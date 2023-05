Koersen doen niks voorbeurs, maar het is spannend met beruchte namen

De AEX indicatie is een nul voor en achter de komma, niks dus.

Cijfers OCI en Kendrion vandaag, bij Philips is het vast niet gezellig op de aandeelhoudersvergadering en de agenda is vrij leeg. Op Wall Street gebeurde niet veel, de banken herstelden wat en nabeurs was er nog met PayPal met Q1's. Het gebeurt niet vaak dat een fonds -5,8% gaat op een... outlookverhoging.

Europese futures openen net onder en boven nul

De Amerikaanse zakken 0,1% à 0,2%

In Azië zijn er iets grotere, maar ook bescheiden plussen en minnen. Het oogt allemaal wat fut- en richtingloos

Alibaba -0,8

Tencent -1,7%

TSMC +1,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,2% op 17,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -3,7% op 135,1

Hé, de dollar stijgt 0,1% tot net onder 1,10

Goud stijgt 0,3%, olie zakt 0,8%, crypto moet een paar tienden terug en bitcoin doet het rond $27.600

De rentes doen zelfs kalm aan:



Hoe cyclisch OCI wel niet is, bewijzen de Q1-cijfers vandaag. Niet onverwacht natuurlijk, zeker niet, maar de kirmpcijfers zijn toch hallucinant. Liefst 41% minder omzet en 65% minder ebitda en zelfs een netto verlies. Ook 9% minder schuld en de outlook is vlak. Het concern dekt dat dieptepunt recessie nu is?



Kendrion is ook door met Q1's en dat ziet licht aan einde tunnel. Het bedrijf weet in ieder geval de inflatie door te prijzen. Ik kan het persbericht niet zo gauw vinden op de site, dan maar zo:



Marktbreed niks aan de hand, hoe staat met de Amerikaanse banken? Er is geen nieuws. De koersen vielen mee gisteren.



Ze zijn het niet allemaal, want hier komen de grootste usual suspects nog. WestPac sloot weliswaar met een mooie plus, maar opende met... +30%. Ja, echt.



First Horizon laat een extreem strak plaatje zien, maar daarmee is al het positiefs wel gezegd.



Bij Western Alliance druipt het vertrouwen ook niet echt van het beeld af. Het wordt een lastig, heel lastig verhaal voor deze drie.



De AFM meldt deze shorts:



Drie namen springen er uit en eens zien. Bij Alfen is het beeld wat wispelturig:



Just Eat Takeway lijken shorters nog een zekerheidje te vinden:



Opletten of bij AMG short-momentum ontstaat:



Deze plaatjes wil ik u echter niet onthouden. Weet u nog...? Van Beyond Meat is gehakt gemaakt.



Weet u nog II...? Nikoka is itussen een penny stock geworden. Hoe klassiek wilt u een bubbelgrafiek hebben. Het was de roemruchte forensische shorter Hindenburg Resarch die het bedrijf op fraude (?) betrapte en... the rest is history. Ex-CEO Trevor Milton is al veroordeeld voor van alles en nog wat en wacht op zijn straf.



En dan nog even dit

Slaapverwekkend:

Slaapverwekkend:



Hadden we ons ook niet wat meer voorgesteld van zeg maar de Chinese heropening?

Hadden we ons ook niet wat meer voorgesteld van zeg maar de Chinese heropening?



Iedere keer weer: bij een crisis komt er weer een nieuwe toezichthouder, die vervolgens vooral met zichzelf bezig is en vult u de rest verder zelf maar in.

California banking regulator says SVB oversight inadequate https://t.co/3vFEpaQPO2 pic.twitter.com/hbkpgfZk0t — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2023



Is India het nieuwe China?

From @Breakingviews: India's growing importance as a potential alternative investment destination to China shifts the focus away from the challenges of doing business, and onto what it can offer, says @ugalani https://t.co/giXrDSjCXK — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2023



Kan dat ook hier, of moet u daarvoor naar Seatlle?

Amazon is offering customers $10 to pick up a purchase rather than have it shipped to a home address, as the e-commerce giant joins other retailers in racing to slash costs for home delivery and returns amid slack consumer demand. More here: https://t.co/fpve7dAlSZ pic.twitter.com/mconalidEP — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2023



Wie interesseert dit niet?

The AI revolution can't happen without computer chips. A lot of them.



Odd Lots looks at the companies and technology that will power the next generation of computing https://t.co/Q1hmL3Mrmv — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2023



Bed Bath Beyond & It's Gone:

An icon of both American retail and the meme stock craze is calling it quits.



Take a deep dive into what happened to Bed Bath & Beyond with @madisonmills22, @livrockeman and @btlipschultz.



More: https://t.co/VJ83Y0KZYV pic.twitter.com/pvHqaeIZOh — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2023



Veel plezier en succes vandaag.