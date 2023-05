Boycot Bud Light breidt uit: wat AB InBev van Uber kan leren

Wordt het nu, met het zo belangrijke zomerseizoen in aantocht, menens voor brouwer AB InBev? De hamvraag is of het momentum aanhoudt. De boycot van Bud Light door Joe Sixpack mag er zijn, maar raakt natuurlijk niet meteen de grootste bierbrouwer ter wereld met meer dan vijfhonderd (bier)merken.

Of breidt die boycot zich juist uit? Hier de harde cijfers en oordeel zelf over de verstrekkende conclusie van die consultant.



Die try-out sponsoring (geen campagne) van die Instagrammer is van 1 april en zie hier de koersen: er is inderdaad significante underperfomance van AB InBev en dito outperformance van concurrent Molson Coors (ook eigenaar van Miller). Bewijs is er niet en nooit, maar het ligt voor de hand dat die boycot de reden is.



Zo is dit een interessante testcase aan het worden, die vast alle bedrijven en marketeers op de voet volgen. Het kan gevolgen hebben voor hoe bedrijven zich al dan niet profileren met maatschappelijke en politieke issues. Groen, duurzaam en klimaat, maar zie ook Unilevers Ben & Jerry's echte politiek in Israël maar.

IEX peilde even snel op social media informeel en off-the-record (vandaar geen naam) een bekende Nederlandse reclamemaker. Citaat:

Het is meer van hetzelfde. Merken die proberen aan te haken bij maatschappelijke verschijnselen. Het is riskant en onverstandig. Je laat je core values liggen en hoopt ergens van te profiteren. Het is een maatschappelijk mijnenveld. Wegblijven is mijn advies.

Ken uw klanten. Misschien een tip voor de AB InBev-top: neem deze zomer behalve in de woke café's in San Francisco en New York ook in de Midwest en Deep South een kijkje op een redneck-feestje. Cliché trefwoorden: stars & stripes, pick-up- en monstertrucks, bbq, country music, rodeo, shot guns en assault rifles.

Gewoon een keer met je poten de modder in dus. Dat dacht de Uber-CEO ook en die werd er een hoop wijzer van.

Using the alias “Dave K,” Uber’s CEO started driving passengers himself. He found annoying traffic, rude passengers and a system that discouraged some drivers from staying on the app. https://t.co/SN1VEZabAr — The Wall Street Journal (@WSJ) May 10, 2023



Uber is deze dagen precies vier jaar genoteerd, is steeds minder in het nieuws en presteert (u zou bijna zeggen dús) steeds beter. Winst in zicht en nu de marges nog. En de CEO weet wie het personeel en de klanten zijn.