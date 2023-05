Bijna +150% - stiekeme stijger InPost is terug op een tientje

Het fonds staat voor het eerst in ruim een jaar weer op een tientje. Wat heeft InPost dat andere groeifondsen niet hebben?

Net als de Adyens, Just Eat Takeways en CM.coms et cetera van het Damrak haast het fonds zich onder druk van de markt van groei voor alles naar marge en vrije kasstroom. In tegenstelling tot die andere fondsen zit InPost wel in een opgaande trend. U ziet hoe hard het kan gaan met gevallen engelen. Dit jaar staat er al +30% op het bord.

Okee, het Poolse fonds was ook gruwelijk afgekomen sinds de beursgang, maar zulke percentages hebt u meer gezien en ziet u nog altijd op het Damrak. En nog wel meer ook. Merk wel op dat het volume beperkt is en blijft, ofwel er is nog niet eens echt momentum ontstaan rond het aandeel. Misschien is dat nog wel het meest opvallend.

Want zulke mooie, opgaande bewegingen ontgaan de markt echt niet. Zeker traders willen dan nog wel eens gewoon op de rijdende trein springen in afwachting van de kudde, om dan... U hoeft geen olifant met een lange snuit te zijn, om dit riedeltje uit te blazen. Het ziet er in ieder geval nu nog niet naar uit.



Hoe staat het bedrijf er voor? De analisten zien inderdaad mooie omzet- winstverwachtingen, maar het fonds noteert nog altijd, of weer, tegen een flinke waardering aan. Zelfs de Nasdaq 100 is nog goedkoper.



Wat is dit? Het kan bijna niet anders dan dat één of meerdere analisten naar aanleiding van die Q1's vooral de vrije kasstroom verwachtingen énorm hebben verhoogd. Of is het een datafout, want de margeverwachtingen willen nog niet erg vlotten.



Er zijn trouwens meer analisten dan u dacht die het fonds volgen en ze zijn hopeloos verdeeld:



Onze analist Peter Schutte stelt dit naar aanleiding van de Q1's van een maand terug. Het moet nog altijd vooral van de fantasie komen?

Teruglopende consumentenbestedingen en stijgende kosten zijn een lastige combinatie voor InPost om winstgroei te behalen. Zelf is het positief en spreekt over stijgende volumes en marges, maar wij houden een slag om de arm of dat ook werkelijk behaald gaat worden.

Wel ligt er een grote markt braak voor InPost buiten Polen, maar om die succesvol te ontginnen zijn ook grote investeringen nodig. Het is de vraag of het bedrijf dit allemaal zelfstandig kan volbrengen.

Nee, deze enorme rit is niet zo maar te duiden. Misschien is het ook niet meer dan bekende bloempjes, iets met groeien en het beruchte ravijn is het mooie spreekwoord wat hier bij hoort. Misschien zit er meer in het vat voor InPost, mocht de kudde in de mot krijgen dat er een koers op het Damrak is die erg lekker loopt.

Het kan ook zijn dat het aandeel intussen al weer veel te duur is. En we weten allemaal door schande en schande dat beursfantasie niet altijd op het bord komt. Mochten we marktbreed serieus gaan haperen kan dit ook een van de eerste fondsen zijn waar winst wordt genomen.