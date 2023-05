Weinig inspiratie voorbeurs, maar PostNL valt mee

Dit valt een beetje tegen na die mooie rally vrijdag op Wall Street.

De AEX-indicatie is -0,2% na een weekend zonder al te veel beurs- en financieel nieuws. Deze week zijn er weer veel cijfers, maar het cijferseizoen loopt echt af en de macroagenda is vrij leeg.

Europese futures openen allemaal rond 0,2% lager

De Amerikaanse doen het nu rond -0,1%

In Azië stijgt alles en iedereen een paar tienden, alleen de Nikkei 225 daalt iets

Alibaba +0,2%

Tencent -1,2%

TSMC +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -14,4% (!) op 17,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -7,5% op 130,2

De dollar zakt 0,2% naar 1,1040

Goud loopt 0,2% op, olie stijgt 0,7% en crypto daalt 4 à 5%, omdat Binance aan het stunten is? Storingen daar

De rentes zijn er wel weer vroeg bij vandaag:



De Q1-cijfers van PostNL vallen mee, er is zelfs een winstje. In vergelijking met een jaar eerder zijn de cijfers beduidend minder, maar dat wisten we al. Het bedrijf handhaaft de outlook 2023: een EBIT-resultaat van €70 tot €100 miljoen, een vrije kasstroom van €40 tot €70 miljoen en een genormaliseerd totaalresultaat van €10 tot €40 miljoen.

Dit was in 2022 €84 miljoen, €40 miljoen en €90 miljoen.



Geen Nederlands beursnieuws dit weekend, maar er is genoeg om ons druk over te maken. Intussen blijven we de Amerikaanse banken in de gaten houden, hieronder ziet u PacWest. Dat ging vrijdag even flink in de rebound, maar schrapt wel voor 95% het dividend. Zeg maar of dat een teken van vertrouwen is...

Verder hebben we issues als al dan geen recessie, het schuldenplafondgedoe VS is ook nog niet over, de winsten - Warren Buffett voorziet ook een daling dit jaar - en de gebruikelijke geopolitieke shizzle. Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen. Of het moet in een recessie zijn?

Zie onze vooruitblik van gisteren onder meer daarover, want ook dit keer is het weer net even anders. We hebben nog geen serieuze koersendalingen gezien. Dat en waarde en technologie samen goed liggen en cyclicals en financials niet, komt u ook niet tegen in de boekjes.



Onderaan dit stukje meer links, maar zaterdag was dus de beroemde jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. En dan hebben we op maandag altijd quotes.

Warren Buffett was what he thinks of AI in an NBC interview - CNBC



Buffett said he told Bill Gates to bring it back when I can ask it "How are you going to get rid of the human race?" pic.twitter.com/ZIGnycsc4P — StockMKTNewz - Evan (@StockMKTNewz) May 6, 2023



Zoals gezegd, Buffett voorziet een winstdaling dit jaar. Dat doet de markt al tijden, (nog) niet écht, of is die al geweest?



We doen het trouwens deze week met cijfers van onder Ahold Delhaize, ABN Amro, ING, en Pharming. Alles daarover ook in onze vooruitblik en let deze week ook op Amerikaanse inflatie, het cijfer van de week.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:04 Duitse industrie laat daling zien

07:55 Veon krijgt waarschuwing van Nasdaq

07:53 AEX start handelsweek vermoedelijk licht in het groen

07:34 DGB ontvangt betaling voor CO2-credits

07:22 Europese beurzen openen zonder grote uitslagen

07:16 Daling bij PostNL valt mee

07:00 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:00 Beursagenda: macro-economisch

06:59 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07 mei Berkshire Hathaway draait goed

07 mei Beursweek in teken van inflatiecijfers en bedrijfsresultaten

07 mei Beursblik: moeizaam kwartaal OCI verwacht

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 PostNL - Cijfers eerste kwartaal

09:00 AMG - €0,40 ex-dividend

00:00 Fagron - Jaarvergadering



13:00 BioNTech - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers tweede kwartaal (VS)



01:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Jap)

08:00 Industriële productie - Maart (Dld)

09:00 Londense beurs gesloten (VK)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

En dan nog even dit

Eindelijk weer een leuke dag:



Dat u het weet:

ISS advises Shell shareholders to vote against climate activist resolution https://t.co/XOoQxGji05 pic.twitter.com/Tx35FNZ6bl — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2023



Toe maar:

Binance, the largest crypto exchange, temporarily pauses withdrawals of Bitcoin for the second time in less than 12 hours, citing congestion on the token’s network https://t.co/NPxJjfCTQ8 — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2023



Prijzenoorlog?

China is ground zero for the price war in electric vehicles and the battleground is shifting to SUV-styled EVs, the largest segment of the market, dominated by Tesla and BYD. More here: https://t.co/3aZwSXNxPx pic.twitter.com/pbPTx5xW1l — Reuters Business (@ReutersBiz) May 8, 2023



Hopen en bidden maar:

Bank buyers expect sweeteners as US government sets new bar https://t.co/kJt7UrugJl pic.twitter.com/B57pKpm7B3 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2023



Voor wie het heeft gemist:

WATCH: We're live at the 2023 Berkshire Hathaway annual meeting with Warren Buffett and Charlie Munger. https://t.co/r0jEXBKFjv — CNBC (@CNBC) May 6, 2023



Bij deze:



De dollar vraag:

Watch this 13-year-old ask Warren Buffett and Charlie Munger about the future of the U.S. dollar. https://t.co/IycXbkDVmp pic.twitter.com/BzTdQG5uoP — CNBC (@CNBC) May 6, 2023

Veel plezier en succes vandaag.