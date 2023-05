Gasprijzen naderen steunniveaus

Zowel de koers van aardgas als die de Dutch TTF Gasfuture naderen, na een duizelingwekkende daling, hun cruciale steunniveaus. Is dit het einde van de neerwaartse trend in energieprijzen?

Technisch is het niet ondenkbaar dat de gasprijzen binnenkort gaan stabiliseren. Dat is niet onlogisch na die duizelingwekkende koersval van de afgelopen tijd. Alleen al dit jaar zijn de gasprijzen, zowel die van aardgas als die van de Dutch TTF Gasfuture, met ruim 50% gedaald.

Sinds de zomer van vorig jaar is de prijs van aardgas met ruim 75% gedaald, en die van de Dutch TTF Gasfuture zelfs met meer dan 90%.

Belangrijke steunniveaus in zicht

Technisch bezien naderen de gasprijzen wel belangrijke steunniveaus. Bij aardgas ligt er een stevige steun rond de bodems van eind 2020 in de zone rond $2, zo´n 10% onder de huidige niveaus. De Dutch TTF Gasfuture nadert de koersdoelen, tevens stevige steun, tussen €25/MWh en €30/MWh. Met in de afgelopen dagen een laagste stand van €31,65/MWh zijn we daar bijna aanbeland.

Veel consumenten overwegen die lage prijzen vast te leggen in de jaarcontracten voor hun energielevering. En geef ze eens ongelijk: aardgas noteerde medio vorig jaar, op het hoogtepunt, een prijs van bijna $10. De belangrijke Dutch TTF Gasfuture was medio vorig jaar, met een high van €346,52/MWh, meer dan tien keer zo duur als nu.

Hoofd & schouder-topformatie voltooid

Ik heb hier in januari aangegeven dat de Dutch TTF Gasfuture een enorme hoofd & schouder-topformatie had voltooid, die toen een halvering van de koersen voorspelde (lees ook de uitleg van de hoofd-en-schouder-topformatie onderaan).

Vandaag beoordeel ik de technische ontwikkelingen van de gasprijzen.

Aardgas stabiliseert boven steunzone van eind 2020

De dalende trend van de aardgasprijs begint op de korte termijn te stabiliseren. Belangrijk is dat er een steun wordt gelegd op $2,01, rond de bodem van 7 april. Niet geheel toevallig wordt die gevormd boven de bodems van eind 2020. Het is niet ondenkbaar dat de felle koersdaling van inmiddels ruim 75% daar wordt opgevangen.

Voor een concrete verbetering is het zaak dat de gasprijs eerst uit de dalende trend weet te breken. Pas bij een doorbraak en slotstand boven weerstand $2,38 (gevormd op 21 april) zou het technische plaatje echter gaan draaien.

Overigens heeft de dalende trend begin dit jaar nog een nieuw zetje gekregen nadat de bodem van 31 december 2021 rond $3,56 werd gepasseerd. Aardgas heeft vervolgens een lagere top op $2,82 op de grafiek achtergelaten, die de verkoopdruk heeft gevalideerd.

Ook de aardgasprijs heeft eerder een hoofd & schouder-formatie voltooid. In dit geval was dat eind 2022 met de neerwaartse doorbraak onder de rode lijn rond $5.

De neerwaartse trend van de 200-dagenlijn bevestigt het negatieve technische plaatje. De markt is thans wel overbought, gezien de forse afstand tussen de actuele koers en de 200-dagenlijn.

Dutch TTF Gasfuture nadert langetermijn-koersdoel tussen €25/MWh en €30/MWh

De Dutch TTF Gasfuture is in een vrije val beland, nadat zoals gezegd eind vorig jaar een hoofd & schouder-formatie neerwaarts is voltooid met een daling onder de neklijn (rode stippellijn: N). Het technische plaatje oogt nog steeds zwak. Van belang is wel dat het koersdoel in de zone tussen €25/MWh en €30/MWh nagenoeg is bereikt.

Dit koersdoel is berekend op basis van de hoofd & schouder-formatie en het verkoopsignaal daarvan. De Dutch TTF Gasfuture nadert nu de bovenkant van deze range.

Daarnaast is ook top A uit 2018 belangrijk. Op basis van de closing (slotkoers) biedt deze rond €28,72/MWh een referentiepunt, en intraday rond €29,07/MWh.

Omdat de steun rond top A samenvalt met het koersdoel van de hoofd & schouder-formatie, is bodemvorming in deze koersrange niet onwaarschijnlijk.

Uitleg hoofd & schouder-topformatie

Een hoofd & schouder-topformatie is een koerspatroon dat voorkomt aan het einde van een lange opwaartse beweging en vaak aan het begin van een forse daling. Deze topformatie wordt doorgaans ingeluid door een trendbreuk, meestal gevolgd door een of meer lagere toppen.

De daling onder voorgaande bodem(s) geeft een verkoopsignaal. De twee bodems op onderstaande grafiek vormen de neklijn. Het volumeprofiel dient hoog te zijn bij de uitbraak en laag bij het herstel naar de onderzijde van de weerstand.

Koersdoel berekenen

De hoofd & schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie toppen. De middelste top, het hoofd, is altijd de hoogste. De twee toppen aan weerzijden vormen de schouders.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door top H gevormd, de schouders door de twee toppen S. Het patroon wordt voltooid met de neerwaartse doorbraak door de zogenaamde neklijn, die minimaal twee tussenliggende bodems verbindt.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (H) en de neklijn aftrekt van het uitbraakpunt (de neklijn), kunt u het koersdoel berekenen.

Doorgaans ligt het koersdoel even ver onder de neklijn als de afstand tussen die neklijn en het hoofd H. Stel, de neklijn ligt rond 100 en het hoofd rond 130, dan kan het koersdoel berekend worden op 70. Vaak gebruiken we een logaritmische berekening hiervoor. Daarvoor passen we procentuele koersveranderingen toe.

