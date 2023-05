Tegenstrijdige technische signalen op de AEX

Op korte termijn geeft het technische plaatje van de AEX een lichte verbetering weer.

Ten eerste heeft de AEX-index een mooie pullback-bodem boven de top rond 745,26 punten, van 22 maart, gevormd. Daarbij zie ik de eenmalige dip eronder even door de vingers. Bovendien maakt de index een opwaartse draai, nu de correctieve fase aan de bovenkant wordt verlaten.

Daarnaast, maar dat is op wat langere termijn, is er al sinds oktober sprake van een patroon met hogere bodems op de Nederlandse beurs.

Behalve dat laatste low rond 745,26 punten zijn dit die hogere koersbodems:

24-03-2023: 710,89

30-12-2022: 688,24

14-10-2022: 611,74

Niet bevestigd door de A/D ratio

De lichte verbetering wordt overigens niet bevestigd door steeds meer stijgende fondsen op de Nederlandse beurs. Dit zien we terug in een hapering op de zogenaamde Advance/Decline-ratio, ook wel hoog/laag-verhouding of A/D-ratio genoemd.

Technisch ontwikkelt het draagvlak onder de Nederlandse beurs zich dus matig, nu het aantal stijgende aandelen dagelijks afneemt ten opzichte van het aantal dalers.

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator. Die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs. Zie ook de uitleg onderaan.

Steeds minder heipalen

De A/D-ratio van de Nederlandse beurs hapert dus. Nu er, cumulatief gezien, dagelijks steeds minder aandelen in de plus eindigen, neemt het aantal heipalen onder de markt af. Hierop is de stellage onder de beurs gefundeerd.

Door deze interne tegenstrijdigheid - een lichte verbetering in het technische plaatje van de AEX versus een haperende A/D ratio - ben ik enigszins argwanend over de kansen van de beurs.

Vandaag bekijk ik de AEX-index en de Advance/Decline-ratio.

AEX-index lijkt de correctieve fase achter zich te laten

De AEX-index vormt, ondanks de eenmalige sterke dip eronder, een mooie pullback-bodem boven de top van 22 maart rond 745,26 punten. Het patroon met hogere bodems dat de Nederlandse beurs sinds oktober heeft gevormd, blijft hiermee intact.

De AEX-index maakt op de zeer korte termijn bovendien een opwaartse draai. De correctieve fase (vanaf medio april) wordt aan de bovenkant verlaten. Voor een solide verbetering is een doorbraak boven weerstand 769,14 punten (gevormd op 12 april) noodzakelijk. Daarna komt er meer opwaarts potentieel vrij.

De volgende echte weerstand bevindt zich rond het all-time high van 826,66 punten. Dit is tevens een langetermijnhorde.

Van belang is dat steun 745,26 punten (bodem van 22 maart) intact blijft.

Draagvlak onder de beurs brokkelt wat af

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs draait op korte termijn neerwaarts. Dit wordt bevestigd door de lagere topjes op deze indicator.

Dit suggereert dat het aantal dalers toeneemt, ten koste van het aantal stijgers. De breadth indicator signaleert zo dat het draagvlak van de beurs iets afbrokkelt.

Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. Cumulatief houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waardes in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is.

Want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt of hapert waarschijnlijk)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.





