Slotcall: Dat was het dagje wel, Shell

Een licht plusje draaide in de middag om naar een licht minnetje (-0,21%) voor de AEX, die na acht achtereenvolgende dagen van stijging weer eens in het rood eindigde.

De voornaamste spelbedervers bevonden zich in Amerika vandaag, waar nog altijd wordt onderhandeld over het schuldenplafond. Gisteren lieten de onderhandelaars van Republikeinen en Democraten nog weten 'productief' bezig te zijn, vandaag hangt de vlag er weer anders bij.

REPUBLICAN NEGOTIATOR GRAVES: I DON'T THINK THINGS ARE GOING WELL' OVER DEBT CEILING TALKS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 23, 2023

Komt er een oplossing? Een beetje ervaren analist weet dat het voorspellen van uitkomsten van rechtzaken en politieke onderhandelingen een levensgevaarlijke hobby is, maar de meesten kunnen het niet laten om het toch te proberen. Hier Dina Powell McCormick van Goldman Sachs.

"My prediction is, it'll get too close for comfort, but there'll be a resolution."



Goldman Sachs's Dina Powell McCormick is optimistic about a US debt ceiling deal https://t.co/XjqP4MrWon #QatarEconomicForum #?????_???_????????? pic.twitter.com/ZJeG5dF9K5 — Bloomberg Live (@BloombergLive) May 23, 2023

Nog zoiets waar de markt slecht tegen kan: onzekerheid over hoe het verder gaat met de rentestappen van de Fed. Naarstig wordt er gezocht naar tekenen van recessie (want: minder rate hikes) of juist het uitblijven ervan (vice versa). Een van die tekenen is bijvoorbeeld de uitkomst van de inkoopmanagersindices van vandaag, die voor Amerika een vergelijkbaar beeld als in Europa lieten zien: een sterke dienstensector en tegenvallende cijfers uit de industrie.

Ondertussen laat de Fed weten er ook nog niet helemaal uit te zijn, maar ga er maar niet van uit dat we klaar zijn met renteverhogingen:

"What's important to me is not signaling that we're done." Fed official Neel Kashkari says the choice between a June rate hike or pause is a "close call" https://t.co/Nk2RVpQUOT — Bloomberg (@business) May 22, 2023

De sterke plaatjes van tech

Havikse taal is doorgaans slecht voor tech en dat is onder andere te zien aan onze tech en chippers, die onderin de AEX bivakkeren. Althans, dat is het fundamentele verhaal over techaandelen: wie naar grafieken kijkt ziet weer andere dingen in de techsector.

Nu is grafieken zomaar over elkaar leggen óók een gevaalrijke hobby, maar Barry heeft gelijk als hij zegt dat tech er dit jaar ijzersterk bij ligt. Ook onze eigen technisch analisten van Tostrams.nl komen tot die conclusie.

Nasdaq Composite is now up 20% YTD and is even stronger than it was at this point in 1999 (+17%)



via Jeffrey Yale Rubin of Birinyi Associates pic.twitter.com/DQq7G3PQnt — Barry Ritholtz (@ritholtz) May 23, 2023

Het dagje wel, Shell

Op het Damrak draaide het nieuws vandaag vooral om één aandeel en dat was Shell. De aandeelhoudersvergadering is al enige jaren een magneet voor klimaatactivisten. In de vorm van demonstranten, maar in toenemende mate ook als aandeelhouders.

Ook de intensiteit van die protesten neemt toe. Vandaag leidde dat tot scènes die we niet eerder hebben gezien: een bestorming van het podium onder de leus Shut down Shell.

UPDATE: Climate protesters attempt to storm the stage of Shell AGM!!!



As Shell continues to cause climate chaos, we will continue to do everything in our power to #ShutDownShell pic.twitter.com/yl2tJlZXUD — Fossil Free London (@fossilfreeLDN) May 23, 2023

En er was 'Go to hell, Shell'

BREAKING: Chaos at Shell AGM as climate protesters sing ‘Go to Hell, Shell’!#ShutDownShell pic.twitter.com/wkFK8LmpGs — Fossil Free London (@fossilfreeLDN) May 23, 2023

Na verwijdering van ordeverstoorders werd er uiteindelljk ook gestemd. Het Shell-bestuur verliet uiteindelijk niet alleen fysiek, maar ook zakelijk de bijeenkomst ongeschonden. Maar toch: 20% tegenstemmen op het energietransitiebeleid, het staat wel genoteerd.

Zie de gearceerde lijntjes, 20% van het stemmende kapitaal in de #ShellAGM ging mee in de #Shell-moet-sneller-schoner resolutie van #FollowThis



Dat is te weinig om het bedrijf een andere kant uit te sturen, maar is te veel voor de board om volledig te negeren pic.twitter.com/q9GiqSpFKS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 23, 2023

De brede markt

In heel Europa zien we dezelfde lichte minnetjes met uitzondering van Parijs, waar de hele luxesector, inclusief zwaargewicht LVMH, een downgrade van Deutsche Bank aan de broek krijgt en zo de CAC40 wat dieper onder water duwt: -1,3%.

In de VS zijn de beurzen lager gestart

De dollar loopt op (of de euro daalt, zo u wilt) tot onder de $1,08

Bitcoin klautert weer boven de $27.000 en de olieprijs krijgt een zetje van de Saudi's, die een beetje klaar met olie-shorters zijn.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van vandaag:

Sterke financials houden de schade beperkt vandaag: Aegon +1,8%, ASR +1,7%, ING +1,4%, NN Group +1,2% en ABN Amro +0,95%

Shell is op AvA-dag best of the rest: +1,1%

De chippers zakken juist behoorlijk weg aan het eind van de dag

Vastgoed ligt er krachtig bij, geleid door CTP dat op de kooplijst van Société Générale is gezet. In Parijs gaat ook Unibail-Rodamco-Westfield goed: +3,2%.

Het verlies van Exor zou heel goed te maken kunnen hebben met de puntenstraf voor voetbalclub Juventus, een van de deelnemingen

In de smallcapsectie zet Azerion het herstelletje van de laatste week door: +2,2%. Sif doet daar de beste zaken vandaag.

De rentes

Onrust en gedoe genoeg, maar net als in de aandelenmarkt zijn de daadwerkelijke koersuitslagen maar klein. Alleen bij onze westerburen gaat het wat harder.

De agenda

Market movers (tenzij u aandelen Aalberts hebt) zijn er morgen vooral uit Duitsland (ondernemingsklimaat) en nabeurs uit de VS, als we nieuwe Fed-teksten krijgen om te decoderen en verse AI-fantasie van Nvidia.

08:00 VK inflatie CPI apr

08:00 Aalberts tradingupdate Q1

09:00 B&S Group notering €0,12 ex-dividend

10:00 Duitsland IFO business klimaat mei (consensus 94,0)

16:30 VS olievoorraden (consensus -0,92M)

20:00 Fed-notulen

22:00 Nvidia Q1-cijfers

En dan nog even dit

De CEO van TikTok vindt het TikTok-verbod in de Amerikaanse staat Montana "ongrondwettelijk"

Een 10-punts reality check door Barry Ritholtz

10 Bad Takes On This Market



"Yes, one day there will be a recession. But people have been forecasting an imminent recession for 18 months — and we still have yet to have one."https://t.co/lWbUAsmJI3



by @ritholtz pic.twitter.com/dDflKGjHAO — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) May 20, 2023

Vul voor 'your children' gerust 'beleggers' in