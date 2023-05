Het is duimen draaien voorbeurs, we wachten maar op triggers

Het is traditie aan het worden deze lente, de AEX indicatie (+0,3%) is zoals iedere ochtend weer bescheiden.

Er is amper tot geen bedrijfs- en financieel nieuws dit weekend. Dossier VS schuldenplafond ligt er nog en de aandacht in de media gaat vooral uit naar de Turkse en Thaise verkiezingen. Het Q1-cijferseizoen ligt nagenoeg achter ons, maar deze week zijn er nog cijfers van Aegon, Alfen, InPost en vandaag B&S Group.

In de VS zijn er nog Walmart en Home Depot. De macroagenda kent voorlopende Amerikaanse en Duitse indicatoren, ons BBP en Amerikaanse retail sales.

Europese futures openen zo 0,2% à 0,4% hoger en de Amerikaanse plussen dito meer

In Azië zijn er bescheiden plusjes, Hongkong ligt goed en Prosus ligt wellicht zo goed:

Alibaba +1,1%

Tencent +4,1%

TSMC +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,6% op 17,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -6,0% op 120,5

De dollar zakt 0,1% tot 1,0867 na die rit vrijdag

Goud stijgt 0,2%, olie verliest 0,4% en crypto heeft er zin in, bitcoin plust ruim 2% rond $27,300

De rentes moeten ook nog wakker worden:



Het is meer van hetzelfde, zowel de AEX als ook (onze)rente zijn momenteel richtingloos.



Nog twee weekjes tot het schuldenplafond, maar de Amerikaanse beurzen zijn vooralsnog niet heel erg onder de indruk. Vooralsnog dan. En dan doet groei het ook nog beter dan waarde.



De Amerikaanse tienjaars (oranje) en tweejaars rente, hier heerst vooral status quo.



Hier is wel beweging, EUR/USD zakt wat weg, ofwel de dollar trekt aan. Het is te vroeg voor conclusies.



Of kijkt de markt vooruit...? De winstverwachtingen van de S&P 500 en ook de Nasdaq 100 lopen weer op. Eens zien of dit een trend wordt.



B&S Group meldt in zijn Q1-cijfers minder verwachte groei voor dit jaar en oplopende kosten. Klinkt niet heel goed en nog altijd ligt hier de schaduw van de grootaandeelhouder over het fonds. Lastig verhaal.



Er is één interessant agendapunt vandaag, de New Fed York Fed of Empire State Manufacturing Index is de eerste voorlopende indicator over mei. Daar wordt niet zo heel veel van verwacht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:08 AEX start handelsweek vermoedelijk licht in het groen

07:58 Meer omzet voor Axa dankzij schadebedrijf

07:46 Jefferies verhoogt koersdoel ING maar verlaagt dat van ABN Amro

07:39 B&S Group voorziet minder sterke groei

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

14 mei Uitgelicht: ING en ABN AMRO in de schijnwerpers

14 mei Cijferseizoen loopt op zijn einde

14 mei Video: na een meevallend cijferseizoen twee tips van JPMorgan voor de komende maanden

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 B&S Group - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Brunel - Ex-dividend

09:00 Universal Music Group - Ex-dividend

00:00 ASMI - Jaarvergadering



00:00 Siemens Energy - Cijfers tweede kwartaal (Dld)



11:00 Industriële productie - Maart (eur)

14:30 Empire State index - Mei (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie, het is allemaal niet om over naar huis te schrijven:

WATCH: Wall Street's main indexes fell on Friday as US consumer sentiment slumped to a six-month low, as a standoff to lift the federal government's borrowing cap raised worries about the economic outlook https://t.co/8DqtYkUFUG pic.twitter.com/sdN07OVoC0 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 13, 2023



Laatste nieuws schuldenplafond, niks dus:

Negotiations on a spending package that would avert a US default are serious and continuing, National Economic Council Director Lael Brainard said Sunday as she repeated calls for Congress to lift the debt limit https://t.co/M2y7Pbut4A — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2023



De lira daalt ietsje:

LATEST: Turkish President Recep Tayyip Erdogan failed to carve out a lead large enough to avoid a election runoff https://t.co/UzxlwbaUi5 — Bloomberg (@business) May 15, 2023



Het is overal sluggish:

China’s central bank injected more long-term liquidity into the financial system in a bid to bolster growth https://t.co/tWL4k6fK4J — Bloomberg Markets (@markets) May 15, 2023



Ze gaan vooral minder verdienen:

China’s securities watchdog has slashed its budget for staff compensation this year, in a sign of further pay cuts at the nation’s financial regulators https://t.co/Pu24nUJWha — Bloomberg Markets (@markets) May 15, 2023



Toe maar:

French President Emmanuel Macron has invited about 200 global business leaders to Versailles on Monday https://t.co/1uY0eEBsjh — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.