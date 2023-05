Het is gezellig druk voorbeurs en deze plaatjes moet u echt zien

Weer niks op dit uur! De AEX-indicatie is zo vlak als de spiegels in de ASML-machines, zoals oma vroeger altijd al zei.

We doen het met een zwik cijfers vandaag - Aegon, Alfen en HAL bij ons - er is nog geen schuldenplafond akkoord, de Amerikaanse bankencrisis veenbrandt door (suspect numero uno PacWest deed gisteren -14,5%) en er is veel nieuws in binnen en buitenland.

Europese futures openen een paar tienden lager

De Amerikaanse staan val tot net rood

In Azië daalt China en stijgen Japan, Korea en Taiwan. Alles is met een nul voor de komma, alleen in Taipeh staat er +1,6%

Alibaba +1,1%

Baidu +0,7% (Nasdaq +4,0% gisteren)

Tencent +0,5% (nabeurs Hong Kong zijn er zo cijfers, opgelet met Prosus)

TSMC +2,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +5,1% op 18,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +1,9% op 130,3

De dollar s sterk en stijgt weer 0,1% naar 1,0851

Goud, olie en crypto dalen nipt, net of een beetje

De rentes tutten er ook maar wat in om, nu weer minus drie beeps.



Deze moet u echt even zien.

Ja, technologie en groei lagen gisteren beduidend beter dan waarde en dat is niet voor het eerst dit jaar. Loopt de beurs soms op de economie vooruit, ofwel kijkt deze alweer over een (waarschijnlijke) recessie heen? Deze risicobereidheid is toch wel opvallend, met op korte termijn de dreiging van dat schuldenplafond.



Bevestiging:



Vooruit, Euronext hanteert veel (papieren) AEX deelindices, alleen niet duidelijke waarde en groei. Wel technologie, die ziet u hier en u kan wel raden wie deze index domineert.



Aegon verslaat met zijn Q1-cijfers de verwachtingen, maar er is zo snel niks te vinden over een eventueel superdividend of aandeleninkoop. Dat wordt dan waarschijnlijk op de capital markets day volgende maand.



Niels Koerts van de IEX Beleggersdesk heeft de cijfers al uitgeplozen. Hij spreekt van een 'ijzersterke cijferset. De analyse vindt u hier.

Alfen schreeuwt zijn Q1-cijfers zelfs uit over de daken. Refinitiv geeft een omzetverwachting van €124,5 miljoen, ofwel gemist. Outlook gehandhaafd, maar de marges: daar gaat het over bij Alfen. Die staan onder druk, dat wisten we en we gaan zo zien wat de markt hiervan vindt. Helaas is er geen consensus.



Hier is die outlook:

U kunt topman Marco Roeleveld overigens persoonlijk ontmoeten op de IEX Beleggersdag op 30 juni, want daar zal hij zijn opwachting maken. Meer info vindt u hier.

Paar quotes van hem, hier is het interview van CNBC met Elon Musk van gisteren. Hoop gedoe voor- en achteraf voor vijf minuutjes:

"A lot of people still think Teslas are super expensive...but now we're at the point where the starting point of a Tesla is actually below the average selling price of a car in the United States," Elon Musk said Tuesday after Tesla's shareholder meeting. https://t.co/HDj69iAFmA pic.twitter.com/cDNnAUTR9R — CNBC (@CNBC) May 16, 2023



Deze hadden we ook nog en meneer vertikt het om zijn bonus terug te geven, die hij zichzelf had toebedeeld een dag ofzo voordat de tent ten onder ging.

Senators grill SVB, Signature Bank CEOs for putting profits ahead of shareholders and depositors in collapse https://t.co/M1ixrq3gHd — MarketWatch (@MarketWatch) May 16, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Rode opening AEX in verschiet

07:31 Aegon is het jaar goed begonnen

07:11 Winstdruk voor Alfen

07:02 Japanse economie groeit harder dan verwacht

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:54 Minder werklozen in Nederland

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

16 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

16 mei Wall Street sluit lager

16 mei Olieprijs daalt

16 mei Wall Street verdeeld

16 mei Europese beurzen sluiten lager

16 mei Video: herstel Britse economie uiterst twijfelachtig

16 mei Euronext overtreft verwachtingen

16 mei Azelis verhoogt kapitaal

16 mei Aandeelhouders Signify akkoord met alle voorstellen

De AFM meldt deze shorts en... is dat wel de goede AMG Advanced Metallurgical Group..?



Natuurlijk, hier is Alfen al:



Verhip, Besi:



De agenda met veel namen:

07:00 Aegon - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers eerste kwartaal

09:00 ASMI - Ex-dividend

00:00 Corbion - Jaarvergadering

00:00 Ebusco - Jaarvergadering

00:00 Euronext - Jaarvergadering

00:00 HAL - Trading update en jaarvergadering

00:00 Inpost - Jaarvergadering

00:00 Just Eat Takeaway - Jaarvergadering

00:00 Pharming - Jaarvergadering



00:00 Tencent - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

07:00 Commerzbank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Kohls - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Economische groei - Eerste kwartaal (Jap)

06:30 Werkloosheid - April (NL)

11:00 Inflatie - April def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Groei deed weer beter waarde en Home Depot noteerde -2,2%:

WATCH: Wall Street ended lower after a disappointing forecast from Home Depot and mixed broader retail sales https://t.co/zdh8xgfmC9 $HD pic.twitter.com/02m54mQW14 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



Regel dit nou even, Washington... Stress om niks.

President Joe Biden and House Speaker Kevin McCarthy expressed optimism that a debt ceiling deal could be possible within days, even as the president shortened his visit to Asia this week



Read full story: https://t.co/Wnet2PIE6W pic.twitter.com/BtqETkFhGH — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2023



Zo dus:

US retail sales increased moderately last month, defying expectations that a recession is near. Data from the Commerce Department showed a rebound in spending of 0.4%, slightly less than expected, reflecting an ease of inflationary prices https://t.co/DwUCVyrBkQ pic.twitter.com/1o11n5q1dX — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



Wordt dit ook een trend in Europa? Dat is de vraag.

WATCH: Vodafone's new boss Margherita Della Valle announced 11,000 job cuts – the biggest in the history of Vodafone, which employs 90,000 people directly across Europe and Africa https://t.co/pwkWbujpSw pic.twitter.com/xTXA5yB843 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



In China lijkt het ook niet van een leien dakje te gaan:

China’s home price growth slowed in April, underscoring the challenges the market is facing following a brief recovery https://t.co/oj8QpeyRAO — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2023



Oh:

China’s securities regulator has announced new rules on global depositary receipts, paving the way for the resumption of listings in Europe https://t.co/ycGfet0sQB — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2023



Valt dan weer mee:

Japan’s economy expanded at annualized pace of 1.6% in the first three months of the year, the strongest growth in three quarters https://t.co/9uK1USjN9O — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2023



Nog een deelnemer aan de AI race:

Baidu topped first-quarter revenue and profit estimates as businesses spent more on advertising amid China's economic recovery, and said it was now seeking regulatory approval to fully launch its AI chatbot Ernie. Read more https://t.co/lNAnowHbtg pic.twitter.com/SNKflo74v4 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



En nog een deelnemer aan de - kuch - bankenrace:

UBS said it expects a financial hit of about $17 billion from the takeover of Credit Suisse as it prepares to complete the rescue of its struggling Swiss rival https://t.co/OeMBuBjqWo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2023



Veel plezier en succes vandaag.