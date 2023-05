Slotcall: AEX maakt sur-place en wordt gestut door sterke chippers

Een sur-place voor de AEX vandaag, met een wel héél dun plusje aan het eind: +0,01% op 756,22 punten.

Die nietszeggende uitslag doet de beursdag eigenlijk geen recht, want de index kwam nog redelijk positief uit de startblokken en kroop zelfs nog even richting de 760. Philips was in de ochtend een van de smaakmakers.

Het bedrijf gaf een nieuwe update over de testen die het heeft gedaan met haar eigen slaapapneu-apparaten. Die testen bevestigden min of meer wat Philips eerder al concludeerde, dat het afbrokkelende schuim in de apparaten niet leidt tot gezondheidsschade.

Een opsteker, zo leek het, waarop Philips even +2,7% noteerde, maar gedurende de dag leverden de Flippen die winst ook weer in, om op -0,6% te eindigen. Analist Niels Koerts concludeerde, zoals de markt later ook deed, dat deze resultaten nog lang geen gamechanger voor Philips zijn. Uiteindelijk is er maar één oordeel dat telt en dat is van de Amerikaanse FDA. Lees hier de analyse.

Inpost en Air France-KLM

Inpost (-1,9%) zag het goede gevoel vandaag ook verdampen. De cijfers waren keurig en het bedrijf handhaaft de vooruitzichten. Bij het Poolse e-commercebedrijf lijkt het bezit van de zaak even het eind van het vermaak te betekenen. Analist Peter Schutte kijkt verder van de waan van de dag en ziet dat Inpost de vaart erin houdt.

Air France-KLM kwam (en bleef) wel van de grond vandaag; het neemt zelfs de koppositie in de Midkap voor zijn rekening, met +1,4%. De omzet zit in de lift, het aandeel is laag gewaardeerd: koopje dus? Pas op voor de value trap, waarschuwt Niels Koerts.

Recessieangst versus AI-fantasie

Wat had er nog meer invloed op de stemming vandaag? In Duitsland viel de ZEW-index van het economisch sentiment tegen. Daar stond tegenover dat er in Amerika meevallend economisch nieuws (hier en hier) viel te noteren. Optimisten en pessimisten houden elkaar zo'n beetje in evenwicht, lijkt het wel, waarbij technologie - met dank aan de AI-fantasie - aan het langste eind trekt en cyclische aandelen aan het kortste.

Ondertussen speelt er ook het gesteggel rond het Amerikaanse schuldenplafond, waar vandaag weer topverleg over plaatsvindt, en onderhuids smeult nog ergens een Amerikaans bankenprobleem, waarvan niemand weet hoe erg het is, al lijkt vandaag daar even niemand mee bezig te zijn.

Hoewel, niemand? Noem JP Morgan-CEO Jamie Dimon maar niemand. Hij wil graag even iets duidelijk maken.

De brede markt

Het kleinst mogelijke plusje voor de AEX, waarmee het vrijwel gelijk presteert aan de Eurostoxx 50 en de DAX 40. Opvallend is de zeperd van de Belgische beurs, waar de Bel20 op -1,6% eindigt dankzij tegenvallende cijfers van bank KBC.

Opvallend is goud, dat plots weer onder de $2.000 duikt, en olie, niet zozeer vanwege de prijsactie vandaag, maar door het rapport van het Internationale Energie Agentschap IEA, dat waarschuwt dat het matte sentiment rond de olieprijs voorbij gaat aan de flinke groei in vraag die er op de oliemarkt af komt.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van het Damrak vandaag

Drie chippers aan kop in de AEX, waarvan Besi op het hoogste treetje mag

ABN Amro (+1,3%) en ING (+0,96%) liggen sterk, zeker vergeleken met de Europese vakbroeders

Het sentiment rond de economie is zwakjes en daarom bungelen cyclicals als Randstad (-1,1%) en ArcelorMittal (-1,4%) onderaan in de AEX

Inpost profiteert helaas niet van nette cijfers: -1,7%

Vivoryon had cijfers, maar de koersuitslag van -8% had op elke andere dag ook geen wenkbrauwen doen fronsen

De rentes

Relatief rustig aan het rentefront, waar - naarmate het schuldenplafiond nadert? - de meeste onrust in de VS te bespeuren is.

De agenda

Nog een mooi setje Q1-cijfers en verder veel volle vergaderzaaltjes morgen. Let op Tencent als u Prosus hebt. Oh, en omstreeks dit tijdstip is er overigens ook nog Euronext dat met cijfers komt.

En dan nog even dit

AI gevaarlijk? Nee, zegt de Microsoft-CEO: "AI is moving fast, but it's moving in the right direction: where humans are more in control"

Ondertussen in Japan

