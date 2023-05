AI-beleggen ná Nvidia: over Cathie Wood, Tesla, Exact, Teladoc, Twilio en UiPath

Tech, u moet natuurlijk wel de goede hebben.

Zo is er zeker dit jaar beursgenoteerde Amerikaanse tech (de Nasdaq 100 staat dit jaar +31,2%) en Chinese tech (Hang Seng Techindex: -13,1%).



Geen groter vermaak dan leedvermaak, nietwaar? Spreekwoordelijk, maar ook letterlijk gniffelt de beurs dat fondsmanager Cathie Wood van Ark Innovation ETF - dé ster van het roemruchte beleggingsjaar 2020 - ze ook niet heeft. Ze?



Nvidia dus. Vinger opsteken wie ze ook niet heeft en nu tandenknarst, of zichzelf voor de zestiende keer voor het hoofd slaat, want wéér niet op de dip gekocht toen het kon. En vinger opsteken wie ze wel had, een mooi ritje maakte, ze daarna verkocht, waarna de koers pas écht als een dolle ging lopen.

De beurs is wreed... Het perfecte ritje maken van bodem tot top, of binnenlopen op een almaar meer renderende buy & hold-belegging is helaas eerder uitzondering dan regel. Met de wijsheid achteraf was het vaak ook meer geluk dan wijsheid. Okee, terug naar de Ark van Cathie en de Nvidia's die ze niet heeft.

Passen die stukken van de geldmachine van (groot)aandeelhouder, CEO en oprichter Yen-Hsun (Jensen) Huang strikt genomen eigenlijk wel in haar fonds van vooral startende en niet-winstgevende technologie? De vraag stellen is hem beantwoorden.



Dit zijn de grootaandeelhouders van Nvidia en bovenaan ziet u louter indexfondshuizen. Ergo, heel Wall Street heeft Nvidia een beetje gemist, niemand die er echt groot in zit en slapend rijk wordt. Pikant detail: merk op dat Huang zelf ook een plukje heeft verkocht, en dat was vóór de inmiddels beroemde Q1-cijfers.

De Nvidia-zijlijners zijn dus in goed gezelschap. Opvallend, want begin april was het bij Nvidia vast al duidelijk dat Q1 veel beter werd dan verwacht...? Een outlookverhoging van 40% was best reden geweest voor een pre-earnings update. Daar zijn geen regels voor en tech laat zich niet graag in de kaarten kijken.



Slapend rijk worden is het.

Het beste Amerikaanse aandeel sinds januari 1999, toen het debuteerde: #Nvidia

Slapend rijk worden is het.

Het beste Amerikaanse aandeel sinds januari 1999, toen het debuteerde: #Nvidia

Als ik goed reken deed fonds per saldo gemiddeld ruim +33% per jaar



Wood stond gisteren Bloomberg te woord en kreeg uiteraard de N-vraag.

"We're on to the next thing," says Cathie Wood.



"We're on to the next thing," says Cathie Wood.

The CEO explains why she closed out her Nvidia stake in the ARKK fund, saying a new group of stocks will benefit from the chipmaker's rise.



En wat is die next thing dan? Nu wordt het leuk. Citaat Bloomberg met een heel interessante observatie:

Instead, Wood is betting on software stocks that she expects to eventually grow in to the size of Nvidia, citing UiPath Inc., Twilio Inc. and Teladoc Health Inc. as key examples. Wood’s funds hold all three stocks.



“For every dollar of hardware that Nvidia sells, software providers, SaaS providers will generate 8 dollars in revenue,” Wood told Bloomberg TV.



Wood is betting on a trio of companies that have fallen far off their highs. New York-based UiPath rose to more than $85 a share after going public in 2021 and has tumbled about 80% since.

San Francisco-based Twilio has dropped 85% from its peak in 2021, while Teladoc Health is off more than 90% from its high the same year.

Bloomberg vergeet er eentje: Wood noemt ook nog Exact Sciences. Riemen om, hier komen de plaatjes. Dit is vanaf de beursgang van UiPath. Voortaan noemen we zeephellingen zo, maar dit even terzijde. Ze staan allemaal op hun eigen as.



Vanaf de beursgang van Exact, mooie kerstbomen zo in de grafiek.



Het zijn niet Arks minste posities. In totaal zijn er 29, u vindt alles hier. Ja, het verhaal en die cijfers van Wood kloppen echt wel. Of dit de fondsen zijn die er rijk van worden - en daarmee hun aandeelhouders - is vers twee. Ja, er kan een nieuw Nvidia tussen zitten. Hoeft niet. En dan moet u ook nog de hele rit maken...

Nee, het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Net zoals we ooit op zoek waren naar het nieuwe Amazon, nieuwe Google en nieuwe Microsoft. Dat werd Nvidia, maar er zijn er vast niet zo veel die er al sinds 1999 buy & hold in zitten. Net als bij toen bij Amazon (dat ging in 2002 zelfs -98%), Google en Microsoft.

Iedere dollar aan hardwareomzet levert 8 dollar aan softwareomzet op? Als u dan dom in ogenschouw neemt wie de meeste data hebben - daar is AI tenslotte volledig op gebaseerd - komt u als vanzelf bij Big Tech uit. Niet zo raar; Apple en Microsoft zijn tenslotte ook de boomer-aandelen onder deze fondsen.

Apple hoort u het minste over, maar misschien is dat als geen ander bedrijf voor AI gepositoneerd. In de volledig eigen wereld die iOS heet kan het bedrijf zijn klanten in feite dwingen de duurste (eigen) producten af te nemen. Iets wat die klanten al decennia graag doen en waar Apple klauwen met geld aan verdient.

Als u zulke fondsen kiest in plaats van die vage small cap stockpicks is uw risico heel wat minder, maar de kans op de Grote Klapperrr ook.



Maar goed, een fonds dat 0,75% kost - Cathie wordt zo al rijk, de koersen maken niet meer uit - moet natuurlijk een mooi verhaal hebben en sexy stock picks.



En een beetje preken voor je grootste positie.

"Tesla, many people think is an auto stock. We don't, we think it's much more than that."



"Tesla, many people think is an auto stock. We don't, we think it's much more than that."

Cathie Wood says Tesla is one of the biggest AI opportunities out there



Tot slot: geduld, heb geduld als u momenteel de boot mist. Er komt op de beurs altijd weer een nieuwe kans. Geduld heeft daarom een veel beter beter track record dan haast.