Inhaalslag voor retail

Prachtig nieuws van retail en banken. Hulde voor de bankensector dat ze in deze mooie tijd hun winsten zo kunnen uitbreiden, dit is prachtig nieuws voor Nederland en voor de Nederlandse economie.



De economie wint duidelijk aan slagkracht het gaat steeds beter. het geld klotst tegen de plinten en de economie draait als een tierelier. Dankzij het beleid van het kabinet: Rutte team VVD en Kaag team D66 Grote klasse.



Het gaat gewoon goed en dat moeten we vieren, de inflatie is volledig verslagen (nu op 2%) en dit is een grote opsteker voor centrale banken (Powell team FED en Lagarde team ECB grote klasse!!!)



We leven in de mooiste tijd ooit en dat gaan we samen vieren!!!