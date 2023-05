Hemelvaartsdag 2023: Besi op all-time high!

Wat een rit heeft Besi gemaakt dit jaar

Met veel interesse het artikel gelezen in IEX nr.13 van 14 april over de Short Strangle op Besi.

Met de verkoop call juni 88 en de verkoop put juni 70.

Toen de koers d.d. 18 april op Besi op 78,34. Wie had kunnen bedenken dat we 1 maand later boven de €90,- staan !!

Hoe dan ook een prima belegging met een mooie premie opbrengst. Zodra optie call 88 wordt uitgevoerd wacht ik geduldig op een instapmoment onder de €88,-

Ofwel Besi blijft doorstijgen to the moon !?