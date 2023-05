Inkomen genereren met dividenden

Ieder beursgenoteerd bedrijf staat bij het behalen van winst voor een belangrijke keuze. Het kan besluiten om de inkomsten in het bedrijf te herinvesteren om toekomstige groei en plannen te financieren. Of, als tweede optie, kan het ervoor kiezen om deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren aan de aandeelhouders, als compensatie voor het risico dat zij lopen door het bezit van de aandelen.

Meestal wordt een deel van de inkomsten intern herbelegd en de rest uitgekeerd. De exacte verdeling is afhankelijk van verschillende factoren en er is geen goede of foute keuze.

Dividenduitkeringen lijken een belangrijk instrument voor beleggers om een aanvulling op hun inkomen te genereren. De rol en relevantie van dividenden komt vaak nog meer onder het voetlicht in tijden van onzekerheid en risico's, zoals die we momenteel meemaken. Als gevolg van een mix van factoren, zoals het recente conflict tussen Rusland en Oekraïne, een inflatiespiraal die steeds verder uit de hand loopt en een reeks renteverhogingen die door de grote centrale banken in de wereld worden doorgevoerd, hebben veel investeerders zich teruggetrokken in financiële instrumenten met historisch hoge dividendrendementen.

Na een relatief lange periode die werd gekenmerkt door een meer algemene neiging naar groeiaandelen en instrumenten met een hogere volatiliteit, zijn de voorkeuren van beleggers opnieuw verschoven naar wat de markt momenteel te bieden heeft op het gebied van veiligheid en stabiliteit.

Sneeuwbaleffect

Het is belangrijk om te benadrukken hoe belangrijk dividenden kunnen zijn voor een belegger en hoeveel ze kunnen bijdragen aan het totale rendement op een investering. Het rendement van dividenden, indien aanwezig, vergezelt het rendement op de prijs: hun som levert wat algemeen bekend staat als totaalrendement.

De hoogte van het dividendrendement is variabel en kan, van situatie tot situatie, ook het totaalrendement aanzienlijk verhogen, vooral wanneer de koersontwikkeling van het aandeel beperkt is. Bovendien komt een groot voordeel van dividenden voort uit het actief herbeleggen ervan. Door dit te doen, zal een belegger na verloop van tijd in staat zijn om meer aandelen te verwerven zonder nieuwe uitgaven. Met de dividenden die hij heeft herbelegd, kunnen namelijk nieuwe aandelen worden gekocht. Dit kan tot een sneeuwbaleffecten leiden.

Aandelenselectie

Hoe kunnen beleggers een regelmatig en stabiel inkomen verkrijgen door middel van dividenden? Er zijn verschillende mogelijkheden. De eerste bestaat uit beleggen in hoog-dividend aandelen. Dit zijn bedrijven met een bewezen staat van dienst in het uitkeren van dividenden. Voorbeelden van sectoren die van oudsher worden gekenmerkt door consistente dividenden aan aandeelhouders zijn bijvoorbeeld gezondheidszorg, energie, financiële dienstverlening en basisconsumptiegoederen. Meestal zijn het gevestigde en solide bedrijven die regelmatig winst maken.

Een jong bedrijf dat een snelle groei doormaakt en nog geen winsten boekt, zal typisch niet in staat zijn om de aandeelhouders een regelmatig inkomen te garanderen. Bij het kiezen van dividendaandelen is het dus relevant om te kijken naar de kwaliteit en soliditeit van het bedrijf. Het is echter belangrijk om te onderstrepen dat zelfs als een bedrijf in het verleden dividenden heeft betaald, er geen garantie is dat het deze ook in de toekomst zal blijven betalen. Beleggers moeten voorzichtig zijn.

Dividend-ETF's

Wat als beleggers niet handmatig afzonderlijke effecten willen kiezen? Dan is een dividend-ETF wellicht de juiste oplossing. Een ETF is een fonds dat regelmatig op de beurs wordt verhandeld, net als een gewoon aandeel, en dat belegt in een mandje van bedrijven. ETF's zijn gebaseerd op het principe van diversificatie en hebben andere aantrekkelijke eigenschappen, zoals relatief lage kosten, transparantie en liquiditeit.

Zoals voor alle financiële producten geldt, brengen ook ETF's risico's met zich mee. Van brede marktrisico's tot andere die verband houden met de specifieke beleggingsstrategieën, er zijn er veel die door beleggers moeten worden gecontroleerd. Dankzij de spreiding maakt een ETF een investering mogelijk in bedrijven uit verschillende sectoren en verschillende geografische gebieden.

Belangrijk is dat de dividend-ETF niet belegt in bedrijven die al of bijna al hun inkomsten uitkeren: de reden is dat dividenden, om duurzaam te zijn op lange termijn, niet de volledige winst mogen vertegenwoordigen die een bedrijf heeft verkregen. Het is belangrijk om een deel van de winst te herinvesteren om groei en expansie op lange termijn te ondersteunen.

Het is ook belangrijk om niet in een zogenaamde "dividendval" terecht te komen. Een dividendval ontstaat wanneer het dividendrendement (dividend gedeeld door marktkapitalisatie) van een bedrijf bijzonder hoog lijkt; niet vanwege het dividend zelf, maar omdat de prijs van het aandeel sterk is gedaald en de ratio daardoor onnatuurlijk hoog wordt.