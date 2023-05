Aardige uitslagen voorbeurs en alle markten draaien dit jaar op verschillende snelheden

De AEX-indicatie is -0,6% na een lang Amerikaans weekend en een misschien nog langer Chinees weekend, om het zo maar even te noemen. Zo meer.

Hoe zat het ook alweer, waar waren we gebleven na het pinksterweekeinde met Europa dat gisteren wel open was, maar gesloten beurzen in de VS. Nee, er is nog geen schuldenplafondakkoord. Aldus Bloomberg nu:

US equity futures posted modest gains amid cautious optimism the tentative debt-ceiling deal will avert a default that could otherwise come June 5. Futures linked to 10- to 30-year Treasuries also rallied on light volume. US stock markets are closed for a holiday.

A debt-accord hearing will be held today by the US House rules committee, a day before the whole body votes on it.

The White House and Republican congressional leaders stepped up lobbying campaigns for passage.

Het overzicht:

Europese futures dalen 0,1% à 0,6%

De Amerikaanse stijgen 0,1% à 0,4% voor technologie

In Azië stijgen Japan en Korea nipt en elders zijn er louter miezerige minnetjes

Alibaba +2,8%

Tencent -0,1%

TSMC -0,4%

Samsung +2,7%

Zo, de volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -8,8% op 17,5 en de BofA MOVE-ndex (obligaties) doet +4,2% op 145,4

Oeps, de dollar trekt 0,2% aan tot alweer 1,0688

Goud daalt 0,5% (met die stijgende dollar), olie zakt 0,7% à 0,9% en crypto dikt een paar tienden aan. Bitcoin doet het op $27.780, want er is weer risicobereidheid?

De Europese rentes rekken zich nog een keer uit, maar de Amerikaanse holt alweer.



Eerst EUR/USD: de dollarstijging begint een trend te worden. Vraag is of het louter het schuldenplafond is, of dat er meer speelt.



Er is niet zo heel veel veranderd gisteren in het beeld. De AEX (oranje) en onze tienjaarsrente kabbelen voort, maar neigen nog wel altijd wat hoger.



In de VS vallen de enorme verschillen op dit jaar tussen de brede markt, technologie, chippers en small caps. Uniek beeld: met een recessie in de sterren geschreven deze uitslagen.



Er is geen bedrijfs- en economisch nieuws uit Nederland en zelfs amper uit de VS. Er komt wel veel uit China. Behalve een economie die tegenvalt sputteren de beurzen daar ook. Ja, het is de Hang Seng.

A key gauge of Chinese stocks is on track to enter a bear market, dealing a blow to investors who bet on a revival after the reopening rally flopped https://t.co/PpmYmiSyEG — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



Reuters is het ook opgevallen en dat meldt het volgende over de Chinese beurs en het beleggersentiment:

The last great hope for China's faltering post-pandemic rally is fading as the nation's legion of small-time investors turns bearish on equities to double down instead on safer assets amid a stuttering economic recovery. More here: https://t.co/h3JN9Dbo8J pic.twitter.com/CkwXboLXcy — Reuters Business (@ReutersBiz) May 30, 2023



Inderdaad, het is misschien begrijpelijk dat mensen de handdoek gooien. U ziet de CSI 300 (Shenzhen oranje) en de Hang Seng. Het is maar hoe u exact rekent, maar een bear market van twee jaar hakt er echt in en de hoofdindex uit Hongkong ligt eigenlijk al sinds 2018 slecht. Daarvoor is er veel boom & bust en gezijwaarts.

Dat is een typisch kenmerk van een niet-ontwikkelde markt met weinig gestage institutionele instroom die bewegingen dempt. Dat geldt voor die CSI 300 en ook voor andere Chinese indices. De Hang Seng is echter wel een gekapitaliseerde markt en dat maakt deze beweging misschien exra pijnlijk.



Vandaag trappen we af met alle belangrijke data van deze week: Amerikaanse arbeidsmarktdata, inkoopmanagersindices, en diverse Europese landen komen met hun eerste schattingen van de inflatie over deze maand. Spanje is vandaag de eerste en misschien moeten we daar maar onze boodschappen gaan doen.

Oh ja, de afzetprijzen van de Nederlandse industrie daalden in mei 2,3% YoY. Vorig jaar juni was het nog +30,5%.



Verder zijn de markten niet blij met de Turske verkiezingsuitslag, getuige de almaar dalende lira.

Precies dit, hooguit misschien nog verzekeraars en Europese energiebedrijven die nog een beetje te betalen zijn?

Quality stocks are most likely to outperform in uncertain times, according to a Bloomberg survey. The trouble is, they’re already expensive https://t.co/Ilv71eebf2 — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



En vroeg of laat gaat dit ook voor chips gelden?

WATCH: China's home-grown C919 jet completed its first commercial flight from Shanghai to Beijing under China Eastern Airlines. The aircraft produced by Commercial Aviation Corp of China is meant to rival Airbus and Boeing as China seeks to become more self-reliant pic.twitter.com/mkyllCrLLf — Reuters Business (@ReutersBiz) May 29, 2023



De networks hebben heel veel Chinees nieuws en dit is wel een vliegwiel van de wereldeconomie. Apart misschien dat bij ons de heropening economisch meeviel en in China tegenvalt:

From glass to corn starch, a look at some niche commodities markets shows how China’s stuttering recovery extends to almost every nook and cranny of its economy https://t.co/NFiopPofZ9 — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



Het thema voor dit decennium: AI en India. Er iets aan verdienen is wel vers twee.

India’s strong economic expansion over the next 10 years coupled with a growing population will help boost the share of the country’s assets in investor portfolios, says Amundi https://t.co/t9TlL2KhqZ — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



Samengevat, wij kochten vorig jaar zeg maar hun gas en nu kopen zij zeg maar onze kolen?

Coal cargoes unwanted in Europe are heading to Asia, where utilities are stockpiling the fuel amid sweltering temperatures heading into the summer https://t.co/8iHh2l7kdr — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



Nvidia dus. En die had ze nou net in januari verkocht.

It’s not every day that Cathie Wood labels a stock-market darling of the innovation economy too expensive https://t.co/Zexo78rwY8 — Bloomberg Markets (@markets) May 30, 2023



Veel plezier en succes vandaag.