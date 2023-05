De financiële markten geven al maanden geen richting aan

De financiële markten zijn al geruime tijd aan het kwakkelen en maken een pas op de plaats. Beleggers zijn naarstig op zoek naar aanknopingspunten voor de stand van de economie. Ook de deskundigen, economen en analisten zoeken naar antwoorden.

Door de bank genomen valt daarbij op dat de meningen nogal verschillen. Dat zien we terug in de vragen die op dit moment leven:

Waar staan we in de economische cyclus?

Is dit het begin van een recessie?

Of kijken we al over het dal heen?

En last but not least: zijn de centrale banken klaar met verkrappen?

Uiteraard hangen die vragen sterk met elkaar samen.

Lusteloos en richtingloos

Opvallend is dat ook de beurzen in het duister tasten over deze thema's. Al een paar maanden gaan de meeste financiële markten lusteloos en richtingloos heen en weer. Het maakt niet uit of je naar aandelen, vastgoed of obligaties kijkt: vrijwel overal komen de koersen nagenoeg niet van hun plaats.

Vlakke bewegingen

De AEX ligt al weken vlak tussen 745 en 770 punten, de Nederlandse 10-jaars rente kwakkelt al geruime tijd rond de 2,5%, de Amerikaanse 10-jaars rente hangt al een poos rond de 3,5% en ook op Wall Street zwalken de koersen al een tijdje zijwaarts. Zelfs goud en bitcoin doen al wekenlang nagenoeg niets.

Als je al beweging ziet, dan is het bij individuele items zoals sojabonen (omlaag) of het Britse pond (omhoog). Dat geldt ook voor aandelen met een specifiek verhaal, zoals Signify (omlaag) of Besi (omhoog).

Ook zijn er enkele individuele aandelenbeurzen die het wel goed doen, zoals de technologiebeurs Nasdaq (omhoog) en de Japanse Nikkei index (omhoog).

Voor de goede orde: bovengenoemde pas op de plaats op de meeste financiële markten vindt op de korte termijn plaats, dus enkele weken tot hooguit een maand of twee. Buiten deze periode bewegen koersen van aandelen, obligaties en grondstoffen wel.

Deze keer een bloemlezing van alle stagnerende en aarzelende markten.

AEX-index zwalkt boven de steun van 745,26 punten







AMX-index blijft hangen boven de steun van 908,03 punten







Euro Stoxx 50 index maakt pas op de plaats onder de weerstand van 4.415,23







MSCI World index beweegt neutraal onder de weerstand van 2.864,43







MSCI World Real Estate index zwalkt technisch tussen 185 en 200 punten







S&P 500-index beweegt neutraal boven de steun van 4.045,87 punten







Hang Seng-index beweegt zijwaarts tussen 18.885,20 en 21.005,66 punten







Bitcoin beweegt binnen zijwaartse range en zakt naar recente koersbodems







Light Sweet Oil mist kracht en tendeert zijwaarts







Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente ligt al sinds maart stil tussen de 2,4% en 2,85%







Amerikaanse 10-jaars rente is recent niet veel opgeschoten







Bij het valutapaar USD/EUR is het technische plaatje neutraal







De SOX-index veert hard op, maar blijft binnen de zijwaartse fase







De Amerikaanse VIX-index beweegt al 1,5 maand niet. Er blijft sprake van rust onder Amerikaanse beleggers