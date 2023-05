Goedkoop, maar onbemind? Alibaba, Baidu en Tencent

De Q1-cijfers van Baidu vallen goed, +2,7% pre-market na gisteren al een ritje van 6,3%. En het fonds is niet al te duur. De Nasdaq 100 doet iets van 25 keer de verwachte winst, om over de Nvidia's, Amazons, Tesla's, Microsofts en Apples van deze wereld maar te zwijgen.



Morgen is Tencent aan de beurt om met cijfers te komen. De waardering van dit enorme conglomeraat dat zelf ook beleggingsfonds is ligt hoger, maar u ziet ook de omzet- en winstlijntjes in de juiste richting afbuigen:



Donderdag volgt Alibaba en wie wil dit fonds nou niet tegen tien keer de verwachte winst? Nou eh, de markt zelf? En er zit toch een partij fantasie in - alleen al die voorgenomen splitsing in zoveel bedrijven.



Komt JD.com deze week ook door? De investor relations-pagina opent niet, ik kan het niet controleren. Op papier kunt u de peer van Alibaba voor een prikkie krijgen, maar de neergaande trend is intact.



Politieke discount

China kent behalve het normale beleggingsrisico ook nog wat wij een politiek risico noemen. De regering in Beijing kan ieder moment van alles beslissen over beurzen en bedrijven en heeft al bewezen dat ook te doen, als ze dat nodig acht.

Daar bent u als aandeelhouder niet altijd bij gebaat, om het zo maar uit drukken. En mogelijk zit er weer wat aan te komen? Mr. Market vertelt nooit waarom een aandeel goedkoop of duur is, of onder- of overgewaardeerd. Dat moeten we zelf duiden. Maar het ligt voor de hand te denken dat dit politieke risico zeker van invloed is op de ogenschijnlijke discount in Chinese (technologie-)aandelen.