Er is heel veel voorbeurs na sensationeel Nvidia en verdeelde Fed

Goedemorgen, het staat er echt: +25,7%!

Bij Nvidia zijn de AI-chips niet aan te slepen getuige de Q1-cijfers, het bedrijf versloeg de Q1-verwachtingen en verhoogt de Q2-outlook. Op deze koers is het bedrijf $940 miljard waard: een slorige $185 miljard erbij. In één nacht. ASML ging after hours New York +2,4%. Verder nabeurs:

ASML +2,4%

Intel -1,2%

AMD +8,2%

Nu in Azië:

TSMC 3,1%

Samsung +0,4%

Hynix +5,2%

De AEX-indicatie is +0,2% en in Washington is er nog geen schuldenplafondakkoord. Snowflake deed -12,6% nabeurs Wall Street op Q1's, maar daar let de brede markt wat minder op dan op deze gigant:



Meteen maar meer:

Nvidia shares spike 26% on huge forecast beat driven by A.I. chip demandhttps://t.co/IA8vcGOcxT — CNBC (@CNBC) May 25, 2023



Dan nu eindelijk het vertrouwde overzicht op dit uur:

Europese futures openen weer rond nul

De Amerikaanse staan vlak (Dow Jones), 0,2% hoger (S&P 500) en met +1,4% véél hoger (Nasdaq 100, met de groetjes van zwaargewicht Nvidia)

In Azië plussen Japan en Taiwan, de rest staat lager.: zelfs het ook met chips behangen Korea. Let op Prosus, in Hongkong staat de Hang Seng -2,3% en de Hang Seng Tech Index zelfs -2,8%. Het is niet meteen duidelijk waarom

Alibaba -3,7%

Baidu -2,7%

SMIC -2,7%

Tencent -3,6%

Alibaba -3,7% Baidu -2,7% SMIC -2,7% Tencent -3,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +8,1% op 20,0 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +0,5% op 132,3

De dollar trekt weer 0,1% naar alweer 1,0738

Goud daalt 0,1%, olie stijgt 0,2% en crypto moet tienden tot ruim een procent terug; bitcolin doet het nu op $26.200 en nog wat.

De rentes lopen op en er is ook echt nieuws aan dit front, want...



... de kredietboeren nemen het schuldenplafond zeer serieus. Fitch is nummer drie in de pikorde na Moody's en S&P, maar toch. Onze overheidsfinanciën vliegen trouwens ook aardig uit de bocht. Vult u het verder zelf maar in.

JUST IN: Fitch says it may downgrade US credit ratings to reflect worsening political partisanship that’s preventing a debt deal https://t.co/6i6SIJnoSH — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Dit zijn EUR/USD (oranje) en de Amerikaanse tienjaarsrente gisteren en vandaag, die reageerden daar niet met een aardverschuiving op, maar verschoven niettemin een aardig eindje gisteren.



Nu was er meer nieuws aan dit front gisteravond: de notulen van het laatste Fed-rentebesluit. De dames en heren rentewichelaars zijn verdeeld. Citaat Bloomberg:

Policymakers at their May 2-3 meeting said they were uncertain about how much additional policy tightening might be needed, and weighed the slower-than-expected progress on inflation and resilient labor market against the likelihood of a credit crunch following recent banking turmoil, according to minutes from the meeting released in Washington on Wednesday.



The minutes add more detail about the cross-currents officials are navigating, building out the message that Chair Jerome Powell and others have communicated since the meeting: Policymakers can afford to take a breather in their rate-hiking cycle at the June 13-14 meeting to assess fresh data and the degree of credit restraint.

Fed officials at their May meeting were divided over whether further rate hikes would be necessary to lower inflation https://t.co/ugk2ROHwfw — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Zie onderaan de eendaagse wijziging: dit bleef niet zonder gevolgen. Eén of geen kwartje? De markt is flink verdeeld nu over het volgende Fed-rentebesluit en dit vereist nog wat massagewerk van de bank.



Komen we nu eindelijk ook een keer aan het Damrak toe, waar Lucas Bols Q1's heeft: omzetgroei, maar margedruk. Envipco heeft ook cijfers en DSM-Firmenich heeft met een flitsactie €733 miljoen opgehaald. Het gaat om circa 2,5% van de uitstaande aandelen DSM Firmenich die werden verkocht voor €109,50 per aandeel.

De koers sloot gisteren €116,30 en hier ziet u de cijfers van Lucas Bols;

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Duits consumentenvertrouwen minder negatief

08:14 AEX start vermoedelijk licht in het groen

08:10 Duitse economie krimpt met 0,3% in eerste kwartaal

08:03 Omzetgroei maar ook margedruk voor Lucas Bols

07:36 DSM Firmenich haalt 733 miljoen euro op

07:27 Fitch kritisch over kredietwaardigheid VS

07:16 Trage jaarstart voor Envipco

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

24 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

24 mei Snowflake smelt na kwartaalverlies

24 mei Nvidia voorziet recordomzet dankzij AI

24 mei Wall Street sluit lager

24 mei Bestuursraad Ajax stelt positie beschikbaar

24 mei Olieprijs sluit hoger

24 mei Wall Street opnieuw omlaag

24 mei Fed-vergadering was verdeeld over rentestap in juni

24 mei DSM Firmenich start aandelenverkoop

24 mei Europese beurzen sluiten lager

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Renewi - Jaarcijfers

07:30 Lucas Bols - Jaarcijfers

00:00 Envipco - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Aalberts - Jaarvergadering

00:00 Aegon - Jaarvergadering

00:00 JDE Peet's - Jaarvergadering

00:00 Van Lanschot Kempen - Jaarvergadering



13:00 Best Buy - Cijfers eerste kwartaal (VS)



08:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Dld)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Chicago Fed index - April (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - April (VS)

Normaal een hamerstuk, maar nu niet. In Duitsland valt momenteel álles tegen. Q4 2022 was ook een min en met twee kwartalen op rij krimp zit het land nu formeel in recessie.



En dan nog even dit

Het was niet veel soeps gisteren:

WATCH: Wall Street ended lower as talks between the White House and congressional Republicans still failed to produce a deal on lifting the debt ceiling https://t.co/QuEjm4eHD6 pic.twitter.com/rX06SebOqv — Reuters Business (@ReutersBiz) May 25, 2023



Er staat veel op het spel:

Spending cuts expected in an eventual debt-limit deal could cost the US as many as 570,000 jobs, exacerbating the recession seen coming later this year https://t.co/V4vgkmFnQJ — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Wie weet komt er zo ooit ook nog hoop voor Air France-KLM:

Boeing is using AI to identify potential hazards in its aircraft and airline operations https://t.co/gB4zAl108E — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2023



Real estate is tricky momenteel:

Downtown LA's office buildings are at the forefront of turmoil roiling the US commercial real estate market https://t.co/8tKzGpOkyu — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2023



Goh...

US prosecutors probe trading by First Republic's former employees - Bloomberg Law https://t.co/8qKz1fByHh pic.twitter.com/N0qjSqeIUj — Reuters Business (@ReutersBiz) May 25, 2023



Uhm, dat is nu wel de trend:

Yellen: greater concentration among largest banks not desirable https://t.co/EUwpCrdKzP pic.twitter.com/gTqlEtEwcT — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.