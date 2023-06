Inflatiedaling in laatste fase

Ik kijk uit naar de nieuwste Nederlandse inflatiecijfers, die binnenkort gepubliceerd worden. Vooral het onderzoek door de Consumentenbond naar de prijsontwikkeling van onze boodschappen maakt mij nieuwsgierig.

Want boodschappen zijn duurder geworden, terwijl de inflatie al afneemt. Ik zie zelfs technische signalen die op termijn een bodem in de inflatie aangeven.

Terug naar het onderzoek van de Consumentenbond. Na een inventarisatie bij Nederlandse supermarktketens is gebleken dat in een half jaar tijd basisboodschappen 15 procent duurder zijn geworden.

De sterkste prijsstijgingen vonden plaats rond de jaarwisseling, toen supermarkten dagelijks de prijzen van gemiddeld 150 producten verhoogden. Sindsdien valt op dat zowel het aantal prijsverhogingen als de prijzen zelf weer wat afnemen.

Zoals gezegd zie ik conflicterende signalen op het inflatietableau.

Komt er een bodem in de daling van grondstofprijzen?

Het onderzoek door de Consumentenbond wijst op hogere consumentenprijzen. Anderzijds zien we bewijs dat de prijsstijging afvlakt op de financiële markten. De Bloomberg Commodity-index is dit jaar met ruim 11% gedaald.

Op de grondstoffenmarkten zijn vooral voedselprijzen flink gezakt. De graanprijs is dit jaar met 23% gedaald, die van sojabonen met ruim 12,5%.

Desalniettemin zie ik dat veel cruciale grondstoffen, vooral in het energiecomplex, belangrijke steunniveaus naderen. Ook dat lijkt een belangrijk signaal, zeker als we zien dat bij de supermarkten zowel het aantal prijsverhogingen als de prijzen zelf weer wat afnemen.

Energie hard gedaald, maar nu op steun

Energie, dat in 2023 flink is afgekomen, nadert zeer cruciale steunniveaus. Brentolie is sinds begin januari ruim 15% gezakt en staat nu slechts 3,5% boven steun. WTI daalde ruim 12% en staat amper 2% boven steun $66,15 (bodem van 20 december 2021).

Maar de grootste daling zagen we bij de gasprijzen. Aardgas is sinds eind 2022 nagenoeg gehalveerd in prijs, maar ligt nu al een paar maanden volkomen stil. De daling is de laatste weken per saldo nul.

De Dutch TTF gasfuture verloor sinds begin januari ruim 65% en heeft het langetermijn-koersdoel (€25/MWh) bereikt. Gisteren ging de gasfuture de strijd aan met deze steun. Intraday noteerde de future even €24,54MWh en maakte een intraday high van €28,75/MWh, om te sluiten op €25.65/MWh.

Met de meeste belangrijke grondstoffen maandenlang in een neerwaartse trend, ben ik echt benieuwd naar de nieuwste inflatiecijfers. Want los van andere inflatiecomponenten, zoals transport, wonen en dienstverlening, zullen de gedaalde grondstofprijzen hun uitwerking in de inflatie niet missen. Ik denk wel dat het bereiken van belangrijke steunniveaus enkel op termijn hun uitwerking op het inflatiepeil zal doen gelden.

Maar ik heb het hier in elk geval gemeld. De daling van de grondstofprijzen kondigde zich al even aan: al in de zomer van 2022 zag ik signalen die op het einde van de inflatiespiraal duidden.

Voor de komende maanden zie ik het volgende inflatiescenario:

De piek in de inflatie ligt in elk geval achter ons

Door het na-ijleffect van de gedaalde grondstofprijzen zal de inflatie nog wat kunnen dalen

Pakweg in de zomer zullen de steunniveaus in de grondstofprijzen een bodem in de inflatie leggen. Wellicht tijdelijk

In deze column bekijk ik enkele essentiële grondstoffen, Maar eerst een inflatieplaatje in combinatie met de Nederlandse aandelenbeurs vanaf 1970. Dit plaatje heb ik geleend uit een artikel van IEX-collega Arend Jan Kamp.

Nederlandse inflatie versus Nederlandse aandelen sinds 1970

Dit plaatje toont de MSCI Netherlands-index en de Nederlandse inflatie op basis van de CPI (consumentenprijzen). Mij valt op dat Nederlandsen aandelen zich zeer grillig en volatiel hebben gedragen gedurende de eerdere periode van forse inflatiestijging in de zeventiger jaren. Maar per saldo zijn aandelen toen flink opgelopen, terwijl de inflatie tegelijkertijd, onder andere als gevolg van de oliecrisis, door het dak ging.

Bloomberg Commodity-index zakt verder

De Bloomberg Commodity-index is afgelopen weken naar het laagste punt sinds begin 2022 gezakt.

Technisch gaf de wereldwijde grondstoffenindex begin 2023 al een verkoopsignaal, nadat de koersbodems van vorig jaar rond 32,15 punten werden gebroken.

De Commodity-index laat al ruim een jaar lagere koerstoppen zien: een teken van verkoopdruk boven de markt. Rond 27,18 punten, de bodem van 3 december 2021, ligt een eerste koersdoel. Dat biedt dus ruimte voor een daling van ruim 7,5%.

Al medio 2022 is de opgaande trend verlaten. Weerstand ligt op 32,81 punten (top van 21 april).

De 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) laat een dalend verloop zien. Bovendien vormde de grondstoffenindex een lagere top onder de 200-dagenlijn. Dit bevestigt de zwakke technische conditie.

Brentolie consolideert binnen de downtrend

Technisch maakt de koers van Brentolie pas op de plaats binnen de dalende trend. Deze consolidatie is al sinds eind 2022 aan de gang. Zolang lagere toppen op langere termijn nog steeds verkoopdruk aangeven, is voorzichtigheid echter geboden.

Er ligt steun rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). De eerste weerstand bevindt zich rond $88,99 (top van 27 januari), de volgende rond $99,45 (de top van 11 november 2022).

Ook bij Brent laat de 200-dagenlijn een dalend verloop zien, terwijl de koers er steeds op afketst. Dat zijn klassieke signalen van een zwakke technische conditie.



Aardgasprijs gaat trampoline springen

Technisch maakt de aardgasprijs pas op de plaats, met steun rond $2,01 (bodem van 7 april). Sinds deze bodem is de aardgasprijs op en neer gestuiterd.

Aardgas is technisch verzwakt nadat de steunlijn (rode lijn) rond $5 is gebroken. Hiermee was begin 2023 een hoofd-en-schouderformatie gebroken. De rode lijn markeert de neklijn van die formatie (zie uitleg onderaan).

De duidelijke lagere top daarna rond $2,82 (op 3 maart) valideerde de verkoopdruk. De volgende weerstand bevindt zich pas op $7,34 (de top van 2 december 2022).

De tweede steun ligt rond $1,83. Het uiteindelijke neerwaartse koersdoel bevindt zich op $1,53 (de bodem van 26 juni 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.



Prijs van sojabonen maakt lagere top

De prijs van sojabonen is zoals verwacht hard verder gezakt. Thans noteert die op het laagste punt sinds eind 2021. Bovendien liggen er lagere toppen. De eerste op $1.531,50 (van 21 april), de tweede rond $1.555,50 (van 17 februari). Dit is een duidelijk bewijs van verkoopdruk.

Bovendien is de koers onder de de steun op $1.350 (de bodem van 7 oktober 2022) gezakt, waardoor de bodem eruit is gevallen en het hele technische plaatje verder is verzwakt.

De dalende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert een zwakke technische conditie.



Graan zet de koersdaling voort

Opvallend genoeg staat de graanprijs momenteel op het laagste punt sinds medio 2021. De koers is technisch verzwakt nadat de voormalige steunzone rond $700-$720 (bodems van 2022) werd gebroken. Eerder al werd de stijgende trend verlaten. De lagere top op $797,50 (van 17 februari) bevestigt de verkoopdruk.

Ook de lagere top van eind 2022 rond $949,75 gaf al actieve verkopers aan. We verwachten steun rond $609,50 (de bodem van 9 juli 2021). Deze steun is slechts 3% van de huidige koers verwijderd.

De daling in de graanprijzen maakt duurdere boodschappen niet altijd logisch. Ik heb hier al eerder gewag gemaakt van een van onze belangrijkste basisgoederen brood. De gemiddelde broodprijs is thans nog ruim 15% hoger dan begin vorig jaar. Dat is opvallend, want de graanprijs zakt almaar verder en staat thans op het laagste punt sinds eind 2020.

Dutch TTF Gasfuture op langetermijn-koersdoel €25/MWh

De Dutch TTF Gasfuture zit in een vrije val, maar heeft wel het langetermijn-koersdoel €25/MWh bereikt.

De gasprijs heeft eind vorig jaar een hoofd-en-schouderformatie neerwaarts afgerond. Dat gebeurde nadat de neklijn (rode stippellijn: N) neerwaarts werd gebroken.

Hoewel het technische plaatje nog steeds uitermate zwak is, willen we op het belang wijzen van het feit dat het koersdoel in de zone rond €25/MWh is bereikt. Dit koersdoel is berekend op basis van de hoofd-en-schouder-formatie van de Dutch TTF Gasfuture.

Uit onderzoek blijkt dat een koersdoel (na het breken van de neklijn N) procentueel even ver onder de neklijn ligt als de afstand tussen die neklijn en het hoofd H. In dit geval hebben we hier een logaritmische berekening voor ingezet, op basis van procentuele koersveranderingen.

De daling die volgt op een verkoopsignaal (van N naar K) is dan ongeveer even groot als procentuele afstand tussen N en H. Het niveau K rond €25/MWh is nu bereikt.

Uitleg hoofd-en-schouder-topformatie

Een hoofd-en-schouder-topformatie is een koerspatroon dat voorkomt aan het einde van een lange opwaartse beweging en vaak aan het begin van een forse daling. Deze topformatie wordt doorgaans ingeluid door een trendbreuk, meestal gevolgd door een of meer lagere toppen.

De daling onder voorgaande bodem(s) geeft een verkoopsignaal. De twee bodems op onderstaande grafiek vormen de neklijn. Het volumeprofiel dient hoog te zijn bij de uitbraak en laag bij het herstel naar de onderzijde van de weerstand.

Koersdoel berekenen

De hoofd-en-schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie toppen. De middelste top, het hoofd, is altijd de hoogste. De twee toppen aan weerzijden vormen de schouders.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door top H gevormd, de schouders door de twee toppen S. Het patroon wordt voltooid met de neerwaartse doorbraak door de zogenaamde neklijn, die minimaal twee tussenliggende bodems verbindt.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (H) en de neklijn aftrekt van het uitbraakpunt (de neklijn), kunt u het koersdoel berekenen.

Doorgaans ligt het koersdoel even ver onder de neklijn als de afstand tussen die neklijn en het hoofd H. Stel, de neklijn ligt rond 100 en het hoofd rond 130, dan kan het koersdoel berekend worden op 70. Vaak gebruiken we een logaritmische berekening hiervoor. Die passen we op procentuele koersveranderingen toe.