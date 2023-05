Slotcall: Sterk Payroll Report helpt AEX omhoog

Een ijzersterk Amerikaans banenrapport helpt de AEX (+1,3%) omhoog. Het Damrak, met financials en tech voorop, herstelt met dikke groene cijfers van dalingen eerder deze week en steekt met kop en schouders uit boven de Duitse en Franse hoofdindices.

Daarmee is het een uitstekende Bevrijdingsdag in Amsterdam; de large-, mid- en small-caps sluiten de vrijdag donkergroen af. In de middag onderstreept een ijzersterk Amerikaans banenrapport het optimisme van de dag.

De markt verwachtte een stijging van 180.000 banen afgelopen maand, maar de banengroei bedroeg uiteindelijk 253.000. De werkloosheid kwam uit op 3,4% (0,1% lager dan in maart), terwijl economen rekenden op 3,6%. Ook de loongroei bedroeg 4,4%, 0,2% meer dan de verwachtingen van economen.

Daarnaast stuwen meevallende eerstekwartaalcijfers van 's werelds grootste bedrijf, Apple (+4,8%), het sentiment onder technologiefondsen. De markt interpreteerde deze cijfers ronduit uitstekend: de AEX stijgt naar 750 punten en ook de Amerikaanse indices noteren forse stijgingen van 1,5%.

ForFarmers

De volumes dalen bij diervoederbedrijf ForFarmers (-1,4%). Bij het presenteren van de eerstekwartaalresultaten waarschuwde het bedrijf dan ook dat de vooruitzichten voor de markt en de resultaatontwikkeling onzeker zijn.

De vraag naar veevoer neemt af door vogelgriep in het Verenigd Koninkrijk en Polen en door de malaise in de varkenssector, met name in het VK. Ook krimpt de varkenspopulatie doordat steeds meer boeren hun bedrijf stoppen als gevolg van marktomstandigheden en/of overheidsmaatregelen.

Tevens treft de krappe arbeidsmarkt ook ForFarmers in de voerfabrieken. Toch zijn er lichtpunten: het veevoederbedrijf kon de hogere grondstofprijzen doorberekenen en levert daarnaast een mooi dividendrendement van bijna 8%.

Of dit genoeg is voor een koopadvies, leest u in de onderstaande analyse van de IEX-Beleggersdesk.

Ontex

Ontex (-0,3%) heeft zich niet in de luiers gedaan met sterke prestaties in het eerste kwartaal. De luierproducent presenteerde een indrukwekkende omzetgroei van 18% YoY en een verdubbeling van de aangepaste ebitda.

Verder kon de luierspecialist door de verkoop van de Mexicaanse activiteiten €220 miljoen bijschrijven op de bankrekening. Nieuws over de gewenste verkoop van de resterende activiteiten in opkomende markten Brazilië, Turkije, Pakistan en Algerije is er helaas nog niet.

Als deze tak wordt verkocht, kan het zich volledig richten op de Europese en Noord-Amerikaanse activiteiten. Analist Martin Crum neemt u in zijn analyse mee door de eerstekwartaalresultaten van het bedrijf

Top 3 stijgers en dalers

Gokfonds Vivoryon (+15,1%) gaat aan kop. Air France-KLM (-2,6%) noteert vandaag juist in de onderste regionen.

Rentes

De rentes spuiten vandaag omhoog, maar per saldo zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier deze week licht gedaald.

Nederland: +8 basispunten (2,66%)

Duitsland: +9 basispunten (2,28%)

Italië: +8 basispunten (4,19%)

Verenigd Koninkrijk: +15 basispunten (3,80%)

Verenigde Staten: +9 basispunten (3,44%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,1%

AEX deze maand: -0,3%

AEX dit jaar: +9,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +10,0%

Gemengd beeld

De AEX (-1,1%) doet samen met de Amerikaanse indices een stap terug, maar hier staat tegenover dat de Duitse beurs en de mid- en small cap-aandelen juist goed blijven liggen.

AEX

De dataleveranciers laten een gevoelige veer. Het komt niet vaak voor dat een aandeel als Wolters Kluwer meer dan 9% keldert. De chippers liggen er daarentegen ijzersterk bij. Besi (+5,0%) sluit zelfs op een all time high. Verder blijven de AEX-fondsen relatief dicht bij huis.

AMX

De eerstekwartaalcijfers van Signify (-10,7%) waren niet eens zoveel slechter dan verwacht, maar desondanks vormde het aanleiding voor een verkoopgolf. In de IEX-BeleggersPodcast staan we uitgebreid stil bij het aandeel. AMG (+10,5%) wordt daarentegen beloond voor zijn eerstekwartaalcijfers.

ASCX

Het is mij een raadsel waarom Vivoryon deze week meer dan 40% in waarde stijgt. Is dit een klassiek gevalletje van pump en dump? Ook Pharming (+5,1%) laat een mooi herstel zien. Dit geldt helaas niet voor PostNL (-6,8%). Komende maandag geeft de post- en pakketbezorger een kijkje in de boeken.

