Er beweegt van alles voorbeurs en zowel tech bonanza als -deceptie

De AEX indicatie is +0,2% na een fraai rondje Wall Street, waar technologie gewoon rondjes draaide rond waarde.

De outperformance van technologie dit voorjaar is echt opvallend en hoop op een schuldenplafondakkoord wordt als reden gegeven. Of u nog nog op deze razende trein moet springen? Zo meer hierover. Er is amper nieuws op het Damrak, maar er is nog wel een optie-expiratie.

Europese futures doen beter dan de AEX future, ze openen +0,3% tot +0,7%

De Amerikaanse staan net 0,1% hoger

In Azië is het martkbreed allemaal wat zuinig en China daalt zelfs. Vooral Hongkong ligt slecht met -1,1% en de Hang Seng Tech Index zakt zelfs 2,1%. Hier een paar scores, want er gebeurt veel:

Alibaba -5,4%

Baidu -4,1%

JD.com -4,0%

Tencent -1,2%

TSMC +0,4%

Samsung +3,1%

Hynix +4,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,9% op 16,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +1,4% op 122,5

De dollar ligt vlak op alweer 1,1070, wat een rally ook hier

Goud daalt 0,2, olie stijgt 0,7% en crypto moet ook een paar tienden terug. Bitcoin doet het nu op $26.800 en gaat dus even niet mee in de risicobereidheid, opvallend

De EU rentes lopen deze week flink op:



Even snel kijken, aan de inflatieverwachtingen ligt het niet. Rente en inflatie beginnen misschien wel hoe langer hoe minder een issue te worden op de beurs. Het is vooral een gevoel en ook ratio, want er is geen meter die dit aan geeft.



Zie maar, laatste nieuws zojuist. Dat maandcijfer!



Debt ceiling en volatility low, Mr. Market heeft zo zijn eigen gevoel voor humor. Bij Flow Traders hoeven ze zich niet naar hun werk te haasten, in ieder geval.



Kijk die Nasdaq 100 eens. Is dit al de relief rally op eventueel een schuldenplafondakkoord? Dat kan, de index is eigenlijk niet eens gedaald en dit zou zo maar eens een gevalletje bezit van de zaak, is einde vermaak kunnen worden.



Zeker weten doen we zoiets nooit, want misschien loopt de markt (ook) wel op winstherstel vooruit.



En waak voor euforie? Dit zijn de grootste stijgers van gisteren, de chippers. U ziet hier de SOX componenten:



Eén keer raden wie... Nvidia doet intussen alweer 62 keer de verwachte winst.



De AEX wordt er intussen ook niet goedkoper op. Ondanks de dollarstijging deze week lopen de winst- en omzetverwachtingen niet op. Onze index is best prijzig vergeleken met de andere EU indices, maar dat heeft veel te maken met al die technologie. Ter vergelijking, wat een verschillen! New York is twee keer zo duur als Hongkong.

DAX 11,1

CAC 40 12,4

SMI 30 16,8

FTSE 100 10,6

Euro Stoxx 50 12,1

S&P 500 18,2

Hang Seng 9,1

MSCI World Index 16,3



