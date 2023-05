Underperformance ING houdt aan

Bericht delen via:

De koers van het aandeel ING reageerde goed op de kwartaalresulaten, die de bank afgelopen donderdag bekendmaakte. Maar daarmee wordt de underperformance van de voorgaande maanden niet weggepoetst.

Dit jaar is de koers van ING, met een YTD stijging van slechts 3,57%, ruim achtergebleven bij de koersontwikkeling van de AEX (+9,75%).

Verkoopdruk in Europese bankensector

Dit valt samen met de matige prestaties van de Europese bankensector. De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, weet hoegenaamd geen vaart te maken. Ten eerste blijft de sectorindex achter bij de rest van de markt. Ten tweede vormt de Euro Stoxx sector Banks duidelijk lagere toppen, die op verkoopdruk wijzen.

Uiteraard heeft de mini-Europese bankencrisis van een paar maanden geleden - weet u nog, Credit Suisse en Deutsche Bank - daarmee te maken.

Nog even terug naar de kwartaalcijfers: Analisten waren redelijk positief over de resultaten van de grootbank. De IEX-beleggingsdesk heeft zelfs het koersdoel voor ING licht verhoogd naar €13, wat technisch niet onhaalbaar is.

ING zit vast in droehoekspatroon

ING is dit voorjaar, met de horde op €14 (gevormd op 11 februari 2022) in zicht, hard teruggevallen. Daarna is de koers opgeveerd vanaf €9,59 (de bodem van 24 maart).

Per saldo is het koersverloop dit jaar nogal grillig, met in de laatste weken zowel hogere bodems als lagere toppen. Wellicht moet de koers eerst uit die driehoek breken om de nieuwe richting aan te geven.

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een zijwaarts verloop zien. Dit wijst op een neutrale technische conditie.

De opwaartse tendens van de B.O.B.-indicator van ING is gestopt. De laatste maanden krult de B.O.B.-indicator weer naar onderen. Dit suggereert dat de outperformance van ING, van eind vorig jaar, is gestopt en dat het aandeel thans achterblijft ten opzicht van de rest van de markt.

Meerjarengrafiek: ING beweegt overwegend zijwaarts

Over een langere termijn laat het aandeel ING een wispelturig koersverloop zien. Grofweg bewoog de koers sinds 2008 vooral zijwaarts tussen €4 en €16.

Deze wijde bandbreedte maakt duidelijk dat er stevige koersuitslagen hebben plaatsgevonden. Ingezoomd op de laatste anderhalf jaar valt op dat de koersbewegingen overwegend zijwaarts waren tussen €8 en €14.

Kortom, het aandeel ING is vanwege de grotere koersprongen interessant, maar enkel voor de actieve belegger met een korteretermijn horizon.

Euro Stoxx sector Banks signaleert verkoopdruk

De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, laat technisch zien dat de mooie tijd voorbij is. De sectorindex vormt rond 110,97 punten (van 21 april) een lagere top. Deze geeft verkoopdruk aan. Er ligt steun rond 90,57 punten (de bodem van 24 maart).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (blauwe glooiende lijn) hapert wat. Dat wijst op een iets minder positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator van de Europese bankensector, de blauwe glooiende lijn, buigt neerwaarts om. Dit suggereert dat de outperformance, met de rest van de markt, is gestopt.