Gouden Stier-winnaarsinterview Doelbeleggen

Voor de vierde keer in vijf jaar sleept Doelbeleggen.nl in de categorie Online Beleggingsoplossingen een Gouden Stier in de wacht. Een bijzondere prestatie, waar we graag meer over horen van Tjade Groot (foto), medeoprichter van Doelbeleggen.nl en verantwoordelijk voor de operationele ontwikkelingen.

De jury prijst het innoverend vermogen en het brede aanbod van het platform. Zo is er voor vrijwel ieder doel een passende beleggingsoplossing. "Beleggen voor pensioen is een populair doel", vertelt Groot. "De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid voor pensioenen bij mensen zelf. Veel pensioenen zijn versoberd, terwijl het aantal zzp’ers toeneemt. Zij moeten sowieso hun eigen pensioen regelen. Wij springen in dat gat. We helpen werknemers met een pensioengat, zzp’ers, maar ook directeuren en grootaandeelhouders."

Expertise in huis

Doelbeleggen.nl heeft de flexibiliteit om snel op een veranderende vraag in te spelen, omdat de beleggingsonderneming de benodigde expertise zelf in huis heeft, van IT-ontwikkelaars tot pensioenexperts.

"Grootbanken en verzekeraars richten zich op volume, wij benaderen de markt pragmatischer; waar schieten de oplossingen van verzekeraars en grootbanken tekort en welk alternatief kunnen wij hier met beleggingsoplossingen tegenover zetten? Vanuit die gedachte zijn er bijvoorbeeld flexibele oplossingen ontwikkeld voor het opbouwen en uitkeren van lijfrentekapitaal die beter aansluiten bij veranderende behoeftes van de klant."

Concreet beleggingsdoel

De filosofie van de aanbieder draait, zoals de naam al doet vermoeden, om het doel waarvoor een klant belegt. "Het stellen van concrete en haalbare beleggingsdoelen is essentieel, maar ook lastig. Veel mensen weten niet of ze een pensioentekort hebben en hoeveel ze opzij moeten zetten voor een goed pensioen bijvoorbeeld. Daarom helpen wij hen daarbij. Wij inventariseren hun financiële situatie, helpen bij het stellen van haalbare doelen en maken een beleggingsplan. We beheren de portefeuille en rapporteren over de voortgang."

Doelbeleggen.nl helpt klanten ook met het berekenen van hun jaarruimte, zodat ze optimaal kunnen profiteren van het belastingvoordeel van pensioenbeleggen in box 1. "Wij zorgen ervoor dat alles binnen de geldende wet- en regelgeving gebeurt. Als in juli 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingaat, kan het belastingvoordeel nog interessanter worden voor een nog grotere groep."

Lage drempel

Volgens Groot is een lage drempel hierbij cruciaal. "Wij vinden dat iedereen, onafhankelijk van vermogen, kennis, leeftijd of locatie, moet kunnen beleggen onder supervisie van professionals. Samen kijken we naar de risico’s die iemand kan nemen en naar de kansen die er liggen. Die basisprincipes van vermogensbeheer zijn bij ons al bereikbaar als een klant 25 euro per maand inlegt."

Doelbeleggen.nl is tegenwoordig zeker niet de enige online aanbieder waar je al met een paar tientjes welkom bent. Toch koos de jury van de Gouden Stier unaniem voor Doelbeleggen.nl. "Deze aanbieder heeft een compleet aanbod, de kosten van de indextrackers zijn verlaagd en er zijn stappen in verduurzaming gezet. Daarbij is het aantal klanten toegenomen, wat knap is in een volatiel beursjaar als 2022", staat in het juryrapport te lezen.

Innoveren

Maar de jury was het meest te spreken over de innovatiekracht. Had Doelbeleggen.nl in eerdere jaren al indruk gemaakt met een lijfrente die veel flexibeler is dan andere aanbieders tot dan toe aanboden, afgelopen jaar kwam daar weer een nieuw product bij: een in box 3 vrijgestelde nettolijfrenterekening voor werknemers met hogere inkomens.

En er is nog genoeg ruimte voor meer innovatie. "Zeker bij pensioenen, want dat is behoorlijk complexe materie. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw, onderscheidend product voor box 1-beleggen. Daarmee willen we volgend jaar opnieuw een gooi doen naar een Gouden Stier."

