar op. Enfin, er is nu nul nieuws op het Damrak, Broadcom deed -1,8% op cijfers en zijn er nog vragen voor de IEXBeleggersPodcast?



08:45 Industriële productie - April (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Mei (VS)

En dan nog even dit

Vink:

WATCH: The S&P 500 rose one percent as investors welcomed a vote in Congress to suspend the US debt ceiling https://t.co/AtXwQh0ZJ2 pic.twitter.com/Ew7c5IIvBJ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2023



Eindelijk harde cijfers en dat is nog maar één tak van AI sport:

Consumer-focused AI systems like ChatGPT will fuel a decade-long boom, with the market for generative AI reaching $1.3 trillion in 2032, new research shows https://t.co/nJ2WThU1xd — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Zie maar:



Een sector kan echter nog zo hip zijn, dat wil nog niet zeggen dat de aandelen...

Shares of Rivian may get pushed out of the Nasdaq 100 Index as early as this month after plunging more than 90%, JPMorgan says https://t.co/SMJFWm5inW — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Het begint Bloomberg ook op te vallen:

All around the world, a backlash is brewing against the hegemony of the US dollar https://t.co/97YbBVrzlw — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Beeld:



China is 40% goedkoper dan de wereldindex en de Hang Seng doet 9,1 keer de verwachte winst. De S&P 500 het dubbele.

No valuation case seems compelling enough to keep global investors from giving up on Chinese assets https://t.co/TsNoR9tc6b — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Plaatje spreekt boekdelen:



Oh ja, die hadden we ook nog, het volkomen uit de bocht gevlogen Chinese vbastgoedfonds Evergrande.

Evergrande faces more than a thousand lawsuits involving $49 billion, underscoring the challenges for the world’s most indebted developer as it seeks to restructure its borrowings https://t.co/xUel4UmNUH — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2023



Even neuzen bij de grafiek van Evergrande en dit beeld is vrij duidelijk. Al een jaar geen handel.



Bijzonder:

Netflix shareholders withheld their support for the company's executive pay package, in a non-binding vote that followed a call by striking Hollywood writers to reject the proposed 2023 compensation. More here: https://t.co/xP6spxUFvM — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2023



Hij doet het gewoon?

JPMorgan's Jamie Dimon to visit Taiwan after China trip - Bloomberg News https://t.co/rZGri55uoB pic.twitter.com/mV7Wy3Fs8r — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2023



U verwacht het niet:

Groot deel groene stroom is hartstikke grijs: 'Heel bijzonder systeem' https://t.co/BOKM5LwRrb pic.twitter.com/06BTJWO5OR — RTL Z (@RTLZ) June 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.