Goud als vluchthaven

Goud is in trek want er is volgens sommige beleggers teveel inflatie en te weinig economische groei. Ook zijn er stemmen die zeggen dat stagflatie een reëel scenario is, dat we dus een periode van trage economische groei in combinatie met hardnekkige inflatie niet mogen uitsluiten.

De economische groei in de VS was in het eerste kwartaal gezakt naar 1,1% op jaarbasis. In de eurozone bedroeg de economische groei slechts 0,1%. Het edelmetaal lijkt dus een vluchthaven voor sombere tijden

Stagflatie

Tijdens eerdere periodes van stagflatie was goud behoorlijk in trek. In de jaren zeventig is de goudprijs meerdere keren over de kop gegaan, met een stijging van $35 tot $800 per ounce. Overigens is een deel van deze waardevermeerdering veroorzaakt door het loslaten van de goudstandaard in 1971.

Tussen 1966 en 1982 was er sprake van stagflatie. De inflatie lag toen gemiddeld op 6,8% per jaar en de reële economische groei bedroeg slechts 2,2% per jaar.

Goud doet het goed dit jaar

Het edelmetaal boekte dit jaar al een stijging van een ruim 11% en sinds begin oktober is de goudprijs ruim 21% opgelopen. Daarmee doet goud goed mee in de slipstream van zakelijke waarden. De MSCI World index deed dit jaar in dollars 8,5%, waarbij de dollar ruim 3% is gedaald. In de eerste 4,5 maand van 2023 steeg de AEX 9,4%, de Dow Jones 1,5%, de S&P500 won 7,5% en de Nasdaq bijna 17%.

Deze keer bekijk ik de technische plaatjes van goud.

Goud zoekt het hogerop

Goud heeft de weerstand van $2.075,35, het intraday all-time high van 7 augustus 2020, getest maar niet gebroken. Voor een technisch koopsignaal en een nieuwe opmars is een doorbraak hierboven noodzakelijk.

Na een uitbraak boven de weerstand van $2.075,35 wordt $2.350,00 het eerstvolgende opwaartse koersdoel. De steun rond $1.804,80 (van 3 maart) vormt tevens een hogere bodem.

De 200-dagenlijn van de goudprijs laat een opwaartse draai zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Alles bij elkaar is een doorbraak boven intraday all-time high rond $2.075,35 niet uitgesloten. Tot dan zijn enkel beperkte posities verantwoord.





Goud zet de weerstand 2.075,35 onder druk

Het technische plaatje van de goudprijs wint aan kracht nu er weer een hogere bodem wordt gevormd. De laatste ligt op 1.955,38 (van 19 april).

Om meer ruimte naar boven vrij te maken, dient de weerstand van $2.075,35 (top van 7 augustus 2020) gebroken te worden.