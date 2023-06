Slotcall 1 juni 2023: AEX start juni met winst

De AEX-index is de nieuwe beursmaand goed begonnen en gumde het verlies van mei weer grotendeels weg. Maar de AMX maakte een valse start.

Twee berichten zorgden voor de nodige opluchting: dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in meerderheid akkoord ging met een verhoging van het schuldenplafond en een meevallende Europese inflatie.

Vrijwel alle hoofdfondsen eindigden in het groen, op letterlijk een handvol na: DSM Firmenich, Ahold Delhaize, KPN, NN Group en ASMI na.

Koploper in de AEX was Wolters Kluwer (+3,8%), dat lijkt te profiteren van een adviesverhoging van BNP Paribas Exane naar outperform. De zakenbank stelt dat het informatieconcern kan profiteren van AI en dan worden beleggers hebberig.

Pharming casht

Voorbeurs meldde Pharming dat het zijn zogeheten priority review voucher (PRV) heeft verkocht aan Novartis. Dit papiertje biedt voorrang bij de goedkeuring van een geneesmiddel door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $21,1 miljoen, en dat komt het biotechbedrijf natuurlijk goed van pas bij de marktintroductie van leniolisib in de VS. In Japan heeft het middel de weesgeneesmiddelenstatus ontvangen.

Al met al lijkt het met Pharming de goede kant op te gaan, maar is het volgens de IEX Beleggersdesk genoeg voor een koopadvies?

TKH koopt en verkoopt

TKH boekt mooie voortgang met het strategische programma Accelerate 2025, met een aankoop en verkoop. Vorige maand kocht het Haaksbergse technologiebedrijf het machine vision-bedrijf Euresys. En deze week kwam TKH France, een onderdeel dat connectivity-oplossingen biedt aan de bouw- en constructiemarkten, in handen van private equity-bedrijf Argos Wityu. Nou ja, niet volledig: TKH krijgt wel een belang van 40% in de door Argos Wityu nieuw opgezette onderneming SCS Wityu Holding.

TKH houdt naar verwachting een boekwinst van circa 20 miljoen euro aan de transactie over.



Europese inflatie daalt

Over twee weken is het super central bank week: de Fed op 14 juni en de ECB op 15 juni. De spanning loopt inmiddels aardig op.

Een opsteker voor de ECB is dat de inflatie in de eurozone in mei duidelijk is gedaald. De prijzen stegen in mei met 6,1% op jaarbasis, tegen 7% in april. De kerninflatie, waar de ECB vooral op let, kwam uit op 5,3%, tegen 5,6% in april.

Met name de kosten van voedingsmiddelen stijgen nog hardnekkig, terwijl de energieprijzen juist dalen.

Nederland springt er in negatieve zin uit: hier steeg de inflatie juist met een vol procentpunt, van 5,8% in april naar 6,8%.

Er was ook nog een snelle berekening van het CBS, met een iets andere rekenmethode. Hieruit bleek dat de inflatie was opgelopen naar 6,1%, tegen 5,2% in april en 4,4% in maart. We kunnen jaloers zijn op de Belgen, waar de inflatie inmiddels is gezakt tot 2,7%.

Technisch analist Royce Tostrams verwacht dat de daling van de inflatie inmiddels in de laatste fase zit. De Bloomberg Commodity-index is dit jaar met ruim 11% gedaald. Door het na-ijleffect van de gedaalde grondstoffenprijzen zal de inflatie nog wat verder kunnen dalen. Rond de zomer zullen de steunniveaus in de grondstoffenprijzen volgens hem een bodem in de inflatie leggen. Maar het gevaar is nog niet geweken: er kan nog een trein komen, in de vorm van een oplevende inflatie.

Wat gaat de ECB doen?

Dat de ECB voorlopig niet klaar is met renteverhogingen, leek tot voor kort duidelijk. Maar vandaag zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dat er mogelijk minder rententeverhogingen nodig zijn, omdat de Amerikaanse bankencrisis een deel van het probleem oplost. De marktomstandigheden voor kredietverlening worden krapper en dat is precies wat een renteverhoging normaal gesproken doet.

Loopt ASML tegen natuurkundige grenzen aan?

ASML maakt momenteel machines die chips maken op een schaal van slechts drie nanometer (drie miljardste van een meter). De onderzoekers zijn hard op weg naar de picometer (0,000.000.000.001 meter) en dromen van chips op een schaal van de fentometer, ofwel een biljardste van een meter. Maar hoeveel verder kan dat nog gaan? Is er überhaupt een grens?

Hier leest u daar meer over:

Wall Street is juni goed begonnen

Ook Wall Street is de junimaand goed begonnen, nu een default van de VS steeds verder weg lijkt te zijn. Vannacht drukte het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een goedkeuringsstempeltje op het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend in elkaar hebben getimmerd, over een verhoging van het schuldenplafond. Als ook de Senaat akkoord gaat, is de kust veilig tot 1 januari 2025. Wel haalt Washington de broekriem aan.

Er ís nog een kans op een njet van de Senaat en in dat geval is de bodem van de staatskas op 5 juni bereikt, maar daar houdt inmiddels niemand rekening meer mee.

Plukje kwartaalcijfers

In de VS droogt het cijferseizoen ook behoorlijk uit. Salesforce kwam nog wel voorbij. De omzet en winst zaten wel in de lift, maar het was de laagste omzetstijging sinds 2010, omdat consumenten de hand op de knip houden. Ook stelde de outlook wat teleur. Het aandeel staat ruim 5% in de min.

De cijfers van de retailers Macy's (+1%) en Nordstrom (+5,1%) werden aanzienlijk beter ontvangen.

Rentes komen nauwelijks van hun plaats

De meeste lange rentes waren vandaag niet vooruit te branden, op die van Groot-Brittannië na.

De brede markt

De AEX eindigde 1% hoger: beter dan de CAC40 (+0,5%), maar minder goed dan de DAX (+1,3%).

De rust keert terug nu ophoging van het schuldenplafond weer een stap dichterbij is. CBOE VIX-index (volatiliteit) zet een flinke daling in van 2 punten naar 15,86 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,7%, Dow 30 +0,3% en de Nasdaq +1,1%.

De euro stijgt met 0,6% en noteert nu 1,0750 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ook de goudprijs stijgt: een troy ounce kost nu $1.981,66: 1% meer dan gisteren.

De olieprijzen hebben de wind behoorlijk in de zeilen. Voor een vat Brent wordt maar liefst 4,3% meer betaald dan gisteren en voor WTI 3,6% extra.

We zien wel rode koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 0,6% in de min en noteert $26.916,39.

Verder op het Damrak

Avantium en Wolters Kluwer profiteren van positieve analistenrapporten. Vivoryon staat ditmaal in het lijstje dalers, maar de rust lijkt langzaam terug te keren.

Just Eat Takeaway breidt het verlies van gisteren nog verder uit. Gisteren was het aandeel de grootste daler in de AMX, met een koersdaling van 6%. Vandaag gaat er nog eens 3% van af.

breidt het verlies van gisteren nog verder uit. Gisteren was het aandeel de grootste daler in de AMX, met een koersdaling van 6%. Vandaag gaat er nog eens 3% van af. In het kader van de personeelsberichten: Klaas Jan Huntelaar tekende voor vier jaar bij als technisch manager bij Ajax . De koers daalde met 1,7%, waarmee de winst van gisteren weer bijna is weggesmolten.

. De koers daalde met 1,7%, waarmee de winst van gisteren weer bijna is weggesmolten. De jaarcijfers van Holland Colours vallen niet in goede aarde, gelet op de koersdaling van 4%. De omzet steeg licht, maar de winst kelderde van €10,2 miljoen naar €5,9 miljoen. Het zat de kleurstoffenfabrikant op allerlei fronten mee, waaronder de oplopende inflatie en rente, vooraadafbouw bij klanten en de lockdowns in China.

vallen niet in goede aarde, gelet op de koersdaling van 4%. De omzet steeg licht, maar de winst kelderde van €10,2 miljoen naar €5,9 miljoen. Het zat de kleurstoffenfabrikant op allerlei fronten mee, waaronder de oplopende inflatie en rente, vooraadafbouw bij klanten en de lockdowns in China. Aegon (+1,4%) heeft de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan Vienna Insurance Group afgerond. Dat levert €125 miljoen op.

(+1,4%) heeft de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan Vienna Insurance Group afgerond. Dat levert €125 miljoen op. Van Lanschot Kempen (+0,4%) heeft bij Europese institutionele partijen een obligatie geplaatst met een waarde van een half miljard euro.

(+0,4%) heeft bij Europese institutionele partijen een obligatie geplaatst met een waarde van een half miljard euro. Exor (+0,9%), de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli, heeft de jaarvergadering achter de rug, waarbij alle agendapunten zijn goedgekeurd, waaronder de benoeming van John Elkann tot uitvoerend bestuurder. Andrea Agnelli trad terug.

(+0,9%), de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli, heeft de jaarvergadering achter de rug, waarbij alle agendapunten zijn goedgekeurd, waaronder de benoeming van John Elkann tot uitvoerend bestuurder. Andrea Agnelli trad terug. Het bericht dat een Zuid-Afrikaans dochterbedrijf van Heineken het meerderheidsbelang in Distell Nigeria wil verkopen aan Nigerian Breweries laat beleggers letterlijk koud: de koers komt niet van zijn plaats..

Adviezen

Avantium gaat vandaag lekker op de koersdoelverhoging door Berenberg.

Avantium: naar € 4,70 van € 4,40 en kopen - Berenberg

RELX PLC: naar 2.800 pond van 2.650 pond en kopen - UBS

Agenda vrijdag 2 juni: Amerikaans banenrapport

Hét cijfer van morgen is het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Vorige maand schoot het aantal nieuwe banen door het dak: +253K. Dit zal morgen naar verwachting afzwakken naar 190.000 banen, volgens de poll van Reuters.

De werkloosheid zal naar verwachting iets oplopen naar 3,5%, tegen 3,4% in april. Maar dat is nog keurig onder de grens van 4% die de Fed hanteert.

Let ook op de loongroei, met het oog op de 'sticky' inflatie.

Vandaag werd de amuse alvast opgediend door loonstrookjesverwerker ADP. Dit cijfer duidde op een veel robuustere arbeidsmarkt dan verwacht: er kwamen 278.000 banen bij, terwijl economen hadden gerekend op een groei met 180.000 arbeidsplaatsen.

De loonstijging zwakte iets af, van 6,7% in april tot 6,5% in mei en dat is gunstig, want op een loon-prijsspiraal zit natuurlijk niemand te wachten.

ASR gaat ex-dividend

Verder belooft het morgen een rustige dag te worden. NN Group belegt de jaarvergadering en het aandeel ASR gaat ex-dividend. C'est tout.