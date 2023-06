Het is groen voorbeurs en van plafond is het naar rentes en economie

De AEX-indicatie is 0,7%, want...

Ja! Over tot de orde van de dag, deze kunnen we afvinken. Het schuldenplafond is door het Huis van Afgevaardigden. Nu de Senaat nog, maar dat zou een hamerstuk zijn. Bloomberg:

The House passed debt-limit legislation forged by President Joe Biden and Speaker Kevin McCarthy that would impose restraints on government spending through the 2024 election and avert a destabilizing US default.

Lawmakers from both parties joined to approve the bill 314-117 Wednesday evening, marking a rare moment of bipartisan accord in a bitterly divided Washington.

The deal now heads to the Senate, where approval is virtually certain. The only question is timing as the amount of money the US government has to pay its bills has already plunged to the lowest since 2017.

Dit is EUR/USD gisteren en vannacht, was het al een non-event geworden voor de beurs? Niks te zien hier.



Kunnen we ons meteen weer druk gaan maken over de Fed, onze collectieve beurshobby. Over twee weken is er een besluit en de markt is hopeloos verdeeld over al dan geen kwartje verhoging.



Let daarom maar even op deze banencijfers vandaag en morgen het Payroll Report, want de arbeidsmarkt is ook een Fed-mandaat.



Hoogste tijd nu voor het actuele overzicht:

Europese futures openen 0,2% à 0,7% hoger

De Amerikaanse noteren net 01,% à 0,2% hoger

In Azië plust alles en iedereen een paar tienden, op Korea en Taiwan na die een paar tienden dalen. Let toch even op Prosus

Alibaba +1,1%

Tencent +3,5%

TSMC -1,3%

Samsung -0,3%

Alibaba +1,1% Tencent +3,5% TSMC -1,3% Samsung -0,3% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +2,8% op 17,9 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -3,8% op 136,0

De dollar trekt 0,1% aan naar 1.0677

Goud ligt vlak, olie stijgt +0,5% en crypto daalt een paar tienden tot een procent. Bitcoin doet het net onder $26.800

De rentes zijn ook niet heel erg onder de indruk van dat plafonddinges:



Helaas, van de plafondeuforie is het meteen naar inkoopmanagersdrama. Onze nationale Nevi PMI staat op de beroerdste stand sinds heel lang. Q1 gaf al een krimp en er moet een economisch wonder gebeuren in juni wil Nederland nu niet in recessie zijn. Formeel is dat twee kwartalen krimp op rij.



Uit het tranen-met-tuiten-Nevi persbericht, schrijf die recessie maar vast gewoon op. Tja, de economie vertraagt, de inflatie loopt terug, nu de arbeidsmarkt nog en dan de beurs en de huizenmarkt? Wie weet, maar gelukkig hebben we de AI-fantasie nog op de beurs. En de dividenden en buybacks.



Eerste van de maand en dat betekent wereldwijde inkoopmanagersindices (over mei), de beste duiders van het economisch momentum. Let op Duitsland en de VS, daar kunnen de koersen op reageren bij een sterke afwijking. Verhip, de Chinese Caixin PMI valt mee na de tegenvallende (nationale) NBS gisteren.



Er is ook nog Europese inflatie over mei:



Dat is het wel, zie hieronder: er is weer amper nieuws en er zijn geen cijfers op het Damrak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Duitse detailhandel zet meer om

08:04 Damrak maakt zich op voor hersteldag

07:53 Huis van Afgevaardigden stemt in met schuldendeal

07:37 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Avantium

07:23 Nederlandse industrie krimpt nog harder

07:21 Pharming verkoopt PRV aan Novartis

07:11 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:03 Japanse industrie groeit weer voorzichtig

07:01 Chinese industrie groeit weer licht

06:57 Huis van Afgevaardigden stemt in met schuldendeal

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

31 mei Salesforce boekt hogere winst en omzet

31 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

31 mei Wall Street lager gesloten

31 mei Olieprijs lager gesloten

31 mei Amerikaanse economie weinig veranderd - Beige Book

31 mei Wall Street koerst af op lager slot

31 mei Europese beurzen lager gesloten

31 mei Beursblik: Heineken op schema in 2023

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Holland Colours - Jaarcijfers

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Mei (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VK)

11:00 Inflatie - Mei vlpg (eur)

11:00 Werkloosheid - April (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal def. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Mei (VS)

16:00 Bouwuitgaven - April (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Hier zelfs geen woord meer over dat schuldenplafond.

The main US stock indexes all dropped less than a percent amid concerns about rate hikes https://t.co/xVi9zRT6eL pic.twitter.com/55EP5c7HKL — Reuters Business (@ReutersBiz) June 1, 2023



Salesforce ging gisteravond -5,9% op Q1-cijfers. Nog geen AI-effect dus:

Salesforce CEO Marc Benioff says new A.I.-enhanced products will be a 'revelation' https://t.co/k59j3PTcFn — CNBC (@CNBC) June 1, 2023



Het is echt los, hoor. AI dan:

AI is in its early stages, but Wall Street's biggest firms are already in an "arms race" to scoop up the talent that could change the world of finance



Read The Big Take ?? https://t.co/42BjaF6rId — Bloomberg Markets (@markets) June 1, 2023



Dramakoersen inderdaad:

EV charging companies are growing fast — and Wall Street hates them https://t.co/JUEuFsje53 — Bloomberg Markets (@markets) June 1, 2023



En een volgende generatie heeft vast ook wel weer een nieuw speeltje?

Crypto fans are now paying a price for Bitcoin’s weakened correlation with stocks as the digital token retreats and AI hype spurs tech shares https://t.co/19Iv1cfvG2 — Bloomberg Markets (@markets) June 1, 2023



De ideale president volgens Pershing Square (hier genoteerd)-CEO Bill Ackman. Wat een brief:

JPM’s Jamie Dimon als president? Wat een betoog v Bill Ackman https://t.co/xZoEU85ueh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 31, 2023



Ah, er is een tegenkandidaat? Deze past hier wel leuk bij:

Meet @elonmusk



The New President of the US visiting China ?? https://t.co/mSgofjU6ce — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) June 1, 2023



Oh wacht:

Cook, Musk, Dimon and now Huang are making pilgrimages to China. In a sense, this is just business as usual, CEOs meeting officials and partners where they have significant business. Yet the trips are increasingly fraught as US-China tensions rise.

https://t.co/SG8W7Qp1Bt — Peter Elstrom (@pelstrom) June 1, 2023



Veel plezier en succes vandaag.