Slotcall: Nvidia en ASML voor iedereen uit, de AEX moet lossen

Lang bleef de AEX krampachtig met de nagels aan de slotstand van gisteren hangen, maar rond drie uur moest de index loslaten. Uiteindelijk sloot de Amsterdamse hoofdindex 0,97% lager op 756,67.

Wat was de trigger? Rond die tijd kwamen er huizencijfers uit in de VS, die lichtjes wijzen op een opleving van de huizenmarkt - wat de angst voor verdere renteverhogingen weer zou kunnen aanwakkeren. Belangrijker misschien nog is de op handen zijnde deal over ophoging van het schuldenplafond.

Het feit dat president Biden en de Republikeinse leider Kevin McCarthy tot een akkoord waren gekomen leidde eerst tot opluchting, maar het wetsvoorstel - dat zonder gevoel voor understatement de naam Fiscal Responsability Act kreeg - moet nog worden aangenomen. En daar dreigen nu toch weer wat kinken in de kabel te komen.

Ondertussen tikt de klok door: 5 juni is de dag, zo heeft het ministerie van financiën berekend, waarop de bodem van de schatkist is bereikt. Wat daar nu nog in zit, zo rekende CNN uit, is zo weinig dat 31 individuen nu persoonlijk méér vermogen bezitten dan de Amerikaanse overheid op dit moment te besteden heeft.

Als ze dat ook nog eens in techaandelen hebben belegd, dan groeit dat vermogen bovendien prettig aan. Vandaag was weer zo'n typische 2023-dag waarop tech stijgt en de rest van de markt daalt. Meestal gebeurt er op zo'n dag per saldo weinig met de beurs als geheel, maar vandaag kon ook tech het scheepje niet recht houden.

Nvidia wordt duurder èn goedkoper

Althans, in Amsterdam. Op Wall Street lijkt één fonds zo'n beetje de hele markt te stutten. Nvidia knalde vorige week na de cijfers al 27% omhoog - een toename in beurswaarde van ongekende omvang: $200 miljard. Vandaag voorbeurs al brak het ook nog eens door de magische grens van $1 biljoen beurswaarde.

Is Nvidia daarmee véél te duur geworden? Duur is het, maar tegelijk wordt het ook goedkoper, stelt Arend Jan Kamp wat verbouwereerd vast.

De gein is, #Nvidia wordt net zo hard goedkoper, als de koers stijgt. Letterlijk zelfs: koers is 27,5% opgelopen sinds cijfers en waardering is 23,7% afgekomen

Een mooie dag om dus maar eens ècht goed in de cijfers van Nvidia te duiken, en dat is precies wat IEX-analist Ivo Breukink voor u deed. De vooruitzichten voor groei en winstgevendheid zijn structureel verbeterd, stelt hij vast, dus die koerssprong viel niet uit de lucht. Zijn advies over Nvidia leest u hier.

CEO stapt op

Was er verder nog wat? Qua bedrijfsnieuws was er weinig schokkends, behalve dan bij het bekendste lokale fonds van het Damrak. Of nou ja, was het schokkend dat algemeen directeur Edwin van der Sar opstapt? Het aandeel daalt er licht op (-0,4%), dat zal hem misschien nog enige voldoening geven. Ondertussen neemt het social media team van Ajax afscheid van de baas in een lange Twitter-draad.

De brede markt

Pas na 15:00 uur begon de AEX te glijden, met uiteindelijk toch nog een behoorlijk verlies op het bord.

De meeste Europese beurzen doen het overigens slechter

In Amerika is net als hier de tech-tweedeling weer te zien: S&P 500 en Dow lager, Nasdaq hoger

De olieprijs (WTI) zakt voor het eerst sinds begin mei weer onder de $70

Goud blijf onder de $2.000 hangen, maar bitcoin beleefde een sterk Pinksterweekend en staat weer ruim boven $27.000

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van het Damrak vandaag:

Tech houdt de rug weer eens recht, met ASML voorop (+1,0%)

Besi (+0,5%) en ASMI (+0,2%) dipten nog even in het rood, maar eindigen met keurige plussen

Bij Exor (+0,3%) stond er halverwege de dag nog +1,6% op het bord, nadat het op de kooplijst van ING is gezet

Onderin de AEX vinden we de veteranen: Unilever (-2,3%), ABN Amro (-2,5%), Heineken (-3,0%) en DSM-Firmenich (-4,3%).

Ebusco (+0,9%) meldt zich weer eens bij de stijgers nu het de eerste stappen in de scheepvaart heeft gezet

De kleine zegetocht van Azerion van vorige week lijkt even ten einde (-15%)

De rentes

Aandelen dalen, obligaties zijn in trek. En Mr. Market zag dat het goed was.

De agenda

Een matig gevulde agenda voor de beursdag van morgen, al zijn de Chinese inkoopmanagersindex en de Duitse en Franse inflatie zeker geen non-items.

ASR AvA

03:30 China manufacturing PMI mei (consensus 51,4)

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei (consensus +0,4% MoM)

09:00 Ageas notering €1,50 ex-dividend

10:00 ECB financial stability review

14:00 Duitsland inflatie CPI mei (consensus +7,3% YoY)

En dan nog even dit

Finally we meet, Mr. Musk

Is uw fondsmanager een ster?

