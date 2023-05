Slotcall 18 mei 2023: chipfondsen trekken AEX flink omhoog

De Amsterdamse beurs had er duidelijk zin in op deze Hemelvaartsdag. De omzetten waren lager dan gebruikelijk, maar de AEX-index steeg met 0,9% en de Midkap met 0,7%. Alleen de AScX liet een klein minnetje zien. De virtuele strijd tussen groei- en waarde-aandelen werd ditmaal beslecht in het voordeel van de eerste categorie.

De AEX-index telde slechts een handvol dalers, waarvan er twee (Unilever en Shell) ex-dividend gingen. Vooral chipaandelen waren in trek. Indexzwaargewicht ASML zag de beurswaarde met maar liefst 5,3% toenemen. Besi won 3,8% en ASMI 3,4%. Ook elders in Europa en de VS zaten chipaandelen in de voorhoede.

Mogelijk speelt hierbij mee dat de Japanse premier Fumio Kishida aan de vooravond van de G7-top de CEO's van de zeven grootste chipfabrikanten ter wereld ontving om te praten over verdergaande samenwerking. Japan lijkt de lachende derde te worden, nu westerse landen hun eigen chipindustrie beter willen beschermen door toegenomen spanningen met China. Daar zou ASML, dat wordt geconfronteerd met een ban op de meest geavanceerde chipmachines, ook weleens garen bij kunnen spinnen.

Ook financials waren in trek, met uitzondering dan van Aegon dat nog aan het uitblazen was van het koersgeweld van gisteren.

De grootste uitschieters aan de onderkant zijn Prosus (dat last heeft van negatief ontvangen cijfers van Tencent, waarover later meer) en Unilever (dat vandaag ex-dividend gaat). Ook traditionele waarde-aandelen als Ahold Delhaize (-0,2%) en Heineken (-0,1%) hielden het kruit niet droog.

Besi bereikt all-time high

Zoals gezegd lag Besi er vandaag uitstekend bij. Op het hoofdkantoor kan vandaag de vlag uit, want de koers zowaar een all-time high.

Prosus dipt na cijfers Tencent

Tencent is nog altijd goed voor ruim driekwart van de intrinsieke waarde van Prosus. Het is dan ook niet zo vreemd dat aandeelhouders van Prosus rechtop gaan zitten als de Chinese techgigant doorkomt met cijfers.

De omzet en winst van Tencent stegen afgelopen kwartaal met dubbele cijfers. De omzet was beter dan verwacht, maar de nettowinst lag onder de raming van analisten. Een mixed bag dus. Beleggers stonden niet te juichen, gelet op de koersdaling van bijna 1%. De koers van Prosus stond nog wat zwaarder onder druk: deze daalde met 3%.

Of dat terecht is, kunt u lezen in deze analyse van de IEX Beleggersdesk.

Is Pharming een overnamekandidaat?

Altijd leuk voor beleggers, overnamefantasie. In de farmasector vliegen de miljarden momenteel in het rond. Grote spelers hebben diepe zakken en azen op kansrijke biotechbedrijven. Volgens analist Martin Crum zou Pharming zomaar op de radar kunnen staan bij Big Pharma. Maar bij wie?

Deze kwestie zal ongetwijfeld ook voorbij komen op de IEX Beleggersdag op 30 juni: Sijmen de Vries, CEO van het biotechbedrijf, zal daar zijn opwachting maken. En u kunt daar bij zijn. Meer weten? Kijk dan hier.

Shell gaat drastische keuze maken in duurzame energie

Dat Shell geen charitatieve instelling was, wisten we al. In juni wordt de nieuwe strategie gepresenteerd. Volgens Bloomberg staat de energiereus onder leiding van de nieuwe CEO Wael Sawan op het punt drastische keuzes te maken in duurzame energie. Vermindering van CO2-uitstoot is mooi, maar projecten moeten wel voldoende geld opleveren, zo luidt het devies. Anders trekt Shell zich terug.

Wall Street: Nasdaq ruim 1% in de plus, Dow op licht verlies

Wall Street is de dag wisselend begonnen. Techaandelen zijn ook in de VS in trek en dat zien we terug in de Nasdaq, die ruim 1% hoger staat. De S&P 500 koerst 0,4% hoger, maar de Dow Jones-index staat licht (-0,2%) in de min.

De ogen zijn vooral gericht op Alibaba en Walmart, die eerder vandaag met cijfers naar buiten traden. En natuurlijk op Washington, waar de Democraten en Republikeinen nog altijd naarstig op zoek zijn naar een oplossing voor het naderende schuldenplafond. Er is nog altijd geen witte rook waargenomen, terwijl de klok onverstoorbaar verder tikt.

Walmart levert, Alibaba stelt teleur

Als de inflatie hoog is, letten consumenten op de kleintjes en juist daar moet Walmart het van hebben. Dat bleek ook uit de cijfers over Q1 van het gebroken boekjaar 2023/2024. Zowel de omzet als het resultaat overtroffen de eigen prognose en de marktverwachting. Het aandeel koerst 0,7% hoger. Peter Schutte van de IEX Beleggersdesk is in de cijfers gedoken. Of dit een interessant aandeel is, leest u hier.

Alibaba (-3%) daarentegen kreeg de handen niet op elkaar voor de cijfers. De Chinese webshopgigant zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal wat toenemen, maar dat was vooral te danken aan boekwinsten op investeringen.

Cisco kwam gisteravond al door. Het bedrijf verlaagde de omzetverwachting, maar de koers staat wel ietsje hoger.

Macro-data zijn een mixed bag

De macro-economische cijfers van vandaag waren een mixed bag. De Philly Fed-index zorgde voor een positieve verrassing. Vorige maand daalde deze graadmeter voor de industrie in de regio Philadelphia nog onverwacht, en hard ook: van -23,2 naar -31,1 punten. Vandaag toonde de index een opmerkelijke veerkracht, door op te lopen naar -10,4 punten. Dat is nog altijd negatief, en het betekent dat een meerderheid van de fabrikanten nog altijd pessimistisch is. Maar het cijfer is wel veel beter dan verwacht: economen hadden gerekend op een verbetering naar -20,0 punten.

Overigens pakte een vergelijkbaar cijfer voor de regio New York (de Empire State-index) maandag juist teleurstellend uit. Dit cijfer bleek fors te zijn gedaald, van +10,8 naar -31,8 (waar -5,0 was verwacht). Een maand geleden was het omgekeerd. Een duidelijke trend is dus nog niet te ontdekken.

Een andere opsteker was een sterker dan verwachte daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week die eindigde op 13 mei.

Maar twee andere cijfers waren minder positief. De leidende indicatoren (een barometer voor de economie) daalden voor de dertiende keer op rij; ditmaal met 0,6%. En er werden in april 3,4% minder bestaande woningen verkocht dan de maand ervoor. Let ook op de daling van de huizenprijzen met 1,7%, wat met de recente reeks renteverhogingen niet zo vreemd is.

Rentes lopen op

De lange rentes zitten in de lift, en flink ook. Maar ten opzichte van drie maanden geleden zijn de meeste nauwelijks van hun plaats gekomen. Alleen de Amerikaanse en Britse zijn aardig opgelopen.







Zoomen we wat verder uit, dan valt op dat onze tienjaarsrente en de AEX dit jaar samen optrekken. Dat was vorig jaar nog niet het geval.

De brede markt

De AEX (+0,9%) deed het beter dan de CAC40 (+0,6%), maar moet de DAX (+1,3%) en de Bel20 (+1%) voor zich dulden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 2,5% naar 16,45 punten en blijft daarmee comfortabel onder de grens van 20 punten die eerder deze maand werd doorbroken. Dat duidt erop dat de rust voorzichtig terugkeert, al kan het natuurlijk ook snel weer omslaan.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,4%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (+1,2%).

De dollar ligt er sterk bij. De euro daalt met 0,6% en noteert nu 1,0774 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ook de goudprijs daalt: een troy ounce kost nu $1.955,64: 1,34% minder dan gisteren.

De olieprijzen staan eveneens onder druk, na de fraaie prijsstijgingen van gisteren. Voor een vat Brent wordt 1,1% minder betaald, terwijl de prijs van een vat WTI 0,9% lager noteert.

We zien ook rode koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 0,9% in de min en noteert $27.129.

Verder op het Damrak

Biotech ligt er ook goed bij. Galapagos koerst 5,9% hoger en het eerder genoemde Pharming mag 2,5% winst bijschrijven.

Hoewel de olieprijzen flink onder druk gaan en het aandeel $0,2875 (omgerekend €0,272) ex-dividend gaat, doet Shell slechts een bescheiden (-0,2%) stapje terug.



slechts een bescheiden (-0,2%) stapje terug. Ook Unilever (-1,2%) gaat ex-dividend (€0,436). Hiervoor gecorrigeerd is de koers fractioneel gedaald.

(-1,2%) gaat ex-dividend (€0,436). Hiervoor gecorrigeerd is de koers fractioneel gedaald. In de AMX is Signify is de sterkste daler (-3,4%), maar ook dat noteert vandaag ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zit het aandeel in de lift.

is de sterkste daler (-3,4%), maar ook dat noteert vandaag ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zit het aandeel in de lift. Air France-KLM heeft de wind in de zeilen. Gisteren schoot de koers met 4,6% de lucht in en vandaag komt er nog eens 4,9% bij. Ook concurrent Easyjet (+1,5%) is in trek. De budgetvlieger zag het verlies afnemen, ondanks de forse stijging van de brandstofkosten.

heeft de wind in de zeilen. Gisteren schoot de koers met 4,6% de lucht in en vandaag komt er nog eens 4,9% bij. Ook concurrent (+1,5%) is in trek. De budgetvlieger zag het verlies afnemen, ondanks de forse stijging van de brandstofkosten. Alfen , dat gisteren de koers al met 13% zag kelderen na teleurstellende kwartaalcijfers, verliest vandaag nog bijna 1%.

, dat gisteren de koers al met 13% zag kelderen na teleurstellende kwartaalcijfers, verliest vandaag nog bijna 1%. Aegon (-0,4%) moet een klein deel van de winst van gisteren inleveren.

(-0,4%) moet een klein deel van de winst van gisteren inleveren. Inpost (+2,2%) weet iets te herstellen van de klappen van gisteren.

Twee aandelen gaan ex-dividend: HAL en Corbion.