Slotcall: AEX maakt sur-place en wordt gestut door sterke chippers

De signalen dat het de verkeerde kant op gaat stapelen zich met de dag op en zijn er te over. De beurs houdt zich krampachtig vast aan de fed pivot, want fomo. Net als in 2008.



In de vs zie je dat goed aan de russel2000 en nasdaq. Beide gaan een andere kant op.



Ik zie de beurs momenteel als Coyote van the Looney Tunes. Het rent al boven de afgrond maar heeft het zelf nog niet door...