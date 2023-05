Slotcall 11 mei 2023: AEX en AMX plussen op drukke cijferdag

Op een wederom razenddrukke cijferdag wisten de AEX en de AMX zich aardig staande te houden. Alleen de AScX (-2,7%) ging flink kopje onder.

ING (+3,9%) droeg vandaag de gele trui en ook andere financials fietsten mee in de kop van het peloton. Aegon won 0,7%, ASR Nederland 0,5% en NN Group 0,3%. Alleen ABN Amro maakte een pas op de plaats



De chipfondsen die gisteren nog de kar trokken, bungelden ditmaal onderaan: ASML duikelde met 1%, ASMI met 1,5% en Besi met 2,1%.

Grondstoffengerelateerde fondsen hadden het eveneens zwaar. ArcelorMittal was met een koersdaling van 2,7% de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ook Aperam (-0,7%) en Shell (-0,6%) deden noodgedwongen een stap terug.

ING beloont de aandeelhouder

Laten we beginnen met de sterspeler van vandaag: ING. De cijfers die concurrent van ABN Amro gisteren presenteerde waren al goed. Maar ING deed er vandaag nog een flinke schep bovenop.

De bank boekte in het eerste kwartaal €1,59 miljard winst: 46% meer dan in het vierde kwartaal van 2022. Net als ABN Amro profiteerde ING van de hogere rente. Dat resulteerde in een rentemarge van 1,59%, waar dat een kwartaal eerder nog 1,36% was. De stroppenpot voor oninbare leningen nam ook fors af.

De aandeelhouder wordt niet vergeten: ING kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van €1,5 miljard. Beleggers op hun beurt beloonden het beursfonds vandaag met een fraaie koerswinst van 3,9%.

Analist Martin Crum heeft op basis van de cijfers het koersdoel opgetrokken. Wat dit koersdoel en het advies is, kunt u lezen in deze uitgebreide analyse.

Pharming is terug bij af

De koers van Pharming was in aanloop naar de cijfers van vandaag fors opgelopen, van onder de €1 tot afgerond €1,20. Maar die winst is in één dag weer weggesmolten. Beleggers schrokken ervan dat het bedrijf rode cijfers schreef, maar voor de Beleggersdesk - en daarmee ook de abonnees van IEX - was dat niet zo'n verrassing: bij biotechbedrijven gaat immers de kost voor de baat uit.

Of de koersafstraffing terecht is en of het verlies ook invloed heeft op het advies en koersdoel, kunt u lezen in deze analyse.

Vastned laat nog niet veel los

Vastned, investeerder in losse winkelpanden in grote steden in Nederland, Frankrijk, België en Spanje, laat niet al te veel los over het eerste kwartaal. Heel slecht lijkt het echter niet gegaan te zijn, is het voorzichtige oordeel van analist Peter Schutte.

Aandeelhouders moeten nog even geduld hebben over de koers die het winkelbeleggingsfonds op gaat: het bedrijf is nog druk bezig met zijn strategische heroriëntatie om aandeelhouderswaarde te ontsluiten. Veel mogelijkheden zijn er niet, schrijft Schutte.

Sentiment rond Aedifica 180 graden gedraaid

Het sentiment rond Aedifica, dat gisteren de cijfers publiceerde en morgen ex-dividend gaat, is afgelopen jaar volledig gedraaid. Vorig jaar rond deze tijd was het Belgische zorgvastgoedfonds nog een ware beurslieveling, maar de opgelopen kwartaalmarktrente en druk op de vastgoedprijzen leidden tot een uitverkoop van het aandeel.

En noteerde het aandeel twee jaar geleden nog tegen een premie van meer dan 50% ten opzichte van de intrinsieke waarde, inmiddels staat er een discount van 14% op het bord. Analist Niels Koers legt uit of hier kansen voor beleggers liggen of dat u nog beter niet uw handen kan branden aan dit dividendaandeel.

Bank of England verhoogt rente met een kwartje

De Fed en de ECB gingen al voor, maar vandaag verhoogde ook Bank of England de beleidsrente met 25 basispunten. Dit was de twaalfde renteverhoging op rij en is vermoedelijk ook niet de laatste, gelet op het nog steeds dubbelcijferige inflatieniveau (10,1% op jaarbasis in maart).

Het goede nieuws is dat het recessiescenario uit beeld is.

Zilveren beursjubileum Ajax

Met het luiden van de gong vierde Ajax-CFO Susan Lenderink het zilveren jubileum op Beursplein 5.

Of het ook voor de aandeelhouder een feestje was, is maar de vraag.

Zeg maar 25 jaar beursnotering #Ajax is 25 jaar strijd tegen degradatie

Wall Street in het rood door PacWest...

Wall Street is met verlies aan de beursdag begonnen. De S&P 500 noteert 0,4% in de min, de Dow Jones-index daalt met 0,8% en de Nasdaq met 0,5%.

De storm in de Amerikaanse bankensector is nog lang niet gaan liggen. Vandaag duikt opnieuw de naam op van PacWest, dat vorige week al de helft van zijn beurswaarde zag verdampen op het bericht dat de bank in Beverly Hills alle mogelijke strategische opties onderzoekt, waaronder verkoop. Vandaag bleek dat klanten 9,5% van alle spaardeposito's hebben weggetrokken, in reactie op dat bericht. Dit leidde vandaag tot een koersval van 24%.

... en schuldenplafond

Een ander heet hangijzer is het Amerikaanse schuldenplafond, dat met rasse schreden nadert. De Republikeinen en Democraten voeren koortsachtig overleg over het ophogen van dit plafond, maar er is nog geen witte rook.

Ondertussen gooide ex-president (en toekomstig presidentskandidaat?) Donald Trump extra olie op het vuur door bij partijgenoten aan te sturen op wanbetaling, mochten de Democraten niet akkoord gaan met voorgestelde bezuinigingen. Een opmerking die minister Janet Yellen van Financiën direct pareerde met de opmerking dat zoiets 'ondenkbaar' zou zijn.

Toch lijkt de geest niet helemaal terug in de fles. Zo bleek dat JPMorgan in een opgetuigde War Room al de scenario's bespreekt mocht het allemaal uit de hand lopen.

Disney, Beyond Meat en Alphabet

En dan waren er ook nog cijfers. De kwartaalupdate van Disney (-8,3%) stelde teleur; met name de gang van zaken bij de streamingdienst. Ook vond een bloedbad plaats bij Beyond Meat (-10%), dat weliswaar het verlies fors zag slinken, maar op de beurs de handen toch niet op elkaar kreeg.

Alphabet ziet de koers vandaag met nog eens 3% oplopen. Gisteren zat het aandeel ook al in de lift, nadat dochterbedrijf Google een nieuwe zoekfunctie op basis van AI had gepresenteerd, en daarmee de concurrentie aangaat met Microsoft.

Hét macrocijfer van de dag waren de producentenprijzen. Deze vielen licht mee: er was sprake van een stijging van 0,2% op maandbasis, terwijl op een toename van 0,3% was gerekend. Dat maakt een rentepauze een reëler scenario. Toch kon dit nieuws het tij niet keren.

Rentes kelderen

Mayday mayday... de lange rentes zijn bruut uit hun slaap ontwaakt.







De brede markt

De AEX (+0,33%) zat vandaag in de voorhoede en kon een lange neus trekken richting de CAC40 (+0,28%), de Bel20 (+0,06%) en vooral de DAX (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 2,4% naar 17,32 punten, maar blijft nog keurig onder de grens van 20 punten die vorige week werd doorbroken.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,4%), Dow 30 (-0,8%) en de Nasdaq (-0,5%).

De euro daalt met 0,4% en noteert nu 1,1019 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ook de goudprijs daalt: een troy ounce kost nu $2.017: 0,6% minder dan gisteren.

De olieprijzen staan vandaag eveneens onder druk. Voor een vat Brent wordt 1,2% minder betaald, terwijl de prijs van een vat WTI 1,5% lager noteert. YTD zijn de prijzen met respectievelijk 12% en 8,3% gedaald. De gasprijs is nog een stuk forser afgekomen: -52,1% sinds de jaarwisseling.

We zien ook rode koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 0,4% in de min en noteert $27.439. Maar beleggers die vorig jaar zijn ingestapt hebben geen reden tot klagen YTD staat er nog altijd een forse plus van 66% op het bord.

Verder op het Damrak

U was gewaarschuwd... 'Popcornaandeel' Vivoryon zat onlangs dagenlang in de top-3 van grootste stijgers en nu loopt de lucht er weer uit.

Shell (-0,6%) leek vandaag last te hebben van de lagere olieprijzen.

(-0,6%) leek vandaag last te hebben van de lagere olieprijzen. Philips (-1,5%) gaat vandaag ex-dividend (€0,85). Hiervoor gecorrigeerd is de koers met ruim 3% gestegen.

(-1,5%) gaat vandaag ex-dividend (€0,85). Hiervoor gecorrigeerd is de koers met ruim 3% gestegen. De koers van SBM Offshore ging met 2% onderuit na een kwartaalbericht waaruit bleek dat de omzet in Q1 is gedaald naar $724 miljoen euro, tegen $970 miljoen vorig jaar. Dit kwam overigens vooral door de verkoop van 45% van het eigendomsrecht in twee olie- en gasschepen vorig jaar.

ging met 2% onderuit na een kwartaalbericht waaruit bleek dat de omzet in Q1 is gedaald naar $724 miljoen euro, tegen $970 miljoen vorig jaar. Dit kwam overigens vooral door de verkoop van 45% van het eigendomsrecht in twee olie- en gasschepen vorig jaar. Eurocommercial Properties (ECP) schreef 0,8% koerswinst bij nadat bekend werd dat het vastgoedfonds ook een notering in Milaan wil hebben.

(ECP) schreef 0,8% koerswinst bij nadat bekend werd dat het vastgoedfonds ook een notering in Milaan wil hebben. Sif moet daags voor de cijferpublicatie 3,5% prijsgeven.

moet daags voor de cijferpublicatie 3,5% prijsgeven. InPost won 3,3% en noteert voor het eerst in ruim een jaar weer boven de €10. Dit jaar staat er al +30% op het bord. Wat heeft het Poolse pakketbedrijf dat andere groeifondsen niet hebben, vraagt Arend Jan Kamp zich af.

won 3,3% en noteert voor het eerst in ruim een jaar weer boven de €10. Dit jaar staat er al +30% op het bord. Wat heeft het Poolse pakketbedrijf dat andere groeifondsen niet hebben, vraagt Arend Jan Kamp zich af. Value8 heeft de wind in de zeilen sinds de investeringsmaatschappij een slimme oplossing heeft gevonden voor het tekort aan accountants: het bedrijf neemt een Portugees kantoor in de arm en kan zo waarschijnlijk een beursexit voorkomen. Sinds het nieuws bekend werd is de koers met 2,6% opgelopen.

heeft de wind in de zeilen sinds de investeringsmaatschappij een slimme oplossing heeft gevonden voor het tekort aan accountants: het bedrijf neemt een Portugees kantoor in de arm en kan zo waarschijnlijk een beursexit voorkomen. Sinds het nieuws bekend werd is de koers met 2,6% opgelopen. Ahold Delhaize , dat gisteren al 2,3% moest prijsgeven na cijfers, daalt vandaag met nog eens 0,2%, ondanks enkele koersdoelverhogingen van banken.

, dat gisteren al 2,3% moest prijsgeven na cijfers, daalt vandaag met nog eens 0,2%, ondanks enkele koersdoelverhogingen van banken. Ook Alfen zit in de lift naar beneden: gisteren ging 3,1% af nadat het bedrijf nieuwe doelen had bekend gemaakt. Vandaag daalt de koers met nog eens 5,6%.

Adviezen

Een forse koersdoelverhoging voor Shell en twee kleinere voor Ahold Delhaize en Air France-KLM

Ahold Delhaize: naar €34 van €33 en kopen - KBC Securities

Ahold Delhaize: naar €31,20 van €30,90 en houden - Berenberg

Air France-KLM: naar €2,60 van €1,70 en kopen - HSBC

Air France-KLM: naar €2,40 van €2,20 en kopen - UBS

Shell: naar €37,00 van €28,00 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

Alfen: naar €102 van €106 en houden - Barclays

Agenda vrijdag 12 mei: cijfers Sif

Morgen opent Sif de boeken over het eerste kwartaal. Ook is het de beurt aan de Duitse verzekeraar Allianz en de Franse bank Société Générale. Beter Bed en Wolters Kluwer gaan ex-dividend. Hierbij de agenda: