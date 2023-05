Goed en slecht nieuws voorbeurs en nog steeds ronflonflon met schuldenplafond

Groundhog Day, wat een cliché, maar de AEX-indicatie is weer 0,1% met dit keer een min er voor.

Stilletjes bij ons op een vrije dag, alleen Shell en Signify gaan ex-dividend, maar de brede markt let op de cijfers van Alibaba en Walmart. Cisco verlaagde gisteren bij zijn Q1's de omzetverwachting en dan weet u het wel. Misschien valt -3,9% in de handel nabeurs nog wel mee. En er is nog geen schuldenplafondoplossing.

De AEX is wel de uitzondering, want de Europese futures staan een paar tienden hoger. Technologie ligt in lijn met de gewone aandelen, daar zit het 'm wellicht niet in voor de AEX

De Amerikaanse futures zakken 0,1% à 0,2%

In Azië ziet u mooie plussen van ruim een procent en vooral Japan ligt goed



Alibaba +2,2%

Tencent -1,1%

TSMC +2,1%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -6,2% op 16,9 en de BofA MOVEindex (obligaties) -7,3% op 120,8

De dollar trekt weer 0,1% aan naar 1,0828

Goud, olie en crypto dalen allemaal ook net een paar tienden

De rentes starten met twee klontjes in de koffie:



Zeg maar of het tegen beter weten in is, of dat er gewoon, wellicht weer op het allerlaatste moment, een deal komt over verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

President Biden spoke today on the debt ceiling negotiations: “We will not default.” https://t.co/J4oeymVhSY pic.twitter.com/QMrWA2ZR33 — CNBC (@CNBC) May 17, 2023



Kan ik weer, lijkt de Nasdaq 100 echter bijna te zeggen? Het beeld van de S&P 500 is iets minder.



De volatiliteit duidt vooralsnog ook niet op angst. De truc zit wel in het woord vooralsnog, de bliksem kan er hier altijd in één keer inslaan.



Dat geldt ook voor de volatiliteit op de obligatiemarkt:



Prosusliefhebbers opgelet: Hongkong verwerkt de betere cijfers van Tencent, dat nu -1,1% doet.

WATCH: China's gaming giant Tencent returned to revenue growth in the first quarter. The firm unveiled a plan for new games, including seven titles ready to go online this summer https://t.co/IXwYBhdyhx pic.twitter.com/HjHLB6WNau — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2023



Het beeld is wel richtingloos bij de Chinese gigant:



Op een dag als vandaag kunnen we wel even een uitstapje maken. Huizenprijzen:

NEW: Vienna is now the epicenter of Europe's housing crisis https://t.co/64dgkR2U3Y — Bloomberg Markets (@markets) May 18, 2023



Jammer dat Amsterdam, Brussel en nog zoveel meer (hoofd)steden er niet bij staan. In de eerste betaalt u iets van €7000 per vierkante meter.



Nog eentje dan: let vandaag voor weer een indicatie van de staat van de Amerikaanse economie op de Philadelphia Fed Index. Zeker na die barslechte New York Fed Index eerder deze week.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:04 AEX start handelsdag in het groen door hoop op oplossing schuldenplafond VS

07:58 Jefferies verlaagt koersdoel Adyen

07:37 Jefferies verlaagt koersdoel Alfen

07:13 Japanse export groeit door

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:58 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:58 Beursagenda: macro-economisch

17 mei Cisco verlaagt omzetverwachting

17 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

17 mei Wall Street sluit hoger

17 mei Olieprijs stijgt

17 mei Winst op Wall Street

17 mei Europese beurzen sluiten verdeeld

17 mei Care Property handhaaft outlook

17 mei Resultaat NEPI Rockcastle stijgt

17 mei Aandeelhouders Pharming akkoord met agendapunten

De AFM meldt deze shorts:



Zeg het maar:



De agenda:

09:00 Shell - $0,272 ex-dividend

09:00 Signify - €1,50 ex-dividend



12:00 Alibaba - Jaarcijfers (Chi)

13:00 Walmart - Cijfers eerste kwartaal (VS)



14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - April (VS)

16:00 Leidende indicatoren - April (VS)

Vooruit, Shell en het dvidend:



En dan nog even dit

Ruim +1%:

US stocks rose sharply, driven by optimism on debt ceiling negotiations and as a rebound in regional bank shares led by Western Alliance eased concerns about an escalation in the sector's troubles https://t.co/Vks3e1LD1U pic.twitter.com/uaM5yb95zk — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2023



Western Alliance deed +10,9% en PacWest +21,7%.

The former CEOs of failed Silicon Valley Bank, Signature Bank and First Republic Bank fielded tough questions from a House subcommittee, while news from regional lender Western Alliance sparked a sector-wide rally https://t.co/DGqnYQeclp pic.twitter.com/KlNXJrIfle — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2023



Hoe lager het inkomen, hoe harder inflatie erin hakt:

WATCH: Makers of food and household staples are pushing deeper into dollar stores in hopes of reaching shoppers squeezed by inflation https://t.co/iVWdqFeu63 pic.twitter.com/GMSuNBp04m — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2023



De heiligste koe kent ook minder heilige kantjes:

Manufacturers are facing new pressure over tire pollution linked to the rise in electric vehicles https://t.co/1hPOrWOHLl pic.twitter.com/RK0hL4cQ7T — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2023



Het dagelijkse Teslanieuws nog:

Elon Musk warned of a challenging year ahead for the global economy, and said Tesla would try advertising its vehicles https://t.co/pxwOf3CtN9 pic.twitter.com/w5Me6TxCxe — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



Veel plezier en succes vandaag.