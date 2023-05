Instroom van vers kapitaal richting aandelen blijft op peil

De AEX nadert de hoogste stand van dit jaar. De hoogste slotstand van 2023 ligt op 774,72 punten en deze dateert van 16 februari. Het intraday high van die dag lag rond 777,58.

De beurs is niet overbought en laat nog steeds hogere bodems zien. Bovendien is er de afgelopen weken veel gekocht, waarbij vers kapitaal de markt is ingestroomd.

Kortom, technisch is er weinig om de markt ervan te weerhouden door te stoten. Op het fundamentele front is er uiteraard van alles, zoals het gedoe om het schuldenplafond in de VS.

Sterke stijging moneyflow

De instroom van kapitaal kunnen we in afleiden uit de sterke stijging van de moneyflow, die deze week het hoogste punt van de afgelopen twee jaar heeft bereikt. De krachtige moneyflow-indicator signaleert dus een blijvend verse stroom geld richting Nederlandse aandelen. Onderaan deze column leg ik het principe van de moneyflow-indicator uit.

De Nederlandse beurs is de afgelopen drie dagen blijven hangen rond het topje van begin april rond 769,14 punten, zonder het uptrendje van de maand mei geweld aan te doen.

Positieve ondertoon op wat langeretermijn

Ik heb het hier al vaker aangegeven dat de positieve ondertoon op wat langeretermijn volledig intact is. Vanaf het intraday low van 30 december rond 688,24 punten heeft zich in de AEX een fraai opwaarts trendje afgetekend, met een stijging van ruim 78 indexpunten, ofwel een herstel van ruim 11%. Daarmee zou de Nederlandse aandelenmarkt vooruit lopen op een doorbraak van die weerstand.

De positieve houvast die het technische plaatje biedt (op wat langere termijn dus) is de serie hogere bodems: na het low op 611,74 punten van medio oktober is er begin november een hogere dip gevormd rond 654,83 punten, gevolgd door de bodems op 688,24 (eind december), 710,89 punten (medio maart) en 745,26 (begin mei).

Vandaag bekijk ik de recente aarzeling van de AEX, alsmede de zeer sterke moneyflow-indicator.

De AEX-index klopt aan bij weerstand van 769,14

De AEX-index heeft binnen de neutrale trend de weerstand van 769,14 punten (gevormd op 12 april) bereikt. Het technische plaatje van de Nederlandse beurs lijkt te verbeteren nu er weer een hogere koersbodem wordt gevormd rond 745,26 punten (de bodem van 22 maart). Dit is een signaal dat duidt op aantrekkende vraag onder beleggers.

Er kan een nieuwe opwaartse trend worden ingezet indien de Nederlandse beurs boven de weerstand weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

De AEX-index aarzelt thans wat, zij het nog binnen het steile opwaartse trendje. Er is dus weinig technische schade voor de AEX.

Er stroomt nog steeds vers kapitaal richting aandelen

De moneyflow-indicator blijft krachtig opwaarts gericht. De recente top markeert tevens de hoogste stand in ruim twee jaar. Dit signaleert dat de instroom van nieuw kapitaal richting de Nederlandse aandelenbeurs hoog blijft.

Er wordt in de recente aarzeling van de Nederlandse beurs dus geen kapitaal aan de Nederlandse beurs onttrokken.

Duiding moneyflow

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is een indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) ervan afgetrokken.