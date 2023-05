"Er zit 25% upside in chipaandelen"

@ Arend Jan, Niels, Vertel eens hoeveel koerspotentieel er in AMG zit ?

Ben benieuwd, Is het 100 % of 200 % ?

Dit is het aandeel, waar jij 2 weken terug iets over zegde, en jij vertelde dat de " markt " een verdere daling van de Lithium prijs verwachte, met de daarbij behorende druk op de winstgevendheid.

( Ceo had al verteld, en verscheidene malen achtereenvolgens herhaald : EBIDTA voor dit jaar van meer dan 400 mln $.)



Dit aandeel lijkt me aan het begin van, ja, van wat : - Koers omhoog ? ( En, in tegenstelling met vb. Besi , koers al wel heel wat opgelopen. Je vertelt zelf vaak : Niet achter een rijdende trein achterna lopen)

Een verdubbeling van de koers zou nog maar een K/W van 12 geven. Lijkt me nog steeds laag voor een bedrijf met zovele groeimogelijkheden, en waar zoveel nog verder uitgebouwd gaat worden. Een bedrijf trouwens in het middelpunt van de enorme energie transitie. Las onlangs ook in het middelpunt van de mobiliteits-transitie, die er wereldwijd zit aan te komen.