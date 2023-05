Geldstromen naar de AEX komen weer op gang

Het cijferseizoen, waarin bedrijven hun resultaten over het afgelopen kwartaal publiceren, is al aardig op weg en de meeste grote namen hebben inmiddels hun boeken geopend. De meeste beurzen zijn de afgelopen weken goed doorgekomen en weten de technische schade beperkt te houden.

De Europese beurzen zijn sinds begin april nauwelijks wat opgeschoten en ook de Amerikaanse beurzen maken in veel gevallen een pas op de plaats, terwijl de techbeurs Nasdaq zelfs weer wat weet op te lopen.

Veel bedrijven keren in deze periode ook dividend uit, waardoor er extra koersdruk ontstaat wanneer aandelen ex-dividend gaan.

Ook de AEX index kan hier last van hebben, omdat de AEX index geen herbeleggingsindex is en het dividend dus niet wordt meegenomen in de berekening van de index.

AEX Total Return Index beweegt richting all-time high

Het effect van de dividenduitkeringen is vooral op lange termijn zichtbaar. Om te zien wat het totale rendement op een belegging in de AEX zou zijn, kan worden gekeken naar de AEX Total Return Index.

De AEX Total Return-index is een bredere maatstaf dan de AEX-index. Deze index houdt niet alleen rekening met de koersontwikkelingen van de 25 AEX-aandelen, maar ook met de effecten van de dividenduitkeringen door de bedrijven in de index.

Wat opvalt in het langetermijn beeld van deze index is dat de koers al wat verder opgelopen is richting het all-time high. De index is vanaf begin dit jaar al enkele keren mooi opgevangen door het 200-daags gemiddelde, waarmee de opgaande trend telkens werd bevestigd.

Momenteel maakt de index even een pas op de plaats, maar deze consolidatie vindt plaats binnen de opgaande trend. Het lijkt hierdoor slechts een kwestie van tijd voordat de oude hoogtepunten weer kunnen worden opgezocht. De ruimte richting de oude toppen van eind 2021 is momenteel nog slechts 7%.



Geldstromen trekken aan

Een andere positieve ontwikkeling in het technisch beeld van de Nederlandse beurs is te vinden in de geldstromen van en naar de AEX index.

De moneyflow-indicator toonde in de afgelopen weken een zijwaarts verloop, maar maakt op korte termijn een mooie draai omhoog. Dit signaleert dat de geldstromen naar de Nederlandse aandelenbeurs weer op gang komen. Er stroomt dus vers kapitaal naar de AEX index.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. De indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.







Uitleg moneyflow (geldstroom)

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.