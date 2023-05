Zet de wekker op 14:30 uur en gelukkig geen fratsen voorbeurs

De AEX indicatie is +0,1%, het begint een trend te worden dat de koersen op dit uur amper iets doen. Want de rest staat ook ongeveer op dit percentage.

We doen het vandaag met cijfers van ABN Amro en Ahold Delhaize en marktbreed is er Amerikaanse inflatie. En nee, er is nog geen oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond. Mijn inschatting is dat ze dit tot de laatste minuut uitstellen. Zoals vrijwel alle vorige keren.

Oh ja, Het is 10 mei en dan zwaai ik traditiegetrouw altijd naar mijn ouders, die het nu onder hun ontbijt hebben over hoe ze 83 jaar geleden naar de Duitse vliegtuigen en al voorbij trekkende troepen stonden te kijken: oorlog!

Europese futures doen +0,1%

De Amerikaanse doen ook al +0,1%

In Azië staan de meeste markten rond 0,4% lager

Alibaba +2,3%

Tencent +0,5%

TSMC -1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +4,3% op 17,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -0,8% op 133,9

De dollar ligt gestrekt op 1,0968

Goud daalt 0,3%, olie verliest 0,4% en crypto staat nipt hoger met bitcoin rond $27.7332

De rentemarkt klots alvast wat sterks uit die geheime lade in de koffie voor de VS inflatie?



First things first, om 14:30 uur komt het cijfer van de week uit. Amerikaanse consumentenprijzen over april. U kunt de riedel inflatie, Fed, rente, recessie en koersen intussen dromen. Duimen maar voor een meevaller, tenzij u beer bent natuurlijk.



Nederland zit wellicht nu in een recessie.

De Nederlandse industrie produceerde gemiddeld per dag in maart 4,0 procent minder dan in maart 2022. Ten opzichte van februari 2023 daalde de productie met 2,0 procent.https://t.co/AzlfZL5ItK pic.twitter.com/gahKyovPJg — CBS (@statistiekcbs) May 10, 2023



Hogere rentes, procenten lagere kosten (!) en dus meer winst, eureka! Na alle grootheidswaanzin van de afgelopen decennia - wat zich nog altijd uit in te hoge (arbeids!)kosten - begint het te dagen bij ABN Amro hoe het ongeveer werkt bij een kleine, nationale retailbank. Beter dan verwachte cijfers dus.



Ahold Delhaize levert ook net iets betere cijfers af dan verwacht. Wat valt er nou eigenlijk nog meer over te zeggen? Laat de grutter maar schuiven.



Terug naar ABN Amro dat niet alleen in is bankenland, maar gelukkig was het gisteren rustig aan het Amerikaanse veenbrandbankencrisisfront. De woordwaarde hiervan is intussen groter dan de market cap diverse Amerikaanse banken zelf, maar dit terzijde.



De grootste usual suspect staan hier niet bij, dit is WestPac. Dat is wellicht momenteel de grootste open zenuw.



Nog even persoonlijk, hoe zit u in de wedstrijd? Ik kan even niks met deze markt, geen inspiratie of goed idee. En dan doe ik niks. Geduld is ook een skill op de beurs. In principe met waarde op toppen en een recessie in de headlines is het tijd voor cyclisch, groei en tech, maar dat is amper afgekomen. En zeker tech is duur.

Over gebrek aan inspiratie gesproken, ik heb nog niks gekocht voor mn 10 mille. Ik weet wel namen, maar ik heb geen zin aandelen op top te kopen. Ik vertrouw weer op mn geduld, kansen en inspiratie komen altijd terug https://t.co/90mfGm93zk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 9, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 ABN AMRO - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Alfen - Beleggersdag

00:00 Avantium - Jaarvergadering

00:00 Beter Bed - Jaarvergadering

00:00 Wolters Kluwer - Jaarvergadering

00:00 Tie Kinetix - Interimcijfers



07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)



06:30 Industriële productie - Maart (NL)

08:00 Inflatie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De koersen gingen inderdaad lager Reuters, maar altijd weer die stelligheid over puur giswerk waarom:

US stocks closed lower as investors grew more cautious ahead of key inflation data and worries of a potential US government default. More here: https://t.co/G6DO36Eb9V pic.twitter.com/YfPlnmZctI — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2023



Misschien ook een idee voor Just Eat Takeway dat u uw rats, kuch en bonen zelf maar afhaalt aan aan het Amsterdamse IJ.

WATCH: Amazon is offering shoppers $10 to pick up their packages worth $25 or more, aiming to reduce delivery-related costs across the company https://t.co/DhZDXp4FiC pic.twitter.com/RDLh3Ue4rt — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2023



Ik zal nooit vergeten hoe Ryanair een paar dagen na 9/11 met Boeing belde voor nieuwe vliegtuigen. Toen gong het ook over de prijs en vul de rest zelf maar in.

WATCH: Ryanair unveiled a multibillion-dollar deal for as many as 300 Boeing jets, burying the hatchet with its biggest supplier after an 18-month public feud over prices. The deal delivers a boost to the largest version of Boeing's 737 MAX https://t.co/zWREjakCtW pic.twitter.com/c0cXFoxFAB — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2023



AI happens fast?

Smarter AI is coming for Siri and Alexa's jobs in race to build hyper-personal AI-powered assistants that can organize & maximize our lives. Imagine a Jarvis-like AI butler that can support learning, health & other big goals @technology @business https://t.co/j2hpwoiOsK — Saritha Rai (@SarithaRai) May 10, 2023



Net slecht voor stranded assets...

Saudi Aramco already shells out a dividend that’s worth more than payouts from the next five largest global payers combined. That gap is now set to widen https://t.co/AYhze0yowB — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2023



Oh politiek...

Wall Street executives who have advised the US Treasury's debt operations for the past 25 years warned they are ‘deeply concerned’ about the debt limit impasse that has markets worried about a US default on payment obligations. More here: https://t.co/CKIBge9NC3 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2023



Den Haag kan er ook wat van en dan de markt van graaiflatie beschuldigen. Hoe zullen we dit eens noemen, spilflatie?

Het kabinet trok via een aanbesteding €200 mln uit voor de bouw van ruim tweeduizend flexwoningen. Nu de tijdelijke huisjes er zijn, verdwijnt een groot deel in de opslag. Want gemeenten en woningcorporaties willen ze niet…. Verhaal van @erikvanrein https://t.co/2J2urEGcaU — Hella Hueck (@hellahueck) May 10, 2023

Veel plezier en succes vandaag.