Beurs maakt zich op voor nieuwe stijgingsfase

Daling bij PostNL valt mee

6 minuten geleden (vandaag 07:30:49)

Dow Jones Newswires

Outlook 2023 herhaald door postbedrijf.



(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het eerste kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis zien dalen. Dit bleek maandag voorbeurs uit de cijfers van het postbedrijf.



De omzet daalde van 806 miljoen naar 783 miljoen euro. Dat was wel meer dan de 764 miljoen euro waar analisten op rekenden.



Aan die omzet droeg de posttak 349 miljoen euro bij en pakketten 561 miljoen euro. Dat waren volumedalingen van respectievelijk 10,8 en 6,5 procent op jaarbasis, waar analisten uitgingen van dalingen van 10 en 8 procent.



"De feitelijke volumes bij Pakketten, zowel binnenlands als internationaal, vielen gunstig uit in vergelijking met onze prognoses, met name in maart", aldus CEO Herna Verhagen in een toelichting.



Het genormaliseerde bedrijfsresultaat liep terug van 33 miljoen euro winst naar 7 miljoen. Analisten hadden echter een verlies van 2 miljoen euro verwacht.



De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 31 miljoen euro negatief tegen 52 miljoen euro positief een jaar eerder. Analisten waren uitgegaan van 54 miljoen euro negatief.



"We hebben in de loop van het kwartaal hard gewerkt aan de verdere uitwerking van onze extra plannen voor de reductie van 200 à 300 FTE's in overhead, hoofdzakelijk bij Pakketten. Deze voorbereidingen verlopen volgens plan en leiden tot een verwachte jaarlijkse besparing van circa 25 miljoen euro", zei Verhagen.



Outlook



Voor 2023 wordt door PostNL een EBIT-resultaat verwacht van 70 tot 100 miljoen euro, een vrije kasstroom van 40 tot 70 miljoen euro en een genormaliseerd totaalresultaat van 10 tot 40 miljoen euro. Dit was in 2022 respectievelijk 84 miljoen, 40 miljoen en 90 miljoen euro.



"Met een positief effect van de noodzakelijke stappen die we hebben genomen om de impact van de macro-economische omstandigheden en inflatiedruk op onze volumes en kosten tegen te gaan. In een economisch klimaat dat wisselvallig en onzeker blijft, liggen we op koers om onze verwachtingen voor 2023 waar te maken", zei de CEO van PostNL maandag.



De analistenconsensus mikt op een EBIT voor dit jaar van 85 miljoen euro en een vrije kasstroom van 9 miljoen euro.



Analist Marc Zwartsenburg van ING ziet de nodige onzekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van de outlook dit jaar. Het zicht op de ontwikkeling van de pakketvolumes blijft volgens Zwartsenburg ook beperkt, wijzend op de concurrentiedruk en het lagere consumentenvertrouwen.



Naast prijsverhogingen, dient PostNL maatregelen te nemen om significant kosten te besparen om zo de inflatiedruk het hoofd te bieden, zo stelde de analist.



De schuldratio laat bovendien weinig bewegingsruimte over, waardoor het dividend mogelijk in het geding komt. "Al denken we dat het dividend gehandhaafd wordt dit jaar, zelfs als de schuldratio boven de 2,0 uitkomt", aldus Zwartsenburg. Het inkoopprogramma van eigen aandelen lijkt volgens de analist evenwel met minstens twee jaar te zijn uitgesteld.