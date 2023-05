Het is rood voorbeurs en het wordt een latertje met Fed en Nvidia

Schuldenplafonditis? Daar houden de networks het op. De AEX indicatie is -0,7%,

Nee, er is nog altijd geen akkoord in Washington over verhoging van het schuldenplafond. U mag ook stellen dat de koersen even een pas op de plaats maken na een plotse stijging - zeker de Nasdaq 100. We doen het vandaag met cijfers en nieuwe CEO Aalberts, Nvidia heeft ook cijfers en de Fed heeft dan rentebesluitnotulen.

Verder is er nu weer amper nieuws op het Damrak.

Europese futures openen van -0,4% tot -0,8%

De Amerikaanse staan net hondedrsten in de plus

In Azië staan er bescheiden plussen en minnen, met wel alle Chinese markten in de min. De Hang Seng Tech Index doet -1,4%

Albaba -2,0%

Tencent -0,5%

TSMC -0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) saat +7,7% op 18,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -0,5% op 131,7

De dollar daalt 0,1% naar 1,0787

Goud stijgt 0,2%, olie loopt 0,8% à 0,9% op en crypto moet ruim een procent terug

De rentes hebben per saldo ook weinig richting.



Dat geldt ook voor de AEX. Een hoger topje zou leuk zijn, maar daar ziet het nu even niet naar uit. Het is zijwaartsen geblazen.



Aalberts heeft een zeer beknopte trading update: meer omzet, groter orderboek en het concern zegt de inflatie door te prijzen. Aalberts presenteert ook een nieuwe CEO: Stéphane Simonetta. De Fransman is van het Deense Grundfos en volgt Wim Pelsma op.



Vanavond is er Nvidia met cijfers, een aandeel dat dit jaar alweer op een whopping 110% staat, ongelooflijk. Met uitzondering van vuurpijlen omhoog in 2000 en 2008 was het fonds echter nooit eerder zo duur. AI fantasie is vooral wat de koers drijft, nog geen AI omzet. Of u er nu nog in moet? Het fonds kan ook fameus dalen.



De macroagenda kent vandaag weer een Duits vertrouwenscijfers en Fed-notulen van het laatste rentebesluit.



En die Fed notulen worden stuk gelezen. Want de markt vraagt zich hoe langer hoe meer af, of er in juni toch een kwartje bij komt



De AFM meldt deze shorts:



Met intussen de dagelijkse Alfen-grafiek.



De agenda is kort, maar wel krachtig.

07:30 Aalberts - Trading update

00:00 Brill - Jaarvergadering

00:00 Hydratec - Jaarvergadering



13:00 Macy's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers eerste kwartaal (VS)



08:00 Consumenten- en producentenprijzen - April (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Mei (Fra)

10:00 Ondernemersvertrouwen Ifo - Mei (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

Nou nou, ruim een procent terug na een mooie stijging is nou ook weer niet zo heel raar.

US stocks ended sharply lower as investors grew more anxious over a lack of progress in US debt limit talks https://t.co/f9dJlMC29h pic.twitter.com/RML2lCDSRP — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2023



+7,7% en nabeurs +3,9%:

PacWest sells real-estate lending unit to Roc360 https://t.co/dwJbvpzLYt pic.twitter.com/ttGKcLbJUK — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2023



You, you, you: het is allemaal de schuld van Shell, alles.

WATCH: Climate protesters disrupted the annual shareholder meeting of energy giant Shell in London, delaying the meeting as the security staff shielded Chief Executive Wael Sawan and carried out dozens of protesters https://t.co/dJypAd0qfS pic.twitter.com/146McWbz46 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2023



Netflix netfixt:

WATCH: Netflix said it is alerting the users in more than 100 countries including US that their accounts can only be used within one household as the streaming platform expands its crackdown on password sharing https://t.co/KZ06IuKLf3 pic.twitter.com/A6jxaTElUI — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2023



De cryptowereld en wetten en regels, het blijft een lastig verhaal:

Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, commingled customer funds with company revenue in 2020 and 2021, in breach of US financial rules that require customer money to be kept separate, three sources familiar with the matter told @Reuters https://t.co/T24Qw3FMGl pic.twitter.com/xjjkXfAcqt — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2023



Alsof de wereld zelf al niet lastig genoeg is:

The European Union and the US are discussing working closely to address risks from investing in sensitive technologies in countries like China https://t.co/b1uIr4hjWy — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Praat ons er niet van :-)

Companies think they’re great at giving earnings guidance. They’re not https://t.co/IJygRiUz85 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Zo:

EXCLUSIVE: CICC is cutting senior bankers’ pay by more than 40% as part of Xi Jinping’s push for “common prosperity” https://t.co/BO5PtWXEF4 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Patagonia op 1, Shell 55, Tesla 62 en bitcon 93.

Tesla plummets 50 spots in a survey of the US's most reputable brands. It's now No. 62 — 30 places below Ford. https://t.co/rAyIGEG1iN — Insider Business (@BusinessInsider) May 24, 2023



Hoest, kuch:

The number of people living in modern slavery conditions has jumped to 50 million, and global supply chains run by G-20 nations are contributing to the rise, according to a report https://t.co/vqT0tMgpf9 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.