De spanning stijgt voorbeurs, maar de koersen (nog) niet

De AEX indicatie is vlak tot net rood en zeg maar of dat meevalt na dit weekend.

De chips van Micron komen niet door de Chinese veiligheidstests en zijn derhalve op de zwarte lijst gezet. Desondanks zijn er geen rode borden, ondanks dat dit toch weer op een verslechtering lijkt in de relatie China-VS. Citaat Bloomberg en verder is er geen duiding van de woorden van de Amerikaans president.

En oh ja, dat schuldenplafond dus... Zo meer hierover.

Asian shares rose after US President Joe Biden said relations with China are expected to improve “very shortly,” and as the market awaited possible progress in US debt-limit talks.

Het overzicht:

Europese futures openen 0,1% à 0,2% lager

De Amerikaanse doen niks

In Azië gaat alles met een nul voor de komma, vooral stijgers, maar ook een paar dalers. China doet wat lager en Japan, Hong Kong, Korea en Taiwan lopen op. Ook de chippers. De Hang Seng Tech Index doet zelf +2,0%

Alibaba +1,8%

Tencent +1,7%

TSMC -0,2%

Samsung +0,2%

Hynix +1,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +4,7% op 16,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +4,1% op 127,5

De dollar zakt 0,1% naar 1,0812

Goud levert 0,2% in, olie daalt 0,8% en crypto verliest een paar tienden.

Just like the good old days, de rentes doen eindelijk eens vrijwel niks op dit uur.



De volatiliteit, ofwel CBOE VIX Index zakt maar en zakt maar. Wat er ook gebeurt met dat plafond, dit is de aangewezen plek voor actie. Hoger of lager is gokken.



Ik val aan, wie volgt mij, lijkt de Amerikaanse technologie-index Nasdaq 100 bijna te zeggen. Ze is de enige nog met een hoger topje. We zien deze week wellicht of de index gezelschap krijgt en alle schuldenplafond-, bankencrisis-, recessie- en nu Micron-zorgen van zich af schudt, of dat een nieuwe rit omhoog te ambitieus is.



Opmerkelijk misschien, ondanks die koersuitschieters vorige week is de Nasdaq 100 toch niet duurder geworden.



Donderdag en vrijdag mochten we hopen op een deal, maar dit weekend even niet meer. Zeg maar wie de schuld heeft, maar er is nog altijd geen schuldenplafondakkoord in de VS. Vandaag praten ze verder. Bloomberg meldt:

Debt limit talks are back on. Joe Biden and Kevin McCarthy agreed to resume negotiations over avoiding a default a day after both sides broke off contact amid finger-pointing. The House speaker said he had a “productive” call with the president, and they’ll meet in person today.



The GOP will insist on a multiyear spending cap, one member said.

Janet Yellen said the government will fall short of funds by mid-June.

Goldman sees the cash level dropping below the minimum by June 8-9.

Investors are bracing for volatility as the US struggled to clinch a deal.

Debt-limit talks will resume in Washington ahead of a meeting between Biden and McCarthy on Monday https://t.co/CMWJJE4ZJ1 — Bloomberg Markets (@markets) May 21, 2023



En dan dit, China kan het ook het Westen moeilijk maken. Vorige week sloot Micron nog een deal om te investeren in Japan. Zeg maar of dat hier iets mee te maken heeft en hoe dit er al dan niet in hakt bij chippers. De geopolitiek is wel duidelijk een beleggersrisico in deze sector (aan het worden).

China delivered the latest salvo in an escalating semiconductor war with the US, announcing that Micron Technology Inc. products have failed to pass a cybersecurity review in the country.



In a statement Sunday, Beijing warned operators of key infrastructure against buying the company’s goods, saying it found “relatively serious” cybersecurity risks in Micron products sold in the country.



The components caused “significant security risks to our critical information infrastructure supply chain,” which would affect national security, according to the statement from the Cyberspace Administration of China, or CAC.

China found serious cybersecurity risks after conducting a review of Micron products sold in the country https://t.co/w17VZ285Hm — Bloomberg (@business) May 21, 2023



We doen het deze week met de aandeelhoudersvergadering Shell en Q1's van het niet al te dure Aalberts.



In de VS komt Nvidia door en dat is duurder dan ooit:



De macroagenda kent Fed notulen en de de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices:



Tot slot zijn er ook nog Amerikaanse inflatiecijfers. Kortom, er zijn genoeg potentiële triggers deze week. Maar wat is de markt sterk ondanks alle zorgen.



De AEX staat uiteindelijk nog of maar 8% onder haar all-time high.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Ryanair boekt weer winst

08:01 AEX start handelsweek waarschijnlijk terughoudend

07:48 Groen licht Nederlandse toezichthouder voor TINC en KPN

07:40 Prijzen Nederlandse koopwoningen dalen opnieuw

07:30 China doet Micron in de ban

07:09 Nederland investeert meer in maart

07:04 Stemming onder Nederlands consumenten blijft flink negatief

07:02 Japanse machine-orders dalen opnieuw

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

21 mei Cijferseizoen nadert einde en schuldenproblematiek VS houdt gemoederen bezig

21 mei Valuta: opleving dollar tijdelijk

08:10 Ryanair boekt weer winst

08:01 AEX start handelsweek waarschijnlijk terughoudend

07:48 Groen licht Nederlandse toezichthouder voor TINC en KPN

07:40 Prijzen Nederlandse koopwoningen dalen opnieuw

07:30 China doet Micron in de ban

07:09 Nederland investeert meer in maart

07:04 Stemming onder Nederlands consumenten blijft flink negatief

07:02 Japanse machine-orders dalen opnieuw

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

21 mei Cijferseizoen nadert einde en schuldenproblematiek VS houdt gemoederen bezig

21 mei Valuta: opleving dollar tijdelijk

De AFM meldt deze shorts met...



... Alfen! Per saldo valt het nog mee?



De agenda:

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers eerste kwartaal (VS)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - April (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Mei (NL)

06:30 Investeringen - Maart (NL)

16:00 Consumentenvertrouwen - Mei vlpg (eur)

En dan nog even dit

Japan? Japan:

There are good reasons for foreign investors to get excited about Japanese stocks, writes @GearoidReidy. Warren Buffett is one. https://t.co/NepgkDCmTm — Bloomberg Markets (@markets) May 21, 2023



Morgen in Londen:

WATCH: Shell faces an acrimonious annual meeting as the oil giant tries to balance shareholder pressure for more profits against demands by activist investors for faster action on climate change, and more. Here are the important business stories next week https://t.co/GQS8kAO1T6 pic.twitter.com/ErW8AI2MIv — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2023



Verrassend:

Exxon Mobil is bracing for a future far less dependent on gasoline by drilling for something other than oil: lithium https://t.co/cFtaErqDpa — The Wall Street Journal (@WSJ) May 21, 2023



Apple is $2,76 biljoen waard en Microsoft $2,37, ofwel dat weegt ook flink:

Apple's 7.4% weighting in the S&P 500 is the largest for any single company in the index with data going back to 1980. $AAPL pic.twitter.com/hFUhbkXUlo — Charlie Bilello (@charliebilello) May 21, 2023



En zo zijn we weer terug bij 1907, toen JP Morgan ook alles bepaalde:

JPM now has more than 13% of the nation’s deposits and 21% of all credit card spending



That’s a bigger share than any other bank, and it keeps growinghttps://t.co/s4UkVN2Hkh @DaveCBenoit pic.twitter.com/fWhCaf9Nty — Gunjan Banerji (@GunjanJS) May 21, 2023



De markt twijfelt ook, wel of geen kwartje er nog bij?

WATCH: Federal Reserve Chair Jerome Powell said it is still unclear if interest rates will need to rise further, reiterating that the central bank would now make decisions meeting by meeting https://t.co/NrGEms2bDg pic.twitter.com/cm6dNcWTqE — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.