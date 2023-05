Waarom ABN Amro een JustEatTakeaway'tje doet

Enthousiast openen op cijfers en... dan langzaam maar zeker gaat de koers als een nachtkaars uit. Waar kennen we dat toch van? Inderdaad, vooral van groeiaandelen. Andersom kan echter ook! Goed, ABN Amro dus vandaag, en hoe achterhalen we wat er aan de hand kan zijn?

Goede vraag @Chrisleenders1, waarom zakt #ABNAmro helemaal weg op meevallende Q1's? Opende nog ruim +5%... Eens kijken, daggrafiek verklapt niks. Geen verticale strepen op hoog volume, ofwel geen domme quotes bank tijdens conference call ofzo en geen brekend nieuws (elders) /1 pic.twitter.com/BN8ErBygBt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2023



De newsfeed van in dit geval Refinitiv Reuters vanaf de cijfers vanochtend bevat ook geen aanwijzingen. Geen brekende berichten hier.



Vervolgens kijken we breder en daarna weer smaller:

Kortom, we zoeken het bij #ABNAmro zelf en dan kijk je als eerste naar outlook een vooruitzichten. Daar zit het 'm wellicht in, als ik collega @martinjancrum lees in zn analyse. En wellicht neemt de markt nu wat winst /3 https://t.co/E0m1dqSX0h https://t.co/957CMTztIv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2023



Cijfers zijn goed, maar... Uit dat artikel van Martin Crum hier op de voorpagina:

Wij rekenen er ondanks de meevallende Q1-cijfers niet op dat de consensus verder wordt verhoogd.

De vooruitzichten voor de rest van dit jaar zijn suboptimaal, onder andere als gevolg van verscherpte concurrentie op de hypothekenmarkt en druk op de bank om de spaarrentes te verhogen.

Wij houden er dan ook rekening mee dat de FY24-estimates te hoog blijken.

Kortom, ritje gemaakt en beter dan nu wordt het voorlopig niet. Dan is er ook de conjunctuur en die Amerikaanse bankencrisis. Misschien dat winst nemen de reden is dat de koers daalt. Zeker weten doen we dat nooit, want in het orderboek hoeft niemand te vermelden waarom hij/zij koopt of verkoopt.

Morgen cijfers ING: héél kort door de bocht is ABN Amro vooral van de hypotheken en de oranje leeuw van de bedrijfsleningen. We zien of die momenteel een lastiger verhaal zijn.