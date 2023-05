Stilte voor de storm?

Het politieke getouwtrek rond het verhogen van het schuldenplafond in de VS is verre van voorbij. De verhoudingen tussen Republikeinen en Democraten is aardig verzuurd geraakt de afgelopen jaren en de gesprekken verlopen moeizaam.

Bloomberg peilde de meningen van zowel professionele als particuliere beleggers met de vraag welke asset class de voorkeur heeft in geval van het ondenkbare: een default van de Amerikaanse overheid.

Verrassend genoeg werd het aloude goud verkozen als safe haven, ruim vóór staatsobligaties en... bitcoin:



Bron: Bloomberg

Pijnlijk detail: de euro werd amper genoemd als vluchthaven, beleggers verkozen zelfs ruimschoots de Amerikaanse dollar boven de euro ondanks dat het schuldenplafond toch echt een Amerikaans probleem is, annex dreigt te worden.

Dan nog even dit

Is de energiecrisis definitief voorbij, of is de huidige ontspanning op de gasmarkt vooral een kwestie van een seizoensmatig patroon. De vraag stellen is eenvoudig, het antwoord daarop niet.

Feit is echter wel dat de gasprijs in Europa weer terug is op het niveau van voor de ellende begon op een prijs van nog geen €30 mwh van de benchmark TTF. Dat zal alvast de inflatie ten goede komen.

Voor het idee: diezelfde TTF bereikte kortstondig een niveau van €340 mwh. De vraag naar gas in zomers laag in Europa, het moment de in de winter verbruikte gasvoorraden weer aan te vullen.

Dan nog even dit II

De olieprijs worstelt met een vrees voor een recessie, maar een andere oliesoort - olijfolie - staat ondertussen op een all time high. Een ton olijfolie kost bijna $6.300 en dat is maar liefst 45% hoger dan een jaar geleden.

Liefhebbers van koken met olijfolie betalen omgerekend nu circa $6 voor een liter. Het is niet zozeer de vraag naar olijfolie die uit het lood is geslagen, maar veel meer een kwestie van een achterblijvend aanbod. Het jongste olijfolieseizoen leverde de slechtste oogst in dertig jaar op.

Damrak

Echt spannend wil het maar niet worden de laatste tijd op de financiële markten, vandaag niet uitgezonderd. De AEX kabbelde de gehele dag rond het slotniveau van vrijdag, al waren er op individueel fondsniveau wel wat uitschieters naar boven en beneden.

Zo won Adyen flink terrein, zette Besi tussentijds opnieuw een all time high op de borden en kreeg het bij particuliere beleggers weinig populaire IMCD een stevige upgrade. Echt grote verliezers waren er binnen de AEX niet te vinden, al moesten Philips en Unilever een bescheiden stapje terugdoen.

Binnen de AMX waren de koersuitslagen steviger met een fraaie winst voor Galapagos, maar fondsen als Alfen, Corbion en Just Eat Takeaway kenden een beduidend mindere dag.

De AEX trapte de handelsweek af met een marginale winst van afgerond 0,1% en sloot de dag af op een stand van 767,75 punten. Stilte voor de storm is de vraag nu de meeste beurzen al langere tijd vooral zijwaarts bewegen.

Top drie stijgers/dalers

Virtu Financial

Er valt momenteel bij wijze van spreken geen droog brood te verdienen voor spelers als Flow Traders en Virtu Financial. De beurzen bewegen vooral zijwaarts, de handelsvolumes drogen op en veel beleggers zijn weinig geneigd tot handelen.

Dat kost het Amerikaanse Virtu Financial flink wat inkomsten. Tegelijkertijd is de koers van het aandeel bijkans gehalveerd. De vraag is gerechtvaardigd of de waarheid hier niet ergens in het midden ligt:

IBM

Het aloude IBM is opnieuw bezig zichzelf uit te vinden. Dat is bepaald niet voor het eerst, maar de markt toont zich gezien de relatief lage waardering in vergelijking tot de meeste big tech fondsen, wat sceptisch.

Terecht of niet: de Beleggersdesk heeft het fonds opnieuw onder de loep genomen voor zijn leden. Meer bij IEX Premium:

Vonovia

De meeste beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben het lastig op de beurs, het Vonovia niet uitgezonderd. Ergens vreemd, de Duitsers verhuren voornamelijk appartementen en zouden met het huidige woningtekort toch eerder spekkoper moeten zijn.

Hoe dat precies zit, word nader uit de doeken gedaan in een analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

Accsys

Houtveredelaar Accsys behoort tot de risicovollere aandelen op het Damrak, ondanks dat er met het verdienmodel weinig mis is. Er is onduidelijkheid over het al dan niet voltooien van een fabriek in Hull, iets waar het concern zelf onvoldoende middelen voor beschikbaar heeft.

Als Accsys die fabriek alsnog wil afbouwen, kost het dat concern nog eens circa €35 miljoen en dat zou impliceren dat een emissie onvermijdelijk is. Een update van de Beleggersdesk:

IEX Modelportefeuilles blijven outperformen

Veel aandelen in de drie IEX Modelportefeuilles staan op een fraaie winst. Altijd lastig: doen beleggers er goed aan om winst te nemen, of is het verstandiger de aandelen gewoon in portefeuille te houden.

De beheerder van de portefeuilles neemt diverse stevige winnaars nog eens onder de loep:

Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich bij de start van de nieuwe week voorzichtig optimistisch. De ogen waren gericht op regionale bank PacWest (+9%) dat erin is geslaagd een pakket vastgoedleningen door te verkopen. Het vorige week kort besproken Icahn Enterprises (-6%) - in de podcast en bij IEX Premium - lag er onverminderd zwak bij. Over het verloop van de gesprekken rond het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond valt op dit moment weinig te melden.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een kwart procent lager, de S&P 500 won 0,1% en de Nasdaq outperformde met een plus van een half procent.

Rentes

Geen noemenswaardige bewegingen bij de rentes, die stegen marktbreed met enkele basispunten. Alleen Japan en Zwitserland kennen nog relatief lage rentes, de rest van de wereld niet meer.



Bron: Reuters

Brede markt

Er was vandaag ook weinig actie te signaleren bij de brede markt, de koersuitslagen waren beperkt. Een VIX van nog geen 17 vertelt in dat verband wel het complete verhaal. Goud schijnt (zie hierboven) de ultieme vluchthaven te zijn, maar gezien de relatief vlakke koersvorming hebben beleggers daar maar beperkt behoefte aan. De euro/dollar stabiliseert ondertussen zo rond de 1,08.

Het Damrak

Adyen (+ 5,0%) steeg aardig vandaag, een directe aanleiding kon zo snel niet gevonden worden

(+ 5,0%) steeg aardig vandaag, een directe aanleiding kon zo snel niet gevonden worden Besi (+ 2,1%) zet vandaag wederom een all time high op het koersenbord

(+ 2,1%) zet vandaag wederom een all time high op het koersenbord IMCD (+ 2,4%) kreeg een hoger advies en koersdoel van een Britse zakenbank

(+ 2,4%) kreeg een hoger advies en koersdoel van een Britse zakenbank Alfen (- 4,0%) wekt in toenemende mate interesse bij short sellers, zo blijkt uit het AFM-register

(- 4,0%) wekt in toenemende mate interesse bij short sellers, zo blijkt uit het AFM-register Galapagos (+ 3,3%) ligt al een tijdje gevraagd, mogelijk dat het groot aantal overnames in de biotechsector voor enige (overname-)fantasie zorgt

(+ 3,3%) ligt al een tijdje gevraagd, mogelijk dat het groot aantal overnames in de biotechsector voor enige (overname-)fantasie zorgt Just Eat Takeaway (- 6,4%) ging weer eens stevig onderuit en tart het geduld van beleggers

(- 6,4%) ging weer eens stevig onderuit en tart het geduld van beleggers Accsys (+ 7,8%) werd vandaag nog eens uitgebreid onder de loep genomen door de Beleggersdesk

(+ 7,8%) werd vandaag nog eens door de Beleggersdesk Pharming (+ 2,6%) heeft de kater van de licht tegenvallende Q1-cijfers inmiddels definitief weggespoeld. Mogelijk dat overnamefantasie ook hier een rol van betekenis speelt

(+ 2,6%) heeft de kater van de licht tegenvallende Q1-cijfers inmiddels definitief weggespoeld. Mogelijk dat ook hier een rol van betekenis speelt PostNL (- 1,8%) noteert inmiddels rond de year lows en behoort dit jaar tot de achterblijvers op het Damrak

(- 1,8%) noteert inmiddels rond de year lows en behoort dit jaar tot de achterblijvers op het Damrak Op de lokale markt zal beursuitbater Euronext (+ 1,3%) morgen €2,22 per aandeel ex-dividend noteren

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 23 mei

09:00 Euronext - Ex-dividend

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - April (VS)